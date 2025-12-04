Dan Udrea Statul lucrează doar  atunci când are chef
Opinii

Dan Udrea Statul lucrează doar atunci când are chef

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 16:25
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 16:34

Consiliul Național al Audiovizualului e un organism care acționeză, conform propriei descrieri, pentru „a menține un mediu audiovizual echilibrat”.

În niciun caz CNA nu este un pluton de execuție, un for căruia să-i fie permis să-i certe pe cei pe care îi judecă sau să folosească un ton neadecvat în dialogul cu aceștia.

Precizarea e necesară pentru că miercuri, în ședința CNA, lucrurile n-au stat cum ar fi trebuit.

S-a judecat, printre altele, cazul Emil Grădinescu, pe numele căruia erau multe plângeri fiindcă la meciul FCSB - Oțelul a spus: „în tribune sunt 4.500 de suporteri steliști”.

Enervată și iritată peste măsură de speță, șefa de ședință, Monica Gubernat, care a fost în trecut chiar președinta CNA, a avut următoarea remarcă:

„Știți care este problema? Eu nu mai am chef să-mi folosesc colegii pentru asemenea monitorizări”.

Grădinescu - Gubernat Grădinescu - Gubernat
Grădinescu - Gubernat

Cineva care lucrează pentru o instituție a statului și e plătit din banii tuturor cetățenilor ne spune că nu mai are chef.

Poate că speța respectivă i se pare lipsită de relevanță sau mai puțin importantă raportat la problemele din audiovizual. E posibil să fie așa.

Doar că acesta e jobul ei: să analizeze, să monitorizeze, să asculte argumentele celor care fac obiectul unor sesizări și apoi să ia o decizie.

E dreptul ei să aibă păreri, însă e și dreptul nostru să-i spunem că n-are dreptul să rămână fără chef. Sau, dacă se întâmplă cu adevărat și nu mai are chef, poate pleca!

Imaginați-vă o scenă asemănătoare într-o sală de tribunal, cu un judecător care să reacționeze la fel, „Nu mai am chef să judec așa ceva”, în fața unui inculpat, fie el și dintr-un proces ușor, nu unul în care judecă un criminal, un violator sau un evazionist. Ar fi de acceptat?

Tonul folosit de Monica Gubernat pe parcursul ședinței a depășit granițele respectului dintre o instituție care judecă și un om prezent acolo pentru a da explicații.

Emil Grădinescu era aproape urecheat, ca într-o scenă cu o mamă care-și ceartă țâfnoasă copilul că a făcut o prostie.

Aproape că nici nu mai contează că doamna în cauză nu face diferența dintre „moderator TV” și „comentator TV”, deși la ce funcție are ar fi obligatoriu să stăpânească termenii. Dar starea ei de nervozitate accentuată a dus chiar la o remarcă inoportună.

  • Emil Grădinescu: Dacă insistența unor oameni care, de exemplu, au venit și mi-au vandalizat casa, influențează judecata onoratei CNA ...
  • Monica Gubernat: Au dreptate, domnule Grădinescu, au dreptate!

Cu ce au dreptate, doamna Gubernat? Cu faptul că i-au vandalizat casa pentru că Emil i-a spus FCSB-ului Steaua? Că așa se înțelege din dialog.

De fapt, doamna de la CNA se referea probabil la faptul că fanii CSA Steaua au dreptate să facă sesizări. Dar așa se întâmplă când n-ai chef și îți pierzi echilibrul. Scapi câte o remarcă nepotrivită și lași loc unei interpretări defavorabile.

Când un polițist te oprește în trafic, controlează actele, eventual pune fiola și apoi ia o decizie, în funcție de ceea ce constată: îți reține carnetul, scrie o amendă sau pur și simplu îți spune „drum bun”.

În nici un caz nu începe să te certe și să comenteze cu ceilalți colegi polițiști că nu mai are chef să vadă atâtea mașini care nu dau prioritate sau care claxonează în trafic.

Și CNA ar trebui să se rezume la menirea pe care o are, nu să transforme unele audieri în ședințe de dirigenție, în care îi trage de perciuni și le dă cu rigla peste palme celor care fac obiectul unor plângeri.

Dacă CNA ajunge la concluzia că Emil Grădinescu a greșit, să-l sancționeze, dar să-și păstreze ținuta de for care trebuie să fie echilibrat în tot ce face. Și să nu mai judece doar în funcție de chef!

steaua bucuresti Emil Gradinescu CNA fcsb monica gubernat
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share