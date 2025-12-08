Cristian Geambașu Obiectiv îndeplinit, mediocritate! +8 foto
Handbal

Cristian Geambașu Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 19:57
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 20:01
  • România a încheiat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin și cam toată lumea pare mulțumită.
  • Acceptarea mediocrității, ba chiar aplauzele destinate acesteia, viciază și mai mult dorința de a progresa.
  • Suntem nu doar sub marile echipe ca Norvegia, Danemarca sau Franța, ci și sub eșalonul doi alcătuit din Olanda, Suedia, Spania sau Ungaria. Chiar dormim bine? 

Fetele au încins hora după victoriile cu Senegal și cu Elveția. Cam mult totuși pentru consolidarea locului 9 la Campionatul Mondial de handbal. Și parcă inadecvat.

Familia nu face petrecere când odrasla trece clasa cu 5 pe linie. Mă rog, nu făcea pe timpuri. Cine știe cum o mai fi acum, poate primești un BMW!?

Este naționala imaginea Ligii Florilor

Mai ușor cu criticile! Fetele și-au îndeplinit obiectivul fixat de federația română, ți se va atrage atenția. O clasare în primele 10 echipe. Faptul că handbalului feminin românesc atât își mai poate propune este trist, dar mai ales alarmant.

Pentru că echipa națională feminină de handbal este (ar trebui să fie?) imaginea unuia dintre cele mai scumpe campionate din Europa. Posibil cel mai scump. Un mic El Dorado apărut din pepitele banilor publici în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Poetica Ligă a Florilor aspiră an de an vedete de primă mână, încât de ani buni a devenit un fel de Premier League sau de La Liga în handbalului fetelor. Aspirând vedete, sufocă dezvoltarea tinerelor noastre jucătoare.

Ca să ajungă la națională, Sonia Seraficeanu sau Eva Kerekes au dat mai multe probe de rezistență psihică decât soldații NATO. Nu mai insist, subiectul e cunoscut și se plictisește lumea.

Cei care au dreptul să vorbească

Am citit cu interes interviurile colegului Cristian Munteanu cu Maricel Voinea și Mariana Tîrcă.

Două personaje care au făcut epocă într-o epocă în care România, și la băieți, și la fete, își propunea mai mult decât niște clasări în primele 10 echipe la marile competiții.

Totuși, ca să nu operăm cu exagerări, Maricel, inventatorul faimoase aruncări cu efect care îi și poartă numele, nu a fost niciodată cel mai bun jucător din lume.

Cei mai buni jucători din lume au fost la vremea lor Gheorghe Gruia sau Ștefan Birtalan. Cristian Gațu sau Cornel Penu.

Dar Maricel a fost un mare jucător de handbal al României și atât el, cât și Mariana Tîrcă au calitatea să vorbească despre această națională feminină antrenată de Ovidiu Mihăilă.

România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures
România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures

Galerie foto (8 imagini)

România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures România - Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

Se bloca Mihăilă sau se încăpățâna?

Maricel Voinea și Mariana Tîrcă au remarcat că naționala și-a îmbunătățit viteza de joc.

O circulație a mingii mult mai dinamică, schimburi de locuri, încercări de lansare a extremelor mai dese decât în trecutul apropiat.

Fără să o spună explicit, o eliberare de subordonarea echipei față de Cristina Neagu. Voinea observă că sunt probleme din cauză că se insistă foarte mult cu pivotul și nu prea avem jucătoare care să arunce de la 9 metri.

Perfect adevărat. Nu avem, dar nici pe cele pe care le avem (vezi cazul Aliciei Gogîrlă) nu au prea le folosim. Aici e un reproș direct la adresa lui Ovidiu Mihăilă.

Au fost momente sesizate și de alți oameni care chiar se pricep la acest sport în care părea că Mihăilă se bloca și uita să facă schimbările. Doar lipsa de experiență?

La rându-i, Mariana Tîrcă, mama golgeterei Sorina Grozav, acuză haosul din jocul României la meciul de totul sau nimic cu Ungaria, dezordine generată în special de faimoasele noastre greșeli din apărare.

În handbalul de astăzi, zice Tîrcă, un handbal în care nu îți mai permiți să rămâi pe teren 60 de minute, jucătoarele trebuie obișnuite, dar mai ales învățate să evolueze constant bine atât în atac, cât și în apărare.

E un mesaj pentru antrenori în general, nu doar pentru selecționerul în exercițiu. Mariana Tîrcă, autoare a peste 2000 de goluri pentru România!!, așteaptă o analiză la nivel federal, dar cred că știe că asta nu va schimba tarele adânci care fac din naționala României o echipă care nu că nu se poate bate de la egal la egal cu Norvegia, Franța sau Danemarca, dar nici măcar cu eșalonul doi valoric - Olanda, Suedia, Spania, Ungaria.

Suntem pozitivi. De ce am fi negativi?

Nu încă sau nu pe termen lung? Aceasta este întrebarea celor cărora încă le pasă de handbal. Un sport cu o tradiție frumoasă cu aură de legendă în România, dar o tradiție care trăiește exclusiv din amintiri.

Publicul de astăzi, mai ales cel care însoțește naționala la competițiile mondiale și europene, este însă atât de pozitiv că stai și te gândești dacă asta le face cu adevărat bine fetelor.

Păi și dacă joci prost, și dacă ratezi pe bandă rulantă ori nu te aperi de niciun fel ai parte de încurajări și galerie frenetică precum la meciul cu Senegal, de ce te-ai mai stresa?

Poate că diluarea spiritului critic e o marcă a vremurilor noastre.

Mi se pare că lumea confundă cu bună știință tristețea cu bucuria, revolta cu acceptarea veselă, astfel încât acolo unde e un ger de îngheață pietrele se stă în costum de baie cu un pahar de Margherita în față. În general, lucruri care nu ne consumă neuronii.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
campionatul mondial de handbal feminin handbal ovidiu mihaila
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share