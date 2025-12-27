Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al lui Al Nassr, a reușit o „dublă” în succesul echipei sale, 3-0 cu Al Okhood, în etapa #11 din Arabia Saudită.

A ajuns la 956 de goluri marcate în întreaga carieră.

Campionatul din Arabia Saudită a fost întrerupt timp de aproape o lună, dar acest lucru pare că nu l-a afectat deloc pe Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, spectacol pentru Al-Nassr

Portughezul a avut nevoie de 31 de minute pentru a debloca tabela în partida cu Al Okhood.

Ronaldo s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a relua din fața porții, în urma unei faze fixe.

The 40 year old man in the right place, at the right time 😤 pic.twitter.com/rCXIgCDkbi — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 27, 2025

Lusitanul a reușit „dubla” până la pauză, însă a ținut să o facă în stil de mare jucător.

În minutul 45+3, Cristiano a ridicat publicul în picioare, după ce a reluat, cu călcâiul, o centrare de pe partea dreaptă a croatului Brozovic.

OMG CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯🐐 pic.twitter.com/Epv5vaBPE9 — NassrXtra (@NassrXtra1) December 27, 2025

VAR i-a interzis hat-trick -ul lui Ronaldo

Superstarul portughez a marcat și în repriza a doua, dar reușita sa a fost anulată cu ajutorul sistemului VAR, care a detectat o poziție neregulamenentară în construcția fazei.

Ar fi fost prima dată în acest sezon când Ronaldo ar fi reușit să marcheze de 3 ori într-un singur meci.

956 de goluri are Cristiano Ronaldo

Al Nassr a reușit totuși și golul trei, semnat de conaționalului lui Cristiano, Joao Felix, în minutul 90+4.

Grație acestui succes, formația antrenată de Jorge Jesus (71 de ani) a ajuns la 10 victorii consecutive în campionat și este lider, cu 30 de puncte, la 4 în fața celor de la Al-Hilal.

Ultimul meci al anului pentru Al-Nassr este programat marți, în deplasare, cu Al-Ettifaq. Va fi un nou prilej pentru Cristiano Ronaldo de a se apropia de borna istorică de 1.000 de goluri.

Rezumat VIDEO. Al Nassr - Al Okhood 3-0

