UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Ce grupă va avea România în Liga Națiunilor 2026-2027? Fotomontaj GOLAZO.ro
Nationala

UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 11:12
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 11:17
  • România va descoperi la începutul anului viitor grupa în care va juca în Nations League 2026-2027. Va fi în Liga B. 
  • Care vor fi data și gazda tragerii la sorți. Care ar putea fi „grupa de foc” și seria ușoară. Principala modificare a programului. 
  • De ce e importantă pentru „tricolori” și viitoarea ediție a Ligii Națiunilor. Când ne-ar putea ajuta. Ce se va întâmpla în funcție de locul clasat.

Înainte să joace barajul pentru CM 2026, semifinala împotriva Turciei, pe 26 martie (și, dacă învingem la Istanbul, finala pe terenul câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo, pe 31 martie), naționala va afla pe cine va înfrunta în viitoarea ediție de Nations League.

Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește și
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal
Citește mai mult
Gigi Becali, pe „mute” în Parlament Statistica finalului de an: de ce tace deputatul Becali, cel mai vorbăreț om din fotbal

Tragerea la sorți pentru România în Liga Națiunilor: 12 februarie, Bruxelles

UEFA a anunțat că tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor 2026-2027 se va desfășura pe 12 februarie și va fi organizată la Bruxelles.

România va face parte din urna a treia a Ligii B, împreună cu Slovenia, Georgia și Irlanda, singurele adversare pe care nu le poate întâlni.

Câștigarea seriei nu ne-ar permite doar promovarea istorică în Liga A, elita acestei competiții, ci ne-ar ajuta și la calificarea pentru barajul Euro 2028 (plus tragerea pentru preliminariile CE). Datorită Nations League suntem acum în play-off-ul CM!

Grupă de foc pentru „tricolori”

  • Scoția, Elveția, România, Suedia

Grupă ușoară pentru „tricolori”

  • Israel, Bosnia, România, Irlanda de Nord

Urnele la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor 2026-2027

Liga A

  • Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania
  • Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația
  • Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia
  • Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia și Turcia

Liga B

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo 

Liga C

  • Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazkhstan
  • Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia
  • Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia
  • Urna 4: Letonia/Gibraltar, Luxemburg/Malta, Moldova, San Marino

Liga D

  • Urna 1: Azerbaidjan, Lituania
  • Urna 2: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Calendarul Ligii Națiunilor 2026/2027. Patru etape în 13 zile!

Marea schimbare impusă în program! Nu vor mai fi trei perioade distincte în care vor fi împărțite cele șase etape, ca până acum, una septembrie, a doua în octombrie, a treia în noiembrie.

Vor fi doar două perioade distincte. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri! Ultimele două, la jumătatea lui noiembrie.

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026.
  • Etapa a 2-a: 27-30 septembrie 2026.
  • Etapa a 3-a: 30 septembrie – 3 octombrie 2026.
  • Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026.
  • Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026.
  • Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026.
  • Sferturi de finală, playoff-uri promovare-retrogradare: 25-30 martie 2027.
  • Semifinale, finală: 9-13 iunie 2027.

Ce se va întâmpla cu România în funcție de locul din grupă

  • Locul 1 - va promova în Liga A.
  • Locul 2 - va juca baraj cu echipa care termină pe locul trei într-o serie din Liga A (promovare/retrogradare). 
  • Locul 3 - va juca baraj cu echipa care termină pe locul doi într-o serie din Liga C (retrogradare/promovare)
  • Locul 4 - va retrograda în Liga C. 

Citește și

Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Superliga
10:12
Interes pentru Florin Tănase Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
Citește mai mult
Interes pentru Florin Tănase  Golgheterul ar putea pleca în această iarnă de la FCSB: „Mă întreabă foarte multă lume de el”
„Să-l transferăm pe Mbappe!”  Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal
Campionate
09:00
„Să-l transferăm pe Mbappe!” Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal
Citește mai mult
„Să-l transferăm pe Mbappe!”  Poveste nebună în Spania! Locuitorii dintr-un orășel au dat lovitura la loterie cu ajutorul echipei de fotbal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
Echipa Nationala UEFA tragere la sorti romania grupe Liga Națiunilor 2026-2027
Știrile zilei din sport
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Superliga
27.12
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Citește mai mult
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Campionate
27.12
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Înot
27.12
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Campionate
27.12
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Citește mai mult
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:08
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
22:03
Cristian Geambașu Creer sau creier?
Cristian Geambașu Creer sau creier?
21:40
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
19:22
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Campionate
27.12
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Citește mai mult
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Campionate
27.12
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Citește mai mult
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
27.12
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
27.12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 17 rapid 28 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share