Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor

Jack Grealish (30 de ani), jucătorul împrumutat de Manchester City la Everton , a organizat o petrecere costisitoare cu câteva zile înainte de Crăciun.

, a organizat o petrecere costisitoare cu câteva zile înainte de Crăciun. Evenimentul care l-a costat pe mijlocașul englez aproximativ 23.000 de euro s-a încheiat la ora 4 dimineața, într-un club de striptease din capitala Angliei.

Petrecerea organizată de Jack Grealish a avut loc duminica trecută, la o zi după ce englezul fusese integralist în eșecul celor de la Everton, 0-1, pe teren propriu cu Arsenal, potrivit thesun.co.uk.

Jack Grealish, petrecere extravagantă cu câteva zile înainte de Crăciun

Fotbalistul lui Everton a profitat de ziua liberă și a luat cina la un restaurant scump cu mai mulți prieteni, printre care și fostul său coechipier de la Manchester City, Kyle Walker.

Cei prezenți ar fi băut mai multe shot-uri în valoare de 15,9 euro, în timp ce femeile dansau pe mese și canapele.

„Acești băieți știu cum să petreacă. Au dat dovadă de bunăvoință tuturor celor pe care i-au văzut. Sunt niște băieți foarte generoși” , ar fi spus un participant la petrecere, despre Grealish și Walker, conform sursei citate.

După restaurant, cei doi prieteni s-au despărțit, dar seara lui Jack a continuat. Alături de alte 12 persoane, Grealish s-a îndreptat către clubul de striptease Platinum Lace din Leicester Square.

Petrecerea s-a încheiat în jurul orei 4 dimineață, iar fotbalistul lui Everton a părăsit clubul la scurt timp după aceea „cu zâmbetul pe față”.

Grealish n-a prins lotul lui Everton la meciul cu Burnley, 0-0, de sâmbătă. David Moyes a susținut după remiză că „are doar un virus și nu s-a simțit bine de Crăciun, de asta nu ne-am putut baza pe el azi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport