Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că sigla clubului nu va suferi modificări în stagiunea următoare.

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Începând cu 1 iulie, „câinii” au trecut la o nouă identitate vizuală, schimbare care a stârnit reacții acide din partea suporterilor.

Peluza Sud Dinamo a ales să boicoteze meciurile jucate favoriți pe teren propriu, în timp ce Peluza Cătălin Hîldan l-a înjurat pe Nicolescu la aproape toate partidele jucate de roș-albi.

Când schimbă Dinamo sigla? Anunțul făcut de Nicolescu: „Nu se poate face în 5 minute cu ChatGPT”

Dinamo a ales să colaboreze cu suporterii, iar președintele „câinilor” susține că agenția desemnată să gestioneze proiectul a fost deja aleasă.

Nicolescu a dezvăluit că procesul urmează să dureze mai mult de un an, iar fanii vor avea posibilitatea să voteze ce emblemă se potrivește cel mai bine clubului.

„Suntem destul de departe de schimbarea siglei. Agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit pentru ca agenția să propună identități pe repede-înainte.

Există și un cadru stabilit pentru a pune la dispoziția suporterului reprezentativ de la Dinamo capacitatea de a vota și de a-și exprima opinia despre ce identitate i se pare mai semnificativă și mai emblematică pentru istoria și pentru clubul Dinamo.

În același timp, suntem acolo unde eram și acum 2-3 luni, unde lumea mă înjura și mă lua în derâdere. Este un proces complex care, dacă vrem să fie făcut ca lumea, durează.

Nu se poate face, așa cum văd în zeci de mesaje pe chat, în «5 minute cu ChatGPT și gata, avem siglă mai bună decât porcăria asta și o rezolvam imediat în locul lui».

Am mers pe un proces care va dura. Sper să dureze mai puțin de un an, dar se pare că va dura mai mult de un an. Cred că trebuie să ne pregătim sufletește să fim împreună, nu pentru noua siglă.

Narativul este strâmb. Este venit din niște interese. Când narativul spune că e sigla lui X și nu e sigla clubului este narativul din perioada 2012-2015 cu loja lui X, loja lui Y. E narativul intereselor personale și vine din partea unor suporteri, pentru că în mentalul colectiv, în ani de zile, s-a menținut acest lucru, că există interese personale.

Prinde foarte ușor narativul ăsta și dă foc și escaladează foarte ușor. Din păcate, lucrurile aici se întâmplă în interesul clubului.

Acest club avea nevoie de o identitatea proprie. Nu mă refer la modul în care arăta identitatea, ci la calitatea proprie. Știți cum s-au soldat încercările suporterilor, cu domnul Negoiță, care a încercat să înregistreze niște sigle, cu domnul Zăvăleanu, care a încercat să înregistreze până și numele de Dinamo București și n-a reușit”, a declarat Nicolescu la emisiunea Dinamo-Pulsul Alb-Roșu

În acest moment, Dinamo este lider în Superliga, cu 23 de puncte, după primele 10 etape.

FOTO. Toate emblemele folosite de Dinamo de-a lungul timpului

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