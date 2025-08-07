Petrescu nu se dezminte Moment penibil la finalul meciului CFR Cluj - Braga 1-2

CFR CLUJ - BRAGA 1-2. Dan Petrescu (57 de ani) a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens (42 de ani), antrenorul oaspeților.

Dan Petrescu a oferit un nou moment controversat la finalul partidei din Gruia.

Nemulțumit de faptul că formația sa nu a primit penalty, în minutul 69 al partidei, Petrescu a fost un car de nervi și la finalul meciului, după ce protestase vehement în timpul jocului.

„Bursucul” s-a dus să ceară explicații brigăzii de arbitrii, în timp ce Carlos Vicens dădea mâna cu staff-ul ardelenilor.

Ulterior, Vicens s-a dus să-l consoleze pe Petrescu. Tehnicianul român i-a spus ceva omologului său, cu care a refuzat să dea mâna, iar apoi și-a continuat tirada la adresa arbitrajului.

Și în Liga 1 Petrescu a avut o ieșire care îi va aduce o suspendare de cel puțin un meci, protestând la meciul cu U Craiova.

Au marcat: Sinyan ('30) / Gorby ('17, '51)

CFR Cluj : Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Korenica - Nkololo, Munteanu, Postolachi

: Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Korenica - Nkololo, Munteanu, Postolachi Rezerve: Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Rocha, Badamosi, Gjorgjiesvski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor

Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Rocha, Badamosi, Gjorgjiesvski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Braga : Hornicek - Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Moutinho, Horta, Gorby- Dorgeles, Navarro, Zalazar

: Hornicek - Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Moutinho, Horta, Gorby- Dorgeles, Navarro, Zalazar Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, Carvalho, Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Pau Victor, Arrey-Mbi, Rodrigues, Vidigal

Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, Carvalho, Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Pau Victor, Arrey-Mbi, Rodrigues, Vidigal Antrenor : Carlos Vicens

: Carlos Vicens Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)

„Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca) Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. Arbitru VAR: Cesar Soto Grado. Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz

