Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că formația din Gruia a rezolvat primul transfer al iernii.

Clujenii s-au mișcat rapid după scandalul cu Louis Munteanu, care s-a îmbrăcat în echipamentul rivalei FCSB, recent, la o partidă jucată într-o sală din Vaslui. Iar conducerea grupării din Gruia a reacționat virulent.

CFR Cluj a rezolvat primul transfer al iernii

Întrebat dacă echipa sa a încasat toți banii pentru Lindon Emerllahu, vândut în Ucraina, la Polissya Zhytomyr, pentru 1,5 milioane de euro, Iuliu Mureșan a dezvăluit mutările pregătite deja de ardeleni.

„Legat de Emerllahu, sunt unele aspecte pe care nu le pot discuta.

Pot spune că transferul s-a făcut și este bine pentru toată lumea. Vom face transferuri în această iarnă. Suntem aproape să finalizăm aducerea unui mijlocaș, în locul lui Emerllahu.

Am adus un atacant tânăr de 18 ani, care a jucat în Spania. O să-l anunțăm. Suntem pe cale să mai aducem un fundaș central. Nu trebuie să aducem mulți jucători, pentru că și așa este lotul numeros.

Nu se pot face antrenamente cu atâția jucători. Trebuie să subțiem lotul numeric, dar nu valoric. Cu asta ne ocupăm în aceste zile”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

CFR Cluj a încheiat anul cu o victorie, scor 1-0, pe terenul celor de la FC Botoșani, dar ocupă doar locul 11, cu 26 de puncte, la 7 în spatele celor de la Oțelul Galați, formație ce se află pe ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

