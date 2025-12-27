Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare” +18 foto
Denis Popescu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 20:26
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 20:26
  • Înotătorul Denis Popescu (22 de ani) a semnat un contract cu CS Dinamo, valabil începând cu 1 ianuarie 2026.
  • La clubul din „Ștefan cel Mare” este legitimat şi multiplul campion David Popovici (21 de ani).

Medaliat cu aur în proba de 100 metri fluture la Campionatul European U23 de la Samorin (Slovacia), Denis Popescu a semnat cu CS Dinamo.

Înainte de a se alătura clubului din „Ștefan cel Mare”, înotătorul român era legitimat la CS Olimpia București, o instituție sportivă cu o tradiție de peste șapte decenii, care se află într-o situație critică.

Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”
Citește și
Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”
Citește mai mult
Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”

Denis Popescu a semnat cu CS Dinamo

CS Dinamo a făcut anunțul prin intermediul unui amplu comunicat pe rețelele de socializare.

„Campionul european Denis Popescu se alătură Clubului Sportiv Dinamo

Înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. Născut pe 17 iulie 2003 la Reșița, Denis a fost revelația delegației României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde a cucerit două medalii: aur la 100 de metri fluture și bronz la 50 de metri fluture, ambele cu recorduri naționale.

În 2025, Denis a realizat baremul și a participat la Campionatul Mondial de la Singapore, unde a luat startul la patru probe – 50 și 100 metri fluture și spate, dar și la Campionatul European în bazin de 25 de metri de la Lublin, Polonia, unde s-a calificat în două finale.

Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Denis Popescu la proba de 100m fluture. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+18 Foto
labels.photo-gallery

Antrenat de Bogdan Stroe, care este și el sub contract cu Dinamo din acest an, Denis Popescu are ca favorite probele de 100 de metri fluture și 100 de metri spate, pe care le vizează în drumul către Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Noi îi urăm «bun venit!» și cât mai multe realizări!”, se arată în comunicatul celor de la CS Dinamo de pe Facebook.

David Popovici, multiplu campion, este și el legitimat la CS Dinamo din septembrie 2021.

Atunci, cel mai bun înotător român la ora actuală a ales să renunțe la colaborarea pe care o avea cu rivala CSA Steaua.

Citește și

Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”
Superliga
19:35
Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”
Citește mai mult
Explicații din interiorul FRF Ce s-a întâmplat cu Louis Munteanu: „Au fost multe greșeli! L-a afectat foarte mult situația”
Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare
Stranieri
18:29
Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare
Citește mai mult
Primul refuz Drăgușin ar fi spus pas unei reveniri în Serie A: nu vrea să se bată la retrogradare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
cs dinamo inot david popovici denis popescu
Știrile zilei din sport
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Superliga
27.12
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Citește mai mult
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Campionate
27.12
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Înot
27.12
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Campionate
27.12
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Citește mai mult
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:08
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
22:03
Cristian Geambașu Creer sau creier?
Cristian Geambașu Creer sau creier?
21:40
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
19:22
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Campionate
27.12
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Citește mai mult
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Campionate
27.12
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Citește mai mult
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
27.12
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
27.12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 17 rapid 28 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share