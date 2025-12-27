„Ganea nu menționează asta”  Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”
George Ganea FOTO: Instagram @georgeganea7
„Ganea nu menționează asta” Ungurii au reacționat dur la acuzațiile aduse clubului Ujpest: „Nu-l iubesc din cauză că e român!”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.12.2025, ora 12:44
Actualizat: 27.12.2025, ora 12:44
  • Presa din Ungaria l-a contrazis pe Ionel Ganea (52 de ani), după ce acesta a declarat că fiul său, George (26 de ani), a trebuit să plece de la Ujpest pentru că este român.

George Ganea a ajuns la Ujpest în iulie 2023, însă nu a reușit să-și facă loc în primul „11” al echipei care evoluează în prima ligă a Ungariei. Iar în această iarnă a plecat.

Ionel Ganea: „Cei de la Ujpest nu-l mai iubesc pe fiul meu din cauză că e român”

Fostul atacant de la Stuttgart și Wolverhampton consideră că fiul său, care evoluează că extremă stânga, nu a mai primit șanse în Ungaria doar pentru că este român.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că George e sănătos, dar sunt și acolo niște probleme, s-a schimbat conducerea, nu au un antrenor stabil și nu prea îl mai iubesc din cauză că e român.

Asta am înțeles de la oamenii pe care-i mai am și eu prin Ungaria, e greu să-l mai bage să joace pentru că e român”, a declarat Ionel Ganea, pentru prosport.ro.

De-a lungul carierei, George Ganea a mai trecut pe la Universitatea Cluj, Rapid, Entella, AS Roma (juniori), CFR Cluj, Viitorul/Farul Constanța, FC Argeș și FCU Craiova.

150.000 de euro
este cota de piață a lui George Ganea, conform Transfermarkt

Presa maghiară: „Ganea nu menționează asta despre fiul său”

Ziariștii de la nemzetisport.hu l-au contrazis pe Ionel Ganea, folosind cifrele fotbalistului din perioada petrecută la Ujpest.

„Fostul atacant, care a jucat pentru Stuttgart și Wolverhampton în Anglia în timpul carierei sale, nu menționează faptul că fiul său nu a marcat niciun gol în cele 37 de meciuri pentru prima echipă a lui Újpest din 2023.

De asemenea, nu a menționat că clubul i-a fost alături jucătorului și l-a ajutat cu recuperarea sa când s-a accidentat în primăvara anului 2024 și că a putut juca doar în patru meciuri din NB I (n.r. prima ligă a Ungariei) sezonul trecut.

A rămas membru al lotului în noul sezon și a fost înlocuit în șapte meciuri în această toamnă, dar tot nu a marcat niciun gol - așa că afirmația că nu i s-a oferit ocazia să se dovedească din cauza naționalității sale nu este adevărată”, au scris ziariștii maghiari.

Ulterior, sursa menționată a amintit de scandalurile în care a fost implicat Ionel Ganea în perioada în care era jucător, când „a primit o suspendare record de 22 de meciuri în 2007 pentru că a strangulat un arbitru asistent (n.r. Dorin Mudura)”, dar și de accidentul de mașină în urma căruia fiul cel mic al fostului fotbalist a murit.

906
minute a adunat George Ganea în tricoul lui Ujpest. A livrat 4 pase decisive

George Ganea, despre plecarea sa de la Ujpest: „Nu am primit șanse niciodată!”

Fotbalistul a afirmat că-și dorește să evolueze din nou în România și îi acuză pe maghiari că nu i-au oferit mai multe oportunități.

„Am luat decizia acum câteva săptămâni, le-am comunicat prin impresarul care m-a adus acolo că vreau să plec și au fost înțelegători. Nimic mai mult.

Am făcut tot ce a depins de mine. Am arătat tot timpul că am fost disponibil și nu a ținut doar de partea sportivă, din păcate. Cred că au mai fost și alte lucruri. Aș vrea să mă întorc în România pentru că mi-a fost greu.

Am plătit inclusiv bani când m-am accidentat la genunchi. Am plătit mai mult eu decât clubul. Bine, așa a fost și înțelegerea, pentru că nu am vrut să mă operez în Ungaria. Nu au vrut să-mi plătească toată suma pentru intervenția din Italia. O parte din recuperare am făcut-o și în România.

Am jucat abia a 11-a lună, chiar dacă eu primisem acceptul de la medicul Mariani să intru după 6 luni. Eram 100% de atunci.

Am avut 5 antrenori în doi ani și jumătate și mi s-a întâmplat același lucru cu toți. Nu cred că a fost doar vina mea până la urmă. Nu am primit șanse niciodată. Am avut și accidentarea, ok, dar nu am primit șanse”, a spus George Ganea, citat de digisport.ro.

Din punct de vedere al condițiilor nu am ce să le reproșez celor de la Ujpest. M-am simțit bine în oraș, este foarte dezvoltat, familia mea a fost alături de mine aici. Nu există probleme cu banii aici. George Ganea

Ionel Ganea ungaria fc ujpest george ganea
