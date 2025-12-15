Cristian Geambașu Teza lui Teja +23 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu Teza lui Teja

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 17:33
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 17:37
  • La finalul meciului pe care echipa lui l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo, antrenorul Mihai Teja a făcut o radiografie a fotbalului românesc. Nu i-a ieșit, s-a voalat filmul

„Era penalty, dacă nu era ofsaid la Neacșu”. O frază scurtă, din opt cuvinte, care ar trebui să intre în patrimoniul universal al absurdului.

Autorul este Mihai Teja, antrenor român de fotbal, în prezent angajat al clubului Metaloglobus. Momentul s-a consumat la declarațiile de după meciul pe care echipa domnului Teja l-a pierdut cu 0-4 în fața lui Dinamo.

De ce să recunoști?

Că Mihai Teja era supărat, poți pricepe. Că a acuzat arbitrajul, cum a făcut-o și altădată, la fel. A te ascunde în spatele unui presupus arbitraj tendențios, inclusiv când iei bătaie la scor și scorul putea fi chiar mai aspru, s-a transformat într-un tipar pe care îl vezi la mulți alții.

De ce să recunoști, da, dom’le, am jucat prost, nu am pregătit bine partida, le-am transmis un mesaj fricos, iar asta s-a tradus în rezultat? Ce, apariția la TV este terapie de sinceritate cu psihologul?

Așa că, pe rând, Eugen Neagoe, Leo Grozavu sau Dorinel Munteanu îți vor povesti și ei cum ar fi fost privată echipa lor de un rezultat bun. Înainte de a-și analiza critic jocul echipei pe care o pregătesc, dânșii pun tunurile pe arbitri. Ce-i drept, adeseori și arbitrii le furnizează materie primă.

Săriți, ne năpădesc românii!!

Ce a fost și mai strident în intervenția lui Mihai Teja a fost însă altceva. Tirada împotriva încercărilor/inițiativelor celor care conduc fotbalul nostru de a promova jucători români. Vorbim în speță despre coșmarul perpetuu creat de regula U21, la orizont profilându-se obligația de a folosi minimum 5 jucători români pe parcursul unui meci. Asta în cazul că legea va trece și va fi promulgată.

„Noi nu ne permitem să plătim amenda FRF, deci trebuie să avem 5 români, alte echipe își permit să plătească și folosesc străini. De la anul, nici alte echipe nu-și vor mai permite și va fi interes mare pe români. De unde o să luăm la anul atâția români? Îi vor lua FCSB, Craiova, iar noi vom ajunge să luăm din Liga 4?”, s-a întrebat-lamentat retoric antrenorul obidit.

Mai rămânea ca Teja să strige „Săriți, ne năpădesc românii! Și unde mai joacă străinii noștri?”.

Dinamo - Metaloglobus, meci
Dinamo - Metaloglobus, meci

Galerie foto (23 imagini)

Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci Dinamo - Metaloglobus, meci
+23 Foto
labels.photo-gallery

Sărăcia fluturată ca scuză

Vedeți cum judecă domnii noștri antrenori, inclusiv cei din generația mai tânără, cum este și Teja? Unii de la care te aștepți să aibă o viziune mai sănătoasă. Creșteți-i, încurajați-i și promovați-i, domnilor antrenori! Sau dacă nu aveți o școală a propriului club (ce-i aia?) mergeți și căutați tineri jucători la ligile inferioare.

Nu e nevoie să ajungeți chiar la Liga 4, că, vezi Doamne, atât îți permiți. Dar e comod să fluturi sărăcia ca scuză. Păi, românii ăia mai buni sunt prea scumpi, străinii sunt mai ieftini. Și mai vin la pachet și cu un comision, să fie bine pentru toată lumea. Ce bonus iei dacă îl promovezi pe Vasile de la Cucuieții din Deal? Nada. Rien. Pe când pe alde Tuesday sau pe Wednesday, iei.

Nu dau turcii!

Și ca să nu zică lumea că promovează idei învechite, Mihai Teja a avut totuși grijă să pună auto-carul înaintea cailor putere, pledând ipocrit tocmai despre creșterea din proprie inițiativă a tinerilor fotbaliști din rândul cărora s-ar recruta necesarul pentru viitor.

Adică, lăsați-ne niște ani să plămădim talente și pe urmă mai discutăm. Că nu dau turcii. Chiar, de ce în afara lui Demirel de la Petrolul (plecat între timp) nu avem și jucători turci prin campionat?

dinamo bucuresti liga 1 metaloglobus mihai teja
Știrile zilei din sport
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Superliga
00:34
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Citește mai mult
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Diverse
15.12
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Citește mai mult
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Superliga
15.12
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Citește mai mult
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Campionate
15.12
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Citește mai mult
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:16
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
11:35
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
11:41
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
11:51
Moment șocant VIDEO. Starul echipei a fost lovit de un suporter în meciul decisiv din campionat » Tensiuni între jucător și arbitru
Moment șocant VIDEO.  Starul echipei a fost lovit de un suporter în meciul decisiv din campionat » Tensiuni între jucător și arbitru
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Superliga
15.12
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon
Citește mai mult
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
15.12
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15.12
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
15.12
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 17 rapid 19 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share