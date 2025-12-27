UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

- România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B.
- Care vor fi data și gazda tragerii la sorți. Care ar putea fi „grupa de foc” și seria ușoară. Principala modificare a programului.
- De ce e importantă pentru „tricolori” și viitoarea ediție a Ligii Națiunilor. Când ne-ar putea ajuta. Ce se va întâmpla în funcție de locul clasat.
Înainte să joace barajul pentru CM 2026, semifinala împotriva Turciei, pe 26 martie (și, dacă învingem la Istanbul, finala pe terenul câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie), naționala va afla pe cine va înfrunta în viitoarea ediție de Nations League.
Tragerea la sorți pentru România în Liga Națiunilor: 12 februarie, Bruxelles
UEFA a anunțat că tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor 2026-2027 se va desfășura pe 12 februarie și va fi organizată la Bruxelles.
România va face parte din urna a treia a Ligii B, împreună cu Slovenia, Georgia și Irlanda, singurele adversare pe care nu le poate întâlni.
Câștigarea seriei nu ne-ar permite doar promovarea istorică în Liga A, elita acestei competiții, ci ne-ar ajuta și la calificarea pentru barajul Euro 2028 (plus tragerea pentru preliminariile CE). Datorită Nations League suntem acum în play-off-ul CM!
Grupă de foc pentru „tricolori”
- Scoția, Elveția, România, Suedia
Grupă ușoară pentru „tricolori”
- Israel, Bosnia, România, Irlanda de Nord
Urnele la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor 2026-2027
Liga A
- Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania
- Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația
- Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia
- Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia
Liga B
- Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
- Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
- Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
- Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo
Liga C
- Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan
- Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia
- Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia
- Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino
Liga D
- Urna 1: Azerbaidjan, Lituania
- Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra
Calendarul Ligii Națiunilor 2026/2027. Patru etape în 13 zile!
Marea schimbare impusă în program! Nu vor mai fi trei perioade distincte în care vor fi împărțite cele șase etape, ca până acum, una septembrie, a doua în octombrie, a treia în noiembrie.
Vor fi doar două perioade distincte. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri! Ultimele două, la jumătatea lui noiembrie.
- Etapa 1: 24-26 septembrie 2026.
- Etapa a 2-a: 27-30 septembrie 2026.
- Etapa a 3-a: 30 septembrie – 3 octombrie 2026.
- Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026.
- Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026.
- Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026.
- Sferturi de finală, playoff-uri promovare-retrogradare: 25-30 martie 2027.
- Semifinale, finală: 9-13 iunie 2027.
Ce se va întâmpla cu România în funcție de locul din grupă
- Locul 1 - va promova în Liga A.
- Locul 2 - va juca baraj cu echipa care termină pe locul trei într-o serie din Liga A (promovare/retrogradare).
- Locul 3 - va juca baraj cu echipa care termină pe locul doi într-o serie din Liga C (retrogradare/promovare)
- Locul 4 - va retrograda în Liga C.