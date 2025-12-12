Dacă apare cineva și strigă “V-am spus eu!”, trimiteți-l la un consult de specialitate.

Dar această victorie cu 4-3 în fața lui Feyenoord nu este decât aparent rodul norocului sau al întâmplării.

Să revii de la 1-3, să o iei de jos, să muncești, să pui osul și să crezi până în ultima secundă, asta nu poate face oricine

Începuse bine. Toată lumea era în meci, mai puțin “Tavi”. Sau George. El continuă să plutească în lumea lui. Golul înscris de Ngezana cu o lovitură de cap în minutul 11 îl spăla pe sud-african de toate prostiile făcute până acum.

Feyenoord arăta ca un adversar accesibil, în fața căruia cu atenție și curaj se poate obține un rezultat pozitiv. De ce nu o victorie.

Cisotti alungase demonii blazării

FCSB jucase aproape perfect 40 de minute. Ngezana și Lixandru se coordonau ca doi vechi camarazi de compartiment, Pantea părea că joacă de ani buni pe dreapta, iar Radunovic semăna cu acel Radunovic pe care îl știam din sezoanele trecute.

Baba Alhassan își folosea forța în slujba jocului ofensiv, Juri Cisotti alungase demonii blazării. Doar Șut și Tănase nu prea își găseau locul. Erau în meci, dar trăgeau de zgura nereușitelor care s-au tot adunat.

Ceilalți nu au fost de acord

Golurile lui Tengstedt și Quentin Timber din minutele 41 și 43 au lovit apărarea FCSB-ului în moalele capului, cel al lui Sauer, un slovac de 19 ani, arăta ca lovitura de grație.

Robin Persie zâmbea mulțumit revăzând fazele pe tabletă, Hadj Moussa și Valente se jucau în careul lui Tîrnovanu. Totul părea pierdut. Doar că ceilalți, nu au fost de acord. Uite-așa, de-ai naibii!

De data asta chiar au luat-o pas cu pas, pasă cu pasă. Asta înseamnă să nu te dai bătut, la propriu.

Ce s-a întâmplat după 1-3 - golul micuțului Toma, cu capul, validat de tehnologia goal-line, cel al lui Thiam, tot cu capul, cu o execuție de mare atacant și mai ales golul simplu (simplu? Să-l întrebăm pe Petrila!) al lui Tănase, după cursa de totul sau nimic al lui Cisotti - totul trebuie judecat în dublă cheie.

Aceea a unității regăsite a unei echipe și aceea a emoției care îți dă energie. Este o lecție frumoasă, generatoare de bucurie. Este o victorie care povestește despre cum se joacă fotbalul până la capăt, nu o palmă dată contestatarilor. Sper că așa va fi înțeleasă.