Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”

Înotătorul Denis Popescu (22 de ani) a semnat un contract cu CS Dinamo, valabil începând cu 1 ianuarie 2026.

La clubul din „Ștefan cel Mare” este legitimat şi multiplul campion David Popovici (21 de ani).

Medaliat cu aur în proba de 100 metri fluture la Campionatul European U23 de la Samorin (Slovacia), Denis Popescu a semnat cu CS Dinamo.

Înainte de a se alătura clubului din „Ștefan cel Mare”, înotătorul român era legitimat la CS Olimpia București, o instituție sportivă cu o tradiție de peste șapte decenii, care se află într-o situație critică.

CS Dinamo a făcut anunțul prin intermediul unui amplu comunicat pe rețelele de socializare.

„Campionul european Denis Popescu se alătură Clubului Sportiv Dinamo

Înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. Născut pe 17 iulie 2003 la Reșița, Denis a fost revelația delegației României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde a cucerit două medalii: aur la 100 de metri fluture și bronz la 50 de metri fluture, ambele cu recorduri naționale.

În 2025, Denis a realizat baremul și a participat la Campionatul Mondial de la Singapore, unde a luat startul la patru probe – 50 și 100 metri fluture și spate, dar și la Campionatul European în bazin de 25 de metri de la Lublin, Polonia, unde s-a calificat în două finale.

Antrenat de Bogdan Stroe, care este și el sub contract cu Dinamo din acest an, Denis Popescu are ca favorite probele de 100 de metri fluture și 100 de metri spate, pe care le vizează în drumul către Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Noi îi urăm «bun venit!» și cât mai multe realizări!”, se arată în comunicatul celor de la CS Dinamo de pe Facebook.

David Popovici, multiplu campion, este și el legitimat la CS Dinamo din septembrie 2021.

Atunci, cel mai bun înotător român la ora actuală a ales să renunțe la colaborarea pe care o avea cu rivala CSA Steaua.

