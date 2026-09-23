„Doi escroci” Selecționerul și directorul sportiv ai Bosniei, atacați în propria țară înaintea jocului cu România

- Selecționerul Sergej Barbarez a calificat Bosnia după 12 ani la Campionatul Mondial. Emir Spahic e fost mare internațional, actualul director sportiv al federației. Dar ei au inamici la Sarajevo.
- România, învinsă de două ori de Bosnia în preliminariile CM 2026, 0-1 (a) și 1-3 (d), joacă din nou contra naționalei „dragonilor”, în Liga Națiunilor. Pe 28 septembrie, la București, pe 17 noiembrie, la Zenica.
Sergej Barbarez, 55 de ani, a fost internațional bosniac, un atacant cu 47 de selecții și 17 goluri pentru echipa „dragonilor” între 1998 și 2006.
Cine sunt Barbarez și Spahic
Pe 19 aprilie 2024, a devenit selecționerul albaștrilor. Are 26 de meciuri, 9 victorii, 7 egaluri, 10 înfrângeri.
Și-a atins ținta, a calificat Bosnia după 12 ani la Campionatul Mondial. Și CM 2026 nu a fost atât de rău:
- 1-1 cu Canada, 1-4 cu Elveția și 3-1 cu Qatar în grupă (locul 3), 0-2 cu SUA în „16-imi”.
Emir Spahic, 46 de ani, fost căpitan al naționalei, un stoper cu 94 de meciuri și 6 goluri, este directorul sportiv al federației tot din 19 aprilie 2024, la fel ca Barbarez.
Selecționerul Barbarez, atacat: „Și-a vărsat veninul asupra tuturor”
Cei doi nu au însă numai fani la Sarajevo. Unul dintre inamici e Aldin Dzidic, președintele Uniunii Fotbaliștilor Profesioniști din Bosnia și Herțegovina.
După conferința comună a lui Barbarez și Spahic, înaintea celor patru meciuri din Liga Națiunilor (pe 28 septembrie vin la București, pe Arena Națională), Dzidic a reacționat brutal pe social media, potrivit site-ului Sportsport.ba.
„Doi escroci! Unul a petrecut ani de zile vărsându-și veninul asupra tuturor, criticând și punând oamenii la zid, până în momentul în care a devenit selecționer”, a scris acesta pe Facebook împotriva lui Barbarez.
„Când ai rezultate, crezi că poți face orice vrei și poți scuipa pe propriii oameni”
„Celălalt? Nu a dat niciodată dovadă de disciplină în cadrul echipei naționale. Ani la rând a subminat antrenorii și a făcut lucrurile după bunul său plac”.
Dzidic a adăugat: „Astăzi, când ai rezultate, crezi că poți face orice vrei și poți scuipa pe propriii oameni. S-ar putea să-ți meargă o vreme, dar nici asta nu durează la nesfârșit”.