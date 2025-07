„Nu e un moft!” Primarul reacționează după ce Guvernul a amânat construirea stadionului din Hunedoara: „O terapie de șoc care nu e necesară!”

Stadionul din Hunedoara este una dintre arenele a căror construcție a fost înghețată de Guvern cel puțin până în 2026.

Primarul Dan Bobouțanu consideră că măsura nu este necesară: „Este pus «pe pauză» doar ca să iasă bine calculele pe hârtie privind deficitul bugetar”.

GOLAZO.ro a scris la începutul verii despre oprirea construirii noilor arene de fotbal din România, informație care a fost confirmată de Kelemen Hunor, președintele UDMR, și Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.

Dan Bobouțanu, revoltat după ce Guvernul a pus „pe pauză” construirea stadionului din Hunedoara

În ciuda unei reduceri ușoare față de trimestrul anterior, România continuă să aibă cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar din Uniunea Europeană.

Deși Guvernul aprobase construcția stadionului din Hunedoara în luna aprilie, ministrul Dezvoltării a explicat că doar acolo unde gradul de execuție a trecut de 50%, lucrările nu vor suferi modificări.

„Stadionul din Hunedoara nu e un moft, ci o obligaţie morală a Guvernului României!

Actualul Guvern al României începe o «terapie de şoc» care, în opinia mea, nu este necesară. Cel puţin nu în forma conturată până acum. Pe termen scurt, poate-o fi bine, dar pe termen mediu şi lung tot simplii cetăţeni vor avea de suferit, indiferent de vârstă, categorie profesională ş.a.m.d. Trec peste asta.

Trec şi peste teoria (probată practic în ţările spre care ne uităm admirativ) conform căreia investiţiile publice, inclusiv cele care vizează construirea de stadioane, previn recesiunea economică şi asigură o continuitate a dezvoltării, în general. Sunt economişti cunoscuţi care argumentează mai bine ideea.

Nu pot trece însă peste faptul că stadionul de la Hunedoara, după ani la rând de eforturi făcute de mine şi preşedintele CJ Laurenţiu Nistor, este pus «pe pauză» doar ca să iasă bine calculele pe hârtie privind deficitul bugetar.

Este singurul stadion promis de Guvernul României în Ardealul istoric şi singura investiţie majoră a Companiei Naţionale de Investiţii în Hunedoara, judeţul din care porneşte povestea poporului român”, a scris Bobouțanu pe Facebook.

„Au construit exact în orașele din care provin cei care ne conduc acum”

„Fac un apel şi către parlamentarii judeţului Hunedoara, indiferent de apartenenţa politică. Este momentul să demonstreze cât de mult se luptă pentru acest judeţ uitat cu desăvârşire de cei aflaţi la putere.

Să iasă şi să îşi declare public susţinerea pentru această investiţie. Să-i explice premierului că acest proiect nu este un moft.

Să arate că, până acum, celelalte guverne au construit săli de sport, stadioane şi au făcut alte investiţii importante exact în oraşele din care provin cei care ne conduc acum.

Că oprirea investiţiilor prin CNI sau prin Programul «Anghel Saligny» nu reprezintă decât o altă lovitură dată atât cetăţenilor Hunedoarei cât şi firmelor româneşti care s-au angajat să facă aceste lucrări.

Nu vreau să cred că Hunedoara este, din nou, abandonată de Guvern. A mai fost o dată, în anii ’90 şi începutul anilor 2000, când tot Guvernul României «rezolvat» problema tranziţiei economice prin indiferenţă totală, provocând un adevărat cataclism economic şi social tocmai în judeţul şi oraşul care, în anii ‘ 70 şi ’80, reprezentau unul dintre cei mai importanţi poli de dezvoltare ai României fiind mai mereu în topul naţional în ce priveşte contribuţia la Produsul Intern Brut (Hunedoara era, la un moment dat, chiar pe locul 2, după zona Bucureşti – Ilfov). După 1990... numai noi ştim prin ce-am trecut, cu toţii.

Nu am cerut bani de salarii pentru Primărie, nu am cerut bani, din fondul de rezerva al guvernului cum au primit altii din marile orașe, pentru investiţiile locale. Ne-am descurcat prin forţe proprii. Am cerut un stadion. Atât!”, a mai scris edilul.

Un simplu stadion ar fi o palidă consolare pentru toată suferința la care Guvernele României au supus Hunedoara decenii la rând. Nici măcar de o astfel de minimă reparație morală nu e în stare Guvernul României?! Dan Bobouțanu, primar Hunedoara

Ce stadioane și săli vor fi blocate de Guvern

În noua grilă impusă de Guvern investițiilor, anume că doar cele cu grade de execuție de cel puțin 50% vor continua conform graficului inițial, nu se regăsesc marile proiecte care vizau stadioanele de fotbal, din câteva orașe importante: Timișoara, București, Constanța, Brașov, dar și altele.

Lista completă a acestora conține 10 puncte:

Stadion Dinamo - cost estimat 172.000.000 euro

Stadion Timișoara - 170.000.000

Stadion Constanța - 98.000.000

Sală polivalentă Iași - 95.000.000

Complex Sportiv Oradea - 94.500.000

Complex Sportiv Slatina - 80.000.000

Complex Sportiv Pitești - 75.000.000

Stadion Bistrița - 64.000.000

Complex Sportiv Hunedoara - 42.000.000

Stadion Brașov - 33.000.000.

Noul stadion al Corvinului Hunedoara

Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).

Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.

Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.

Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

