Cum arată ediția de toamnă a târgului digital OLX pentru piese auto: totul online, reduceri în timp real

OLX a deschis pe 7 noiembrie a doua ediție a Târgului Digital de Piese Auto, Agro și Accesorii, cu reduceri vizibile direct în platformă și navigare simplificată pe categorii.

Evenimentul, realizat în colaborare cu Agromir, aduce oferte valabile doar pe durata campaniei, până pe 13 noiembrie.

După succesul ediției din aprilie, OLX revine în sezonul rece cu o nouă rundă de promoții pentru pasionații de mașini, mecanică și utilaje agricole. Platforma reunește, într-un singur loc, mii de produse din toată țara, de la vânzători profesioniști și service-uri autorizate. Vizitatorii pot filtra ofertele după preț, stare (nou sau utilizat) și localizare, iar în dreptul fiecărui produs apare perioada exactă de valabilitate a promoției.

Categoriile principale de produse pe care le vei găsi la târgul online OLX sunt roți și jante, anvelope, consumabile și accesorii, caroserie și piese de interior, mecanică și electrice, dar și alte piese sau vehicule pentru dezmembrare, cu multe dintre ele la niște prețuri numai bune să-i dai un upgrade mașinii înainte de Sărbători.

Printre ofertele populare se numără anvelopele de iarnă Gripmax 275/35 R22, reduse la 975 de lei, un set de roți originale Ford 5×108 la 550 de lei sau o casetă de direcție pentru Audi A4 B6 la 950 de lei, cu garanție de 12 luni.

În zona de utilaje, un radiator pentru buldoexcavator Caterpillar 416, 426 sau 428 este listat la 3.700 de lei, iar pasionații de tuning pot găsi o bară față RS pentru Audi A5 8T, inspirată din designul RS5.

Partenerul principal al târgului este Agromir, retailer specializat în anvelope pentru tractoare, utilaje agricole și autovehicule. Evenimentul continuă să consolideze poziția OLX pe segmentul de piese și accesorii, unde platforma este deja una dintre cele mai active piețe online din România.

Târgul OLX de piese și anvelope este activ până pe 13 noiembrie 2025, iar toate ofertele pot fi consultate direct pe pagina oficială: promotii.olx.ro/targ-de-piese-si-anvelope.

