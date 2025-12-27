„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari” +6 foto
Malcom Edjouma
Superliga

„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 22:08
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 22:44
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a anunțat că Malcom Edjouma (29 de ani) nu mai este jucătorul campioanei.

Exclus din lot în startul sezonului și adesea rezervă în ultimele luni, Edjouma l-a impresionat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord, 4-3.

Malcom Edjouma a plecat de la FCSB

Patronul campioanei ar fi dorit să-i ofere acestuia o prelungire de contract valabilă pe încă 6 luni, în condițiile în care actuala sa înțelegere cu campioana României va expira la finalul anului.

Cu toate acestea, mijlocașul francez n-a acceptat înțelegerea în aceleași condiții și ar fi vrut să negocieze, însă s-a lovit de refuzul campioanei.

„Edjouma nu va continua. Am înțeles eu greșit. I-am explicat că patronul se ține de cuvânt și îi oferă prelungirea.

A rămas surprins, a zis că vrea să rămână, i-am oferit prelungirea contractului în aceleași condiții, dar n-a semnat.

A fost foarte bucuros când a auzit prima dată, dar probabil a găsit ceva între timp. Am rugat pe cineva să-l întrebe ce vrea să facă, pentru că nu putem ține oferta activă cât timp își caută el echipe.

El a înțeles că mai putem discuta pe ideea contractului. I-am transmis că discutăm doar dacă semnează azi sau nu. La miezul nopții a spus că ar vrea totuși să discute.

Ne-am strâns prin intermediari mâinile și e jucător liber”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Schimbare Malcom Edjouma
Schimbare Malcom Edjouma

FCSB l-a pierdut și pe Lindon Emerllahu, mijlocașul de la CFR Cluj pe care ar fi vrut să-l transfere în această iarnă. Campioana anunță că va încerca în continuare să găsească un închizător.

Noi oricum căutam jucător pe acel post. Numărul unu era Emerllahu și căutăm în continuare un jucător de profilul lui. Am văzut multe meciuri acolo unde credem că am putea găsi jucători care să fie motivați de faptul că îi vrea o echipă ca FCSB și să joace în Liga 1.

Eu nu vreau jucători care au fost la Inter la 19 ani sau altul care a avut 2 milioane salariu. Eu consider că orice pas în urmă îi scade motivația unui astfel de jucător. Aș vrea pe cineva ca Cisotti, doar că el e cam one of a kind. Aș vrea un jucător cum a fost Planic, căpitan la Vojvodina și avea un salariu de 3-4 ori mai mic față de ce i-am oferit noi. Lucrurile s-au schimbat între timp.

Vojvodina a luat un jucător bun, care fusese pe la Granada, cu 800.000. Ce ofertă ar trebui să facem ca să-l luăm? Probabil 2,5 milioane de euro și n-aș vrea să riscăm banii ăștia”, a adăugat MM.

Edjouma a ajuns la FCSB în anul 2022, când era transferat de la FC Botoșani, în schimbul sumei de 330.000 de euro.

În 2023, acesta a fost împrumutat pentru scurt timp în Italia, la Bari, dar a revenit la gruparea campioană în vara lui 2024.

123 de meciuri
a bifat Edjouma în tricoul celor de la FCSB: a marcat 18 goluri și a livrat 8 pase decisive

Mihai Stoica fcsb superliga malcom edjouma
