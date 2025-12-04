Miercuri, Consiliul Național al Audiovizualului a judecat cazul Emil Grădinescu, reclamat pentru că le-a spus „suporteri steliști” fanilor FCSB.

Șefa de ședință, Monica Gubernat, extrem de iritată de speță, a izbucnit la un moment dat și a spus că nu mai are chef „pentru asemenea monitorizări”.

Consiliul Național al Audiovizualului e un organism care acționeză, conform propriei descrieri, pentru „a menține un mediu audiovizual echilibrat”.

În niciun caz CNA nu este un pluton de execuție, un for căruia să-i fie permis să-i certe pe cei pe care îi judecă sau să folosească un ton neadecvat în dialogul cu aceștia.

Precizarea e necesară pentru că miercuri, în ședința CNA, lucrurile n-au stat cum ar fi trebuit.

S-a judecat, printre altele, cazul Emil Grădinescu, pe numele căruia erau multe plângeri fiindcă la meciul FCSB - Oțelul a spus: „în tribune sunt 4.500 de suporteri steliști”.

Enervată și iritată peste măsură de speță, șefa de ședință, Monica Gubernat, care a fost în trecut chiar președinta CNA, a avut următoarea remarcă:

„Știți care este problema? Eu nu mai am chef să-mi folosesc colegii pentru asemenea monitorizări”.

Grădinescu - Gubernat

Cineva care lucrează pentru o instituție a statului și e plătit din banii tuturor cetățenilor ne spune că nu mai are chef.

Poate că speța respectivă i se pare lipsită de relevanță sau mai puțin importantă raportat la problemele din audiovizual. E posibil să fie așa.

Doar că acesta e jobul ei: să analizeze, să monitorizeze, să asculte argumentele celor care fac obiectul unor sesizări și apoi să ia o decizie.

E dreptul ei să aibă păreri, însă e și dreptul nostru să-i spunem că n-are dreptul să rămână fără chef. Sau, dacă se întâmplă cu adevărat și nu mai are chef, poate pleca!

Imaginați-vă o scenă asemănătoare într-o sală de tribunal, cu un judecător care să reacționeze la fel, „Nu mai am chef să judec așa ceva”, în fața unui inculpat, fie el și dintr-un proces ușor, nu unul în care judecă un criminal, un violator sau un evazionist. Ar fi de acceptat?

Tonul folosit de Monica Gubernat pe parcursul ședinței a depășit granițele respectului dintre o instituție care judecă și un om prezent acolo pentru a da explicații.

Emil Grădinescu era aproape urecheat, ca într-o scenă cu o mamă care-și ceartă țâfnoasă copilul că a făcut o prostie.

Aproape că nici nu mai contează că doamna în cauză nu face diferența dintre „moderator TV” și „comentator TV”, deși la ce funcție are ar fi obligatoriu să stăpânească termenii. Dar starea ei de nervozitate accentuată a dus chiar la o remarcă inoportună.

Emil Grădinescu: Dacă insistența unor oameni care, de exemplu, au venit și mi-au vandalizat casa, influențează judecata onoratei CNA ...

Dacă insistența unor oameni care, de exemplu, au venit și mi-au vandalizat casa, influențează judecata onoratei CNA ... Monica Gubernat: Au dreptate, domnule Grădinescu, au dreptate!

Cu ce au dreptate, doamna Gubernat? Cu faptul că i-au vandalizat casa pentru că Emil i-a spus FCSB-ului Steaua? Că așa se înțelege din dialog.

De fapt, doamna de la CNA se referea probabil la faptul că fanii CSA Steaua au dreptate să facă sesizări. Dar așa se întâmplă când n-ai chef și îți pierzi echilibrul. Scapi câte o remarcă nepotrivită și lași loc unei interpretări defavorabile.

Când un polițist te oprește în trafic, controlează actele, eventual pune fiola și apoi ia o decizie, în funcție de ceea ce constată: îți reține carnetul, scrie o amendă sau pur și simplu îți spune „drum bun”.

În nici un caz nu începe să te certe și să comenteze cu ceilalți colegi polițiști că nu mai are chef să vadă atâtea mașini care nu dau prioritate sau care claxonează în trafic.

Și CNA ar trebui să se rezume la menirea pe care o are, nu să transforme unele audieri în ședințe de dirigenție, în care îi trage de perciuni și le dă cu rigla peste palme celor care fac obiectul unor plângeri.

Dacă CNA ajunge la concluzia că Emil Grădinescu a greșit, să-l sancționeze, dar să-și păstreze ținuta de for care trebuie să fie echilibrat în tot ce face. Și să nu mai judece doar în funcție de chef!