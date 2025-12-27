Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult” +3 foto
Louis Munteanu FOTO: Sport Pictures
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 14:43
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 15:42
  • Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a oferit o primă reacție, după ce poza în care purta tricoul rivalei FCSB a provocat un scandal de proporții în fotbalul românesc.

Dorit cu insistență de patronul campioanei en-titre din Liga 1, Munteanu s-a îmbrăcat în echipamentul rivalei FCSB, recent, la o partidă jucată într-o sală din Vaslui. Iar conducerea grupării din Gruia a reacționat virulent.

Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului  de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian
Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian
Louis Munteanu, pe urmele lui Balotelli Apariția atacantului  de la CFR Cluj în tricoul FCSB amintește de rebelul italian

Louis Munteanu, lămuriri în scandalul tricoului FCSB

După ce imaginile s-au viralizat, Louis Munteanu a fost criticat dur de finanțatorul Ioan Varga, dar și de președintel Iuliu Mureșan.

Acum, Munteanu a postat pe rețelele sociale un mesaj în care a explicat cum a ajuns să poarte echipamentul celor de la FCSB și a precizat că gestul său nu a avut scopul de a arăta lipsă de respect față de CFR Cluj.

„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demontrativ în Vaslui, orașul meu natal.

Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Louis Munteanu pe InstaStory.

FOTO: Instagram @ louismunteanu_ FOTO: Instagram @ louismunteanu_
FOTO: Instagram @ louismunteanu_

În prezent la FCSB, Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat la meciul dintre România și Austria, scor 1-0, pe 12 octombrie.

Mihai Stoica a anunțat că fundașul central „face niște progrese uimitoare” și va merge în cantonamentul din Turcia al campioanei, unde va lucra separat cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti.

53
de partide au jucat Louis Munteanu și Mihai Popescu drept coechipieri la Farul Constanța, echipă alături de care au cucerit titlul în Liga 1 (2022/23). Au evoluat împreună și pentru naționala României, timp de 58 de minute, în amicalul cu Moldova din octombrie 2025, scor 2-1

FOTO. Louis Munteanu, în tricoul lui FCSB

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului / FOTO: Facebook: ASC Ivacec Vaslui
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
CFR Cluj liga 1 fcsb louis munteanu
