„Vrea să ia titlul cu Steaua” Becali nu i-a găsit înlocuitor lui Baciu, dar a anunțat deja antrenorul FCSB din 2027

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, susține că Dan Petrescu își dorește să o antreneze pe FCSB.

Petrescu este liber de contract din august 2025, când a plecat de la CFR Cluj după înfrângerea cu Hacken, scor 2-7, din play-off-ul Conference League.

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FCSB vrea să îl schimbe pe Marius Baciu după un început de sezon dezastruos, în care a fost eliminată din cupele europene și este deja la 6 puncte de primul loc după 3 înfrângeri consecutive în Superliga.

Gigi Becali susține că Dan Petrescu vrea să o antreneze pe FCSB

Omul de afaceri a dezvăluit că a discutat cu fostul antrenor al CFR-ului, iar Petrescu i-ar fi mărturisit că unul dintre obiectivele sale este să devină campion al României cu FCSB.

Eventuala colaborare ar putea începe din sezonul viitor, când „Bursucul” ar urma să-și rezolve problemele medicale.

„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r.- FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r.- Unirea Urziceni).

A zis: «Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua».

Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r.- să revină în antrenorat)”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Petrescu îl sfătuiește pe Becali

Becali a mai dezvăluit că discută cu Dan Petrescu despre fotbal și că fostul tehnician al CFR-ului și-a oferit disponibilitatea de a-i da sfaturi.

„Dan Petrescu mi-a și zis: «Băi, Gigi, părerea mea e că Universitatea Craiova era peste tine, acum ești peste ei.

Korenica și Muhar sunt doi jucători pe care îi luam cu mine oriunde mă ducea, iar Drăguș e cel mai puternic atacant din România. Ai luat trei jucători de mare calitate».

El mi-a spus ce joacă, cum joacă Korenica și Muhar, că vine și la finalizare, că poate să joace și inter”, a mai spus Becali.

Acum, spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă. Gigi Becali, patron FCSB

Dan Petrescu a câștigat de șase ori campionatul României ca antrenor: de cinci ori cu CFR Cluj și o dată cu Unirea Urziceni.

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