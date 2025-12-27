Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”

- Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a oferit o primă reacție, după ce poza în care purta tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în fotbalul românesc.
Dorit cu insistență de patronul campioanei en-titre din Liga 1, Munteanu s-a îmbrăcat în echipamentul rivalei FCSB, recent, la o partidă jucată într-o sală din Vaslui. Iar conducerea grupării din Gruia a reacționat virulent.
Louis Munteanu, lămuriri în scandalul tricoului FCSB
După ce imaginile s-au viralizat, Louis Munteanu a fost criticat dur de finanțatorul Ioan Varga, dar și de președintel Iuliu Mureșan.
Acum, Munteanu a postat pe rețelele sociale un mesaj în care a explicat cum a ajuns să poarte echipamentul celor de la FCSB și a precizat că gestul său nu a avut scopul de a arăta lipsă de respect față de CFR Cluj.
„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demontrativ în Vaslui, orașul meu natal.
Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.
Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Louis Munteanu pe InstaStory.
În prezent la FCSB, Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat la meciul dintre România și Austria, scor 1-0, pe 12 octombrie.
Mihai Stoica a anunțat că fundașul central „face niște progrese uimitoare” și va merge în cantonamentul din Turcia al campioanei, unde va lucra separat cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti.