Stefano Cusin, selecționerul Insulelor Comore la CAN 2025, a povestit cum i-a întâlnit pe Muammar Gaddafi, dictatorul Libiei, și pe Ismail Haniyeh, liderul politic Hamas. A trăit două zile de frică în Iran!

Stefano Cusin, 57 de ani, participă cu naționala Insulelor Comore (arhipelag în Oceanul Indian, aproape de coasta sud-estică a Africii) la CAN 2025.

Echipa sa a jucat chiar la startul turneului final, 0-2 în fața gazdei Maroc, remizând în al doilea meci, contra Zambiei, 0-0.

Pentru calificare, ar avea nevoie de victorie în ultima etapă a grupei A, pe 29 decembrie, cu Mali.

Cusin a fost asistentul lui Zenga inclusiv la Wolverhampton

Selecționerul s-a născut în Canada într-o familie de origine italiană și antrenează din 1996. E de doi ani în Comore, după ce a pregătit reprezentativa Sudanului de Sud între 2021 și 2023.

Stefano Cusin și Youssouf M'Changama, decarul naționalei Comore Foto: Imago

Într-o perioadă, i-a fost secund lui Walter Zenga la Al-Nassr (2010-2011, Arabia Saudită), Al-Nasr (2011-2012, Emiratele Arabe Unite) și chiar la Wolverhampton, în 2016.

Gaddafi, către Cusin: „Ai câștigat, e bine, dar nu-mi pasă de fotbal!”

Poveștile și întâlnirile neașteptate le are din Libia, teritoriile palestiniene și Iran.

În noiembrie 2008, a semnat cu Al-Ittihad Tripoli, în Libia, aflată atunci pe locul 5 în liga locală. A cucerit titlul la sfârșitul sezonului.

Se întâmpla cu doi ani și jumătate înainte de moartea colonelului Muammar Gaddafi, dictatorul Libiei 42 de ani, între 1969 și 2011.

„Președintele clubului era Mohamed, fiul cel mare al lui Gaddafi. Îi spuneau «Doctorul», un om inteligent, cu putere absolută. Într-o zi, eram în biroul lui, vorbeam despre Inter Milano. A sunat telefonul. Era Massimo Moratti, președintele lui Inter” , a povestit Cusin pentru L’Equipe.

Dar întâlnirea-șoc a fost mai târziu, chiar cu dictatorul. „Într-o zi, un bodyguard a venit să mă ia. Mi-a zis că «Ghidul» voia să mă vadă: «Vrea să te felicite pentru munca ta».

M-a dus la o vilă în construcție, încă în stare brută, unde niște tipi găteau kebab. Muammar Gaddafi a sosit și mi-a spus doar atât: «Ai câștigat, e bine, dar nu-mi pasă de fotbal!»” .

Cusin, în buncăr, la masă cu liderul Hamas: „Cea mai căutată persoană din lume”

În 2015, a câștigat patru trofee cu Ahli Al-Khalil, în teritoriiile palestiniene, la Hebron, Cisiordania.

În acel an, l-a întâlnit în Fâșia Gaza pe Ismail Haniyeh, atunci vicepreședintele biroului politic Hamas. Doi ani mai târziu, acesta avea să devină liderul politic Hamas, funcție păstrată până la asasinarea sa, în iulie 2024.

Ismail Haniyeh a fost omorât de agenții Mossad pe 31 iulie 2024, la Teheran (Iran), cu un dispozitiv exploziv Foto: Imago

Echipa lui a fost în Gaza pentru Supercupa Palestinei.

„Ni s-a spus că urma să facem o vizită. Nu știam ce fel de vizită. Ni s-a cerut să lăsăm telefoanele mobile la hotel, ne-am urcat într-un vehicul și ne-am oprit după ce am condus o oră și jumătate prin Gaza”.

Am intrat într-un buncăr care avea pe pereți fotografii cu martiri. Acolo l-am întâlnit pe Ismail Haniyeh. M-am gândit că mănânc alături de cea mai căutată persoană din lume. Prin translatorul său, mi-a transmis: «Aș vrea să vii aici, să dezvolți fotbalul din Gaza. Îmi place ce faci în Cisiordania». Avea ochi de copil când vorbea despre fotbal. Fan adevărat Stefano Cusin, pentru L’Equipe.fr

„Când am sosit în Iran, m-au închis într-o celulă două zile”

În 2020, a antrenat în Iran, la Shahr Khodrou. Primele zile, trăite cu frică.

„N-a fost ușor să ajung acolo, pentru că eram în pragul războiului. Generalul iranian Qassem Soleimani fusese ucis în Irak de o dronă americană. Situația era foarte tensionată.

Când am sosit în Iran, m-au închis într-o celulă două zile. Credeau că sunt spion”, a povestit tehnicianul.

„Clubul avea sediul în orașul sfânt Mashhad, în nord-estul țării, unde se află cea mai mare moschee șiită din lume.

În calificările Cupei Campionilor Asiei, am învins două echipe. Ne-a primit Ahmad Alamolhoda, imamul rugăciunii de vineri din Mashhad.

Ne-a dat echivalentul a 200 sau 300 de euro. Mi-a zis: «Bravo, domnule general! I-am bătut pe necredincioși»”.

