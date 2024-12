Explicațiile lui Șucu  Antreprenorul dezvăluie de ce a investit 40 de milioane de euro în Genoa + Care este obiectivul clubului și ce se întâmplă cu Rapid

Dan Șucu (61 de ani) a explicat că investițiile făcute în Rapid și Genoa sunt primii pași spre un „multi-club ownership”, fenomen pe care l-a studiat în ultimii ani.

Antreprenorul român a dezvăluit că discuțiile cu clubul italian au început încă din vară. Genoa a emis acțiuni noi, iar Șucu le-a cumpărat pentru 40 de milioane de euro.

Patronul Rapidului a cochetat de mai mult timp cu ideea de a achiziționa un club important din Europa, iar acum deține 77% din acțiuni la Genoa.

Dan Șucu: „N-o să pot niciodată să construiesc ceva cu adevărat special cu un singur club”

Șucu a explicat că Rapid și Genoa se vor ajuta reciproc și consideră că, în timp, afacerile sale din fotbal vor genera profit.

„Pentru mine în ce am construit până acum este ideea de integrare verticală. Modelul pe care îl caut eu este unul de integrare verticală.

În literatura sportivă se numeşte multi-club ownership, de proprietate pe mai multe cluburi . Am studiat acest fenomen din Europa, care este încă la început.

Din clipa în care am investit la Rapid m-am gândit că n-o să pot niciodată să ajung să construiesc ceva cu adevărat special cu un singur club.

Dorinţa de multi-channel, ideea că trebuie să particip în aşa ceva era obligatorie în mintea mea. Beneficiile le pot dezvolta la nesfârşit.

Pentru fiecare club este mai bine să fie într-o uniune. Deocamdată, din punctul nostru de vedere, două sunt sunt cât se poate de în regulă, unul într-un campionat mediu, unu într-un campionat lider.

Ele se pot susţine uşor unul pe celălalt, fiecare dintre ele trebuie să fie conduse din punct de vedere managerial foarte bine în acelaşi timp, condus responsabil, să fie sustenabil, să fie capabil, într-o perioadă rezonabilă de timp, să ajungă să-şi acopere cheltuielile din activitatea curentă”, a declarat Şucu pentru zf.ro.

Cum a devenit Dan Șucu acționar majoritar la Genoa

Antreprenorul a dezvăluit că discuțiile cu Genoa au început încă din vară, iar „investiția este făcută sub formă de mărire de capital, clubul a emis acțiuni noi pe care noi le-am cumpărat”.

Șucu spune că a procedat asemănător și în cazul Rapidului.

„Am văzut acest grup, Group 777 (n.r. – care deținea Genoa), care aveau ca idee să aibă un număr de cluburi în toată Europa și mai departe să listeze aceste acțiuni ale acestor grupuri la bursa din Londra. La un moment dat, ca idee de afaceri, mi s-a părut interesantă.

Am avut o o tentativă de discuție care nu s-a materializat. M-am uitat la care sunt cluburile care constituiau această uniune de care discutam, pentru că ei aveau club în Brazilia, în Germania, în Belgia, în Italia.

Mi-am dorit să fac acest parteneriat cu clubul Genoa, am luat legătura cu managementul clubului să discutăm cum am putea să facem parteneriatul. Am luat legătura cu ei prin vară, au venit până aici, s-a uitat la tot ce avem noi pe partea de academie, la echipa noastră.

Pe măsură ce am avansat, am încercat inclusiv ceva concret care nu ne-a ieșit, adică posibilitatea unui transfer al unui jucător direct.

Am ținut legătura în continuare și la un moment dat am fost anunțați de Consiliul de Administrație de la Genoa că există această solicitare de mărire de capital.

Investiția este făcută sub formă de mărire de capital, clubul a emis acțiuni noi pe care noi le-am cumpărat. Sunt 40 de milioane de euro, am ajuns la un procent de 77%.

Există un cash in, adică noi n-am cumpărat acțiuni de la cineva. La Rapid am făcut același lucru, am investit pe parcurs, până am ajuns acum la 90% din proprietate”, a mai explicat Șucu.

Genoa are în momentul de faţă în jur de 80 de milioane de euro venituri curente şi ar trebui să se poată susţine cu ușurință din aceste venituri. Vin multe datorii din spate. Dan Șucu, patron Rapid și Genoa

Obiectivul lui Dan Șucu la Genoa: „Mijlocul clasamentului în maximum doi ani”

Șucu spune că-și dorește să rezolve situația financiară dificilă în care se află Genoa, iar echipa să scape de grijile retrogradării și să se claseze „undeva pe locul 10”.

„Genoa se bazează pe cei 40 de milioane de euro care vin de la mine acum.

Ar trebui să reuşească, într-o perioadă rezonabilă de timp, un an, maximum doi, să reuşească să se echilibreze din punctul de vedere economic şi să-şi stabilizeze fără niciun fel de problemă ceea ce a realizat deja anul trecut, adică de a fi undeva spre mijlocul clasamentului, undeva pe locul 10.

Acesta este targetul pe care pe care mi l-au prezentat managerii de pe partea economică, sportivă şi împreună cu antrenorul, şi este un target cu care, din punctul meu de vedere, sunt de acord.

Obsesia mea în clipa de faţă este să reuşesc să am un club sănătos financiar şi economic, în general.

Prima rată pe care am trimis-o acolo imediat a fost „mâncată” într-o foarte mare parte de plăţi către finanţe, către taxe, de plăţi întârziate către bănci, către furnizori care nu nu-şi primiseră banii de mult.

Nu-ţi poţi permite să întârzii la bancă pentru că intri într-o situaţie în care îţi pierzi credibilitatea”, a încheiat Șucu.