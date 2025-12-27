Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată

Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al lui Udinese , a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Lazio, 1-1.

, a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Lazio, 1-1. Kosta Runjaic (54 de ani), antrenorul „friulanilor” a decis să îl titularizeze pe al treilea portar care nu mai evoluase din martie.

Răzvan Sava a fost introdus, etapa trecută, împotriva Fiorentinei, în minutul 7, după ce portarul titular Maduka Okoye a fost eliminat.

Românul a avut o seară de coșmar împotriva ultimei clasate și a încasat 5 goluri.

Răzvan Sava, lăsat pe bancă după umilința din meciul cu Fiorentina

Înaintea duelului cu Lazio, Răzvan Sava a primit o veste dură.

Kosta Runjaic, antrenorul „friulanilor”, a decis să îl titularizeze pe cel de al treilea portar al echipei, veteranul Daniele Prandelli, în vârstă de 40 de ani.

Până la duelul din această seară, Prandelli nu mai jucase de 9 luni.

301 zile au trecut de la ultimul meci jucat de Daniele Prandelli: Udinese - Parma, 1-0, în etapa #27 din Serie A

Veteranul dintre buturile lui Udinese nu a avut activitate ridicată. Lazio a trimis 2 șuturi pe spațiul porții dintre care unul a fost golul semnat de Matias Vecino.

Cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1, iar Udinese a urcat, temporar, pe locul 10.

Kosta Runajic: „Toți portarii au încrederea mea”

Înaintea partidei contra lazialilor, tehnicianul celor de la Udinese a transmis că îi va oferi în continuare credit portarului român.

„ Îl avem pe Sava la dispoziție, care a avut și el niște momente dificile în trecut.

Bineînțeles că vine după un eșec cu cinci goluri încasate, dar Sava are în continuare parte de încrederea mea, la fel ca Okoye, Nunziante sau Padelli. Toți portarii au încrederea mea”, a spus Kosta Runjaic, la conferința de presă premergătoare partidei, conform tuttoudinese.it.

Rezultatele înregistrate de Udinese cu Sava în poartă în sezonul 2025-2026:

Udinese - Hellas Verona 1-1

- Hellas Verona 1-1 Inter Milano - Udinese 1-2

1-2 Pisa - Udinese 0-1

0-1 Udinese - AC Milan 0-3

- AC Milan 0-3 Sassuolo - Udinese 3-1

3-1 Udinese - Cagliari 1-1

- Cagliari 1-1 Fiorentina - Udinese 5-0

23 de apariții a adunat Răzvan Sava la Udinese pentru Udinese, interval în care a primit 34 de goluri și a reușit să mențină poarta intactă în șase rânduri

