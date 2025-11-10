Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real
Publicitate

Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real

alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 15:36
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 15:46
  • OLX a deschis pe 7 noiembrie a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, Agro și Accesorii, cu reduceri vizibile direct în platformă și navigare simplificată pe categorii.
  • Evenimentul, realizat în colaborare cu Agromir, aduce oferte valabile doar pe durata campaniei, până pe 13 noiembrie.

După succesul ediției din aprilie, OLX revine în sezonul rece cu o nouă rundă de promoții pentru pasionații de mașini, mecanică și utilaje agricole. Platforma reunește, într-un singur loc, mii de produse din toată țara, de la vânzători profesioniști și service-uri autorizate. Vizitatorii pot filtra ofertele după preț, stare (nou sau utilizat) și localizare, iar în dreptul fiecărui produs apare perioada exactă de valabilitate a promoției.

Categoriile principale de produse pe care le vei găsi la târgul online OLX sunt roți și jante, anvelope, consumabile și accesorii, caroserie și piese de interior, mecanică și electrice, dar și alte piese sau vehicule pentru dezmembrare, cu multe dintre ele la niște prețuri numai bune să-i dai un upgrade mașinii înainte de Sărbători.

Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real

Printre ofertele populare se numără anvelopele de iarnă Gripmax 275/35 R22, reduse la 975 de lei, un set de roți originale Ford 5×108 la 550 de lei sau o casetă de direcție pentru Audi A4 B6 la 950 de lei, cu garanție de 12 luni.

În zona de utilaje, un radiator pentru buldoexcavator Caterpillar 416, 426 sau 428 este listat la 3.700 de lei, iar pasionații de tuning pot găsi o bară față RS pentru Audi A5 8T, inspirată din designul RS5.

Partenerul principal al târgului este Agromir, retailer specializat în anvelope pentru tractoare, utilaje agricole și autovehicule. Evenimentul continuă să consolideze poziția OLX pe segmentul de piese și accesorii, unde platforma este deja una dintre cele mai active piețe online din România.

Târgul OLX de piese și anvelope este activ până pe 13 noiembrie 2025, iar toate ofertele pot fi consultate direct pe pagina oficială: promotii.olx.ro/targ-de-piese-si-anvelope.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
publicitate
Știrile zilei din sport
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Superliga
10.11
Șoc în Liga 1 Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Citește mai mult
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
Liga 2
10.11
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante
Citește mai mult
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Superliga
10.11
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Citește mai mult
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Superliga
10.11
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Citește mai mult
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:46
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
22:22
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Top stiri din sport
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Superliga
10.11
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Citește mai mult
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Stranieri
10.11
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Citește mai mult
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Diverse
10.11
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Tenis
10.11
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Citește mai mult
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share