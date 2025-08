„Trebuia să câștigăm!” Dan Nistor, bornă istorică în Liga 1: „Nu mă gândeam” + Murgia a înscris împotriva fostei sale echipe

HERMANNSTADT - U CLUJ 2-2. Dan Nistor (37 de ani) a urcat pe podiumul all-time al fotbaliștilor cu cele mai multe apariții în Liga 1: „Nu mă gândeam!”

Experimentatul fotbalist a vorbit despre eliminarea din Conference League.

Alessandro Murgia a marcat împotriva fostei sale echipe: „Ăsta e fotbalul!”

485 de meciuri a bifat Nistor în prima ligă a României. L-a egalat pe Florea Ispir și mai e depășit doar de Ionel Dănciulescu și Costică Ștefănescu.

HERMANNSTADT - U CLUJ 2-2 . Dan Nistor, 485 de meciuri în Liga 1: „Nu mă gândeam”

„E ceva extraordinar, nu mă gândeam să ajung la nivelul ăsta, atâtea meciuri, e ceva incredibil, sper să nu mă opresc aici, să fiu sănătos și să-mi ajut cât de mult pot eu echipa.

În mintea mea e să fiu sănătos și să meargă U Cluj unde a mers și anul trecut, în play-off, după vom vedea ce va fi”, a spus Nistor despre performanța sa, la Digi Sport.

Fotbalistul consideră că U Cluj putea obține mai mult din deplasarea de la Sibiu, însă este mulțumit și cu o remiză.

„După jocul primei reprize cred că trebuia să câștigăm, am avut ocazii mari, multe, dar e important că am revenit de la 1-2, pe final puteam chiar să facem 3-2.

Ne bucurăm, am avut o săptămână foarte grea, am suferit foarte mult în această săptămână, am jucat trei meciuri, am văzut la ce nivel suntem și pe viitor 100% vom arăta mai bine.

Nesincronizarea noastră, poate nu am comunicat suficient de bine (n.r. - explicații pentru revenirea sibienilor), dar lucrurile acestea le vom lucra mai mult la antrenament și cu siguranță nu se vor mai întâmpla”, a mai afirmat Nistor.

52 de goluri a produs Dan Nistor în cele 104 meciuri disputate în tricoul echipei Universitatea Cluj. A marcat de 31 de ori și a livrat 21 de pase decisive

Dan Nistor, explicații pentru eliminarea din Conference League: „ Ne-am crezut învingători dinainte”

U Cluj a fost eliminată de Ararat-Armenia din turul 2 preliminar al Conference League, iar Nistor a vorbit despre schimbările prin care trece formația ardeleană în fiecare vară.

„Sunt foarte mulți jucători noi, noi de la an la an schimbăm foarte mulți jucători și asta se vede, e foarte greu să faci o echipă peste noapte, dar cu un pic de răbdare și de timp vom fi aceeași echipă care am fost anul trecut.

Anul trecut au plecat 12 jucători, acum au venit 12, nici mister nu are bagheta magică, dar încet-încet vom face ca lucrurile să fie bine, ca anul trecut.

E ceva psihic mai mult, fizic... de aia ne-am apucat de fotbal, dacă nu putem să alergăm, putem să ne lăsăm.

A fost o diferență mare față de meciul din tur, mă refer la meciul din Conference League, poate ne-am crezut învingători dinainte și de aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat . Dar e bine că învățăm, e o perioadă foarte lungă în care nu am jucat în cupele europene, iar aceste eșecuri ne vor căli pe viitor”.

Alessandro Murgia a marcat împotriva fostei sale echipe

Transferat în această vară de la SPAL, după două sezoane petrecute la FC Hermannstadt, Murgia a marcat golul prin care U Cluj a egalat la 2.

„A fost un meci greu, e foarte complicat să joci aici, știu foarte bine acest lucru. Dar e un punct bun, e important că am revenit și ne întoarcem acasă cu un punct, dar trebuie să muncim în fiecare zi, să rămânem uniți, compacți, grupul să lucreze și să ne pregătim pentru următorul meci.

Au intrat mai bine decât noi după pauză, dar vreau să văd lucrurile pozitive, am avut o reacție bună până la sfârșit. Suntem puțin obosiți, dar asta nu e o scuză, trebuie să muncim, campionatul e lung.

Suntem fotbaliști profesioniști, cantonamentul nu a fost ușor, însă trebuie să muncim în fiecare zi. Mie îmi place să joc la trei zile, avem un lot bun, sunt mulți jucători pe care poți să-i bagi în teren și fiecare trebuie să dea tot ce are mai bun în fiecare zi.

Suntem U Cluj și trebuie să fim sus în clasament, acesta e obiectivul, munca dublată de încredere e soluția. Alessandro Murgia, mijlocaș U Cluj

Sunt fericit (n.r. pentru golul înscris), dar mi-aș fi dorit să câștigăm, clubul e înaintea individului. E bine să marchezi, nu mă bucur că am făcut-o împotriva celor de la Hermannstadt, am un trecut aici, dar ăsta e fotbalul, sunt profesionist, vreau să câștig fiecare meci.

A fost puțin ciudat, în afara terenului am salutat pe toată lumea, dar după aceea a fost o luptă, așa e în fotbal. Le urez succes, dar acum interesul meu este la Cluj și dau totul pentru echipă”, a spus Murgia la Prima Sport.

