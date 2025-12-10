Sportul este miraculos pentru că, fiind o oglindă a societății, poți privi în el toate trăsăturile deformate ale societății în care trăim. Dar nu suntem străini de aceste aberații și, ori de câte ori lipsim de la meci, deformările se accentuează.

Curtea Constituțională a României urma să decidă miercuri dacă magistrații se pot pensiona în continuare la 50 de ani și cu un sistem de calcul al pensiilor unic în Europa. Sau dacă acceptă legea guvernului Bolojan.

Legea nu schimbă nimic peste noapte. Ar dura 15 ani până când un magistrat să se pensioneze la vârsta unui inginer. Dar magistrații nu vor nici așa.

Prima oară, Curtea a acceptat sesizarea Liei Savonea, șefa ÎCCJ, și a respins legea Guvernului.

Miercuri urma să fie a doua decizie, după ce Guvernul a făcut, de această dată, pașii ceruți de lege. Prima oară nu-i făcuse. Și de această dată, Lia Savonea a contestat legea. E dreptul ei și a colegilor ei de la Înalta Curte.

Toată lumea aștepta să vadă ce va decide CCR în meciul ÎCCJ - Guvern.

Între timp însă, a apărut publicul în tribune, adus de documentarul Recorder. Intitulat ”Justiție capturată”, filmul a stârnit furie publică în fața stării justiției. Unul dintre personajele filmului este Lia Savonea, cea căreia CCR i-a dat dreptate întâia oară.

După câteva ore de dezbatere încordată, CCR a anunțat că amână hotărârea.

A dat cu mingea în tribune ca să tragă de timp

Mai exact, CCR a amânat decizia pentru duminică, 28 decembrie, după Crăciun. În termeni sportivi, care simplifică minunat de clar orice chestiune care pare complicată, lucrurile pot fi privite așa: aflată sub presiune publică după ce Recorder a atins un nerv deschis al societății, CCR a degajat mingea în tribune.

Curtea nu s-a mai complicat. Nu era un moment în care să dribleze în careu. A dat cu „balonul” departe, trăgând de timp.

TVR 1 a anunțat că va transmite filmul Recorder miercuri, la ora 21.

Și a amânat meciul pentru duminica de după Crăciun, atunci când speră că toată România va fi în concediu. Vrea un joc fără spectatori în tribune. Și, dacă oamenii vor abandona meciul, asta nu va mai fi doar responsabilitatea justiției.