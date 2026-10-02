Cum stăm cu piața neagră? Noul președinte al ONJN vorbește despre prioritățile mandatului său. „Am identificat soluții, dar lupta e grea”

Pe o piață care se confruntă cu tensiuni, presiune publică și teama de supra-reglementare, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc are ca prim obiectiv „reorganizarea”

Noul președinte, Valentin Tomescu, a transmis către GOLAZO.ro care sunt țintele sale imediate și vorbește despre șansele limitate ale autorității în lupta cu piața neagră

Toate detaliile, mai jos în articol

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La final de august, Guvernul Bolojan a decis peste noapte înlocuirea conducerii ONJN.

Președintele Vlad Soare, în funcție din aprilie 2025, a fost înlăturat, iar pe poziția lui a fost numit Valentin Tomescu, fost Direcției Generale de Supraveghere și Control, scos din prim-plan de Soare în ultimul an și jumătate.

Tomescu a făcut recent o mișcare surprinzătoare: l-a numit șef de cabinet pe Gabriel Gheorghe, cel care a fost președintele ONJN înaintea lui Vlad Soare. Practic, Oficiul s-a întors sub conducerea aceluiași duo ca înainte de 2025.

Valentin Tomescu a răspuns mai multor întrebări adresate de GOLAZO.ro despre aceste schimbări, dar și despre planurile punctuale ale autorității în ceea ce privește lupta împotriva pieței negre.

„Una dintre prioritățile imediate este reorganizarea instituției, măsură care, până în prezent, nu a fost pusă în aplicare, aspect constatat inclusiv în urma verificărilor efectuate de Corpul de control al Prim-Ministrului”, a transmis Tomescu. La ce se referă când vorbește despre reorganizare? „La un proces de eficientizare a activității, de clarificare a competențelor și a responsabilităților și de corectare a eventualelor disfuncționalități”.

Alte obiective:

implementarea integrală a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi

actualizarea cadrului legislativ aplicabil domeniului

combaterea pieței negre

Despre acest din urmă scop, Tomescu spune că „am identificat soluții și am inițiat demersuri pentru modificarea procedurilor și a metodologiei de lucru, în colaborare cu instituțiile care au competențe în acest domeniu. Obiectivul este creșterea eficienței mecanismelor de identificare și combatere a activităților ilegale”.

De ce nu au fost închise platformele principale de pe piața neagră?

Totuși, provocat să spună câte dintre cele 2.780 de site-uri aflate pe lista neagră sunt efectiv inaccesibile astăzi, de pe o conexiune obișnuită din România, noul președinte al ONJN n-a avut un răspuns clar:

„Simpla înscriere a unui domeniu în această listă nu reprezintă, în sine, un indicator tehnic privind starea acestuia la un anumit moment, ci rezultatul unei proceduri administrative și de reglementare”. Altfel spus, ONJN identifică site-urile sau platformele care funcționează fără licență, dar apoi blocarea lor efectivă revine furnizorilor de internet. Ceea ce se întâmplă foarte rar.

Dovada? Cele mai mari 3 platforme ilegale, NV Casino, Verde Casino și Vulkan Casino, sunt încă în picioare la mai mult de un an de când ONJN a depus plângeri penale.

„Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a întreprins și întreprinde demersurile legale care intră în competența sa. Stadiul dosarelor aflate în instrumentarea organelor de urmărire penală nu poate fi stabilit sau comunicat de ONJN, acesta fiind atributul exclusiv al organelor judiciare competente”, se apără autoritatea condusă acum de Valentin Tomescu.

Noul președinte spune că „blocarea definitivă a unei platforme (n.r. ilegale) nu reprezintă un demers imposibil, însă combaterea acestui fenomen presupune un proces continuu de identificare, includere pe lista neagră și restricționare pentru că operatorii ilegali pot utiliza domenii noi, redirecționări sau alte soluții tehnice pentru a încerca eludarea măsurilor de restricționare”.

La întrebarea GOLAZO.ro - „Site-urile nelicențiate își fac reclamă pe Google, Meta și TikTok. Câte URL-uri a raportat ONJN celor trei platforme în ultimul an și câte au fost efectiv eliminate?” -, ONJN nu a răspuns clar, ci doar a indicat faptul că „noi colaborăm cu operatorii marilor platforme digitale în vederea eliminării conținutului și a reclamelor care încalcă legislația aplicabilă”.

Valentin Tomescu, președinte ONJN, despre controverse: „Nu am favorizat pe nimeni”

În jurul noului președinte al ONJN au apărut mai multe controverse. Unele voci îl descriu drept „omul industriei”, iar alte scenarii îl plasează într-un grup de influență alături de patronul Magnumbet, Alexandru Olea, și de membri ai familiei șefului SIE, Gabriel Vlase. Întrebat de GOLAZO.ro care este relația lui personală și profesională cu Alexandru Olea și cu familia Vlase, Valentin Tomescu a replicat:

„Nu am fost niciodată angajat al unui operator de jocuri de noroc sau al unei asociații din domeniu și nu am reprezentat niciodată interesele vreunuia dintre operatori. Indiferent de funcțiile pe care le-am deținut în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, am reprezentat exclusiv interesele statului român și ale instituției în care mi-am desfășurat activitatea.

Relația mea cu operatorii de jocuri de noroc este una strict profesională, în limitele stabilite de lege și de atribuțiile instituției. Este firesc ca autoritatea de reglementare și control să aibă dialog instituțional cu operatorii pe care îi reglementează și îi controlează. Acest dialog nu trebuie însă confundat cu favorizarea vreunuia dintre aceștia.

Mai mult decât atât, în perioada în care am coordonat Direcția Generală de Supraveghere și Control, operatorul în legătură cu care au fost făcute insinuări privind modul în care mi-am exercitat atribuțiile a fost unul dintre cei mai frecvent sancționați, iar propunerea care a stat la baza revocării licenței a fost formulată de Serviciul Teritorial Sud-Est. De altfel, și despre domnul Vlad Soare au fost vehiculate, în spațiul public, afirmații potrivit cărora ar apăra interesele unui anumit grup, însă eu nu am făcut și nu aș face niciodată astfel de acuzații la adresa dumnealui pe baza unor speculații”.

Nu îmi propun să transform această situație într-o dispută personală cu foștii conducători ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Fiecare echipă de management și-a adus propria contribuție la funcționarea instituției, iar mandatul meu nu va fi construit în jurul criticilor la adresa predecesorilor Valentin Tomescu, președinte ONJN

Răspusurile integrale ale lui Valentin Tomescu, președinte ONJN:

Citește și