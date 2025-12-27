UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B.

Care vor fi data și gazda tragerii la sorți. Care ar putea fi „grupa de foc” și seria ușoară. Principala modificare a programului.

De ce e importantă pentru „tricolori” și viitoarea ediție a Ligii Națiunilor. Când ne-ar putea ajuta. Ce se va întâmpla în funcție de locul clasat.

Înainte să joace barajul pentru CM 2026, semifinala împotriva Turciei, pe 26 martie (și, dacă învingem la Istanbul, finala pe terenul câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie), naționala va afla pe cine va înfrunta în viitoarea ediție de Nations League.

Tragerea la sorți pentru România în Liga Națiunilor: 12 februarie, Bruxelles

UEFA a anunțat că tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor 2026-2027 se va desfășura pe 12 februarie și va fi organizată la Bruxelles.

România va face parte din urna a treia a Ligii B, împreună cu Slovenia, Georgia și Irlanda, singurele adversare pe care nu le poate întâlni.

Câștigarea seriei nu ne-ar permite doar promovarea istorică în Liga A, elita acestei competiții, ci ne-ar ajuta și la calificarea pentru barajul Euro 2028 (plus tragerea pentru preliminariile CE). Datorită Nations League suntem acum în play-off-ul CM!

Grupă de foc pentru „tricolori”

Scoția, Elveția, România, Suedia

Grupă ușoară pentru „tricolori”

Israel, Bosnia, România, Irlanda de Nord

Urnele la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor 2026-2027

Liga A

Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania

Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația

Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia

Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia

Liga B

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Liga C

Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan

Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia

Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia

Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino

Liga D

Urna 1: Azerbaidjan, Lituania

Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Calendarul Ligii Națiunilor 2026/2027. Patru etape în 13 zile!

Marea schimbare impusă în program! Nu vor mai fi trei perioade distincte în care vor fi împărțite cele șase etape, ca până acum, una septembrie, a doua în octombrie, a treia în noiembrie.

Vor fi doar două perioade distincte. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri! Ultimele două, la jumătatea lui noiembrie.

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026.

24-26 septembrie 2026. Etapa a 2-a: 27-30 septembrie 2026.

27-30 septembrie 2026. Etapa a 3-a: 30 septembrie – 3 octombrie 2026.

30 septembrie – 3 octombrie 2026. Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026.

4-6 octombrie 2026. Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026.

12-14 noiembrie 2026. Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026.

15-17 noiembrie 2026. Sferturi de finală, playoff-uri promovare-retrogradare: 25-30 martie 2027.

Semifinale, finală: 9-13 iunie 2027.

Ce se va întâmpla cu România în funcție de locul din grupă

Locul 1 - va promova în Liga A.

- va promova în Liga A. Locul 2 - va juca baraj cu echipa care termină pe locul trei într-o serie din Liga A (promovare/retrogradare).

- va juca baraj cu echipa care termină pe locul trei într-o serie din Liga A (promovare/retrogradare). Locul 3 - va juca baraj cu echipa care termină pe locul doi într-o serie din Liga C (retrogradare/promovare)

- va juca baraj cu echipa care termină pe locul doi într-o serie din Liga C (retrogradare/promovare) Locul 4 - va retrograda în Liga C.

