Nu-l vede la FCSB A lucrat cu Dan Petrescu și e convins: „Imposibil să faci așa ceva cu el! După două zile pleacă”
Dan Petrescu/ Foto: colaj GOLAZO.ro
Superliga

Nu-l vede la FCSB A lucrat cu Dan Petrescu și e convins: „Imposibil să faci așa ceva cu el! După două zile pleacă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 17:29
  • Emmanuel Culio (43 de ani) nu crede că Dan Petrescu (58 de ani) ar putea să o antreneze pe FCSB.
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„Bursucul” este liber de contract încă din toamna trecută, când a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a fost nevoit să se retragă temporar din activitate. A avut nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că se sfătuiește cu Petrescu și chiar i-a propus acestuia să vină la FCSB, însă tehnicianul a afirmat că abia în vara lui 2027 se gândește să-și reia activitatea.

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Emmanuel Culio, despre varianta Dan Petrescu la FCSB: „La el nu poți să faci schimbări, să spui cine intră, cine iese”

Legendă la CFR Cluj, Culio nu-l vede pe Dan Petrescu să lucreze cu Gigi Becali:

„La ce personalitate are Gigi Becali și ce personalitate are Dan Petrescu este greu să lucreze împreună.

La Dan Petrescu nu poți să faci schimbări, să spui cine intră, cine iese. Imposibil să faci așa ceva cu el. Nu acceptă niciodată așa ceva! Niciodată. Cu Petrescu nu merge așa.

Dacă Becali îi spune ceva lui Petrescu, eu cred că după două zile pleacă. El face echipa, schimbările, antrenamentele, absolut totul.

Din acest motiv a făcut atâtea performanțe la CFR. Face absolut totul, repet. Nu îi place să vină cineva și să-i spună ce să-i facă”, a declarat Emmanuel Culio, citat de digisport.ro.

Emamanuel Culio (dreapta) a fost antrenat de Dan Petrescu la CFR Cluj în perioada 2017 - 2020 și 2021 - 2022/ Foto: sportpictures.eu Emamanuel Culio (dreapta) a fost antrenat de Dan Petrescu la CFR Cluj în perioada 2017 - 2020 și 2021 - 2022/ Foto: sportpictures.eu
Emamanuel Culio (dreapta) a fost antrenat de Dan Petrescu la CFR Cluj în perioada 2017 - 2020 și 2021 - 2022/ Foto: sportpictures.eu

Gigi Becali susține că Dan Petrescu vrea să o antreneze pe FCSB

În urmă cu o săptămână, omul de afaceri a dezvăluit că a discutat cu fostul antrenor al CFR-ului, iar Petrescu i-ar fi mărturisit că unul dintre obiectivele sale este să devină campion al României cu FCSB.

„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r.- FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r.- Unirea Urziceni).

A zis: «Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua».

Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r.- să revină în antrenorat)”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

Dan Petrescu a câștigat de șase ori campionatul României ca antrenor: de cinci ori cu CFR Cluj și o dată cu Unirea Urziceni.

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