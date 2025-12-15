La finalul meciului pe care echipa lui l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo, antrenorul Mihai Teja a făcut o radiografie a fotbalului românesc. Nu i-a ieșit, s-a voalat filmul

„Era penalty, dacă nu era ofsaid la Neacșu”. O frază scurtă, din opt cuvinte, care ar trebui să intre în patrimoniul universal al absurdului.

Autorul este Mihai Teja, antrenor român de fotbal, în prezent angajat al clubului Metaloglobus. Momentul s-a consumat la declarațiile de după meciul pe care echipa domnului Teja l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo.

De ce să recunoști?

Că Mihai Teja era supărat, poți pricepe. Că a acuzat arbitrajul, cum a făcut-o și altădată, la fel. A te ascunde în spatele unui presupus arbitraj tendențios, inclusiv când iei bătaie la scor și scorul putea fi chiar mai aspru, s-a transformat într-un tipar pe care îl vezi la mulți alții.

De ce să recunoști, da, dom’le, am jucat prost, nu am pregătit bine partida, le-am transmis un mesaj fricos, iar asta s-a tradus în rezultat? Ce, apariția la TV este terapie de sinceritate cu psihologul?

Așa că, pe rând, Eugen Neagoe, Leo Grozavu sau Dorinel Munteanu îți vor povesti și ei cum ar fi fost privată echipa lor de un rezultat bun. Înainte de a-și analiza critic jocul echipei pe care o pregătesc, dânșii pun tunurile pe arbitri. Ce-i drept, adeseori și arbitrii le furnizează materie primă.

Săriți, ne năpădesc românii!!

Ce a fost și mai strident în intervenția lui Mihai Teja a fost însă altceva. Tirada împotriva încercărilor/inițiativelor celor care conduc fotbalul nostru de a promova jucători români. Vorbim în speță despre coșmarul perpetuu creat de regula U21, la orizont profilându-se obligația de a folosi minimum 5 jucători români pe parcursul unui meci. Asta în cazul că legea va trece și va fi promulgată.

„Noi nu ne permitem să plătim amenda FRF, deci trebuie să avem 5 români, alte echipe își permit să plătească și folosesc străini. De la anul, nici alte echipe nu-și vor mai permite și va fi interes mare pe români. De unde o să luăm la anul atâția români? Îi vor lua FCSB, Craiova, iar noi vom ajunge să luăm din Liga 4?”, s-a întrebat-lamentat retoric antrenorul obidit.

Mai rămânea ca Teja să strige „Săriți, ne năpădesc românii! Și unde mai joacă străinii noștri?”.

Sărăcia fluturată ca scuză

Vedeți cum judecă domnii noștri antrenori, inclusiv cei din generația mai tânără, cum este și Teja? Unii de la care te aștepți să aibă o viziune mai sănătoasă. Creșteți-i, încurajați-i și promovați-i, domnilor antrenori! Sau dacă nu aveți o școală a propriului club (ce-i aia?) mergeți și căutați tineri jucători la ligile inferioare.

Nu e nevoie să ajungeți chiar la Liga 4, că, vezi Doamne, atât îți permiți. Dar e comod să fluturi sărăcia ca scuză. Păi, românii ăia mai buni sunt prea scumpi, străinii sunt mai ieftini. Și mai vin la pachet și cu un comision, să fie bine pentru toată lumea. Ce bonus iei dacă îl promovezi pe Vasile de la Cucuieții din Deal? Nada. Rien. Pe când pe alde Tuesday sau pe Wednesday, iei.

Nu dau turcii!

Și ca să nu zică lumea că promovează idei învechite, Mihai Teja a avut totuși grijă să pună auto-carul înaintea cailor putere, pledând ipocrit tocmai despre creșterea din proprie inițiativă a tinerilor fotbaliști din rândul cărora s-ar recruta necesarul pentru viitor.

Adică, lăsați-ne niște ani să plămădim talente și pe urmă mai discutăm. Că nu dau turcii. Chiar, de ce în afara lui Demirel de la Petrolul (plecat între timp) nu avem și jucători turci prin campionat?