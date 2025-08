„M-a cam nenorocit Kouadio” Rareș Ispas, chinuit de accidentare: „Medicii n-au mai văzut așa ceva! Am trecut prin toate complicațiile posibile”

Rareș Ispas (24 de ani), fundaș stânga al echipei Poli Iași, a oferit detalii despre accidentarea suferită în timpul barajului cu Metaloglobus.

Pe lângă rotula fracturată care se vindecă foarte greu, fotbalistul dezvăluie că au apărut și complicații.

Ispas a părăsit terenul în prima repriză a returului, în urma unei ciocniri cu Christ Kouadio, fundașul dreapta al lui Metaloglobus. A primit îngrijiri medicale timp de 5 minute și a fost transportat de urgență la spital.

Rareș Ispas: „Medicii mi-au spus că nu au mai văzut o astfel de accidentare”

Fundașul de bandă a dezvăluit că a suferit deja două intervenții chirurgicale și încă nu se poate ridica din pat.

„Mi-au spus medicii că rar au văzut o astfel de fractură de rotulă. O astfel de accidentare nu au mai văzut. Spunea doctorul că de o sută de ori dacă mai intră adversarul, nu are cum să mă lovească așa. Știu, e fotbal, se întâmplă, dar m-a cam nenorocit Kouadio.

Acum două săptămâni m-am operat a doua oară. Medicul mi-a extras sârmele și broșele pe care le-am avut în rotulă, care mi-au prins rotula. Și mi-a curățat infecția pe care am avut-o.

Doctorul a spus că rotula este foarte bine așezată după prima operație, doar că unul dintre cele 5-6 fragmente rupte nu s-a prins, încă se mișcă. Și atunci a preferat să-mi pună o atelă și gips o lună, să nu riscăm nimic.

Chiar dacă mă dă în spate puțin de la recuperare pe moment, pe termen lung o să fie bine sută la sută. Doar că e o perioadă foarte dificilă, deja am stat două luni în pat și acum s-a mai prelungit cu 3-4 săptămâni”, a spus Ispas, potrivit liga2.ro.

Cu Kouadio nu am mai vorbit. Dar nici nu avem ce să vorbim. Asta e, s-a întâmplat, e fotbal, dar m-a cam nenorocit cu acea intrare Rareș Ispas, fundaș stânga Poli Iași

Rareș Ispas: „Am trecut prin toate complicațiile posibile”

Pe lângă problemele inițiale, Ispas spune că a făcut o infecție la genunchi, iar în prezent se confruntă cu o tromboză.

„Am trecut prin toate complicațiile posibile. Infecția a apărut la o lună după prima operație. Dacă nu apărea infecția, mă operam mai târziu a doua oară, stăteam mai mult cu tijele și cu broșele în picior, să se prindă fragmentele rupte. Dar apărând infecția am fost nevoit să fac operația mai devreme, pentru a fi curățat.

Acum sunt bine în principiu, totul e ok, dar la început am avut febră, frisoane. Doar că am făcut și o tromboză la gamba stângă.

Acum trebuie să fac trei săptămâni tratament și pentru tromboză, în fiecare zi câte două injecții cu anticoagulante. Probabil de la stat, nu prea am mișcat piciorul, ce e sigur e că am făcut-o și pe asta”, a mai spus fotbalistul.

Rareș Ispas: „Nu știu când voi reveni. Probabil undeva la 7-8 luni”

Ispas a dezvăluit că lucrează alături de un „mental coach” pentru a trece peste această perioadă dificilă, iar recuperarea o va face alături de un angajat FCSB.

„Din punct de vedere mental sunt bine acum. Eu zic că nu mai am probleme. Lucrez și cu un mental coach pe partea asta. Încerc să mențin un echilibru, pentru că e foarte greu. Să fii bine, să joci bine meci de meci, să fii acolo pe teren și deodată iar să stai.

Am avut vreo trei perioade la Iași în care mă simțeam foarte bine și de fiecare dată a intervenit ceva. Și nu din cauza mea, a apărut ceva ce nu a depins de mine.

Nu a fost ruptură musculară sau ceva de genul. Ba mi-a fracturat tibia Paul Papp, ba apendicita și operația, iar acum mi-a rupt rotula.

Ciudat, foarte ciudat! Așa an nu am avut niciodată. Cu mental coach-ul am vorbit după operație, chiar e foarte ok. Mă ajută mult, sincer.

Sper că am scăpat de toate problemele și ușor-ușor să meargă totul spre bine. Până la urmă o să fie bine, așa a zis și medicul. Dar trebuie răbdare, pentru că a fost o accidentare gravă”, a concluzionat Ispas.

Nu știu când voi reveni. Probabil undeva la 7-8 luni. Nu vreau să mă grăbesc, vreau să iau pas cu pas, să fac o recuperare foarte bună. O să fac cel mai probabil cu Ovidiu Kurti, de la FCSB. Abia așteptă să încep recuperarea. Rareș Ispas, fundaș stânga Poli Iași

