U Craiova vrea să dea lovitura  Oltenii vor să aducă una dintre vedetele Superligii

Universitatea Craiova și CFR Cluj ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Andrei Cordea (27 de ani).

Ultimele detalii necesare pentru realizarea mutării, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Andrei Cordea a fost unul dintre cei mai importanți atacanți din Liga 1 în sezonul precedent, cu 13 goluri reușite, având acum un start de sezon la fel de bun, iar plecarea sa i-ar putea duce noi probleme lui Marius Șumudică.

Andrei Cordea, aproape de un transfer la Universitatea Craiova

Cele două cluburi ar fi bătut deja palma în privința transferului, urmând ca ardelenii să încaseze suma de 500.000 de euro pentru transferul lui Cordea.

Momentan, șansele pentru realizarea transferului ar fi undeva la 55%, întrucât oltenii au nevoie să ajungă la un acord cu fotbalistul, informează trumedia.ro.

Cursa pentru mutarea fotbalistului este însă una contracronometru, deoarece fereastra de transferuri se încheie în această seară, la miezul nopții.

4 goluri a marcat Andrei Cordea, în 7 apariții în actualul sezon

Cu acest transfer, formația din Bănie ar ajunge la o sumă de aproximativ 6,5 milioane de euro investite în transferuri în această vară, cu Răzvan Sava în vârful listei: 2,5 milioane.

În cazul în care transferul se va realiza, Cordea nu va putea fi utilizat în partidele din faza principală a Conference League, după ce clubul a transmis deja listele oficiale către UEFA.

Campioana U Craiova întâlnește U Cluj în această seară, de la 20:30, pe teren propriu, iar până acum a acumulat doar 11 puncte după primele 7 partide disputate în Liga 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport