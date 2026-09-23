„Ce pot să zic?” Jucătorul lăsat acasă de Hagi a rupt tăcerea: „N-am vorbit. Poate mă urmăresc, nu știu”

Ianis Stoica (23 de ani), fotbalistul de la Estrela Amadora, a reacționat după ce nu a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru primele 4 meciuri ale României din Liga Națiunilor.

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Deși a fost inclus în lista preliminară, Ianis Stoica nu a prins lotul final al naționalei pentru următoarele partide cu Suedia, Bosnia și Polonia.

Ianis Stoica a rupt tăcerea după ce a fost lăsat acasă: „ N-am vorbit. Poate mă urmăresc, nu știu”

Jucătorul român parcurge cel mai bun moment al carierei sale, în Portugalia. Extrema stângă de la Estrela Amadora a ajuns la 4 goluri și două pase decisive după primele 7 etape din campionat.

Ianis Stoica nu a fost afectat de faptul că nu a fost convocat de Gheorghe Hagi la națională.

„Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor... de ce nu?

Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, îmi doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune problema să fiu supărat.

Mereu e o mândrie să joci pentru națională, nu am mai fost de mult acolo, ce-i drept. S-a terminat cu U21 și nu am mai fost.

E un nucleu acolo și sper să merg și eu. Din ce știu, preparatorii fizici nu prea țin legătura. Nu am vorbit, dar posibil că mă urmăresc, nu știu”, a declarat Stoica, conform digisport.ro.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Ianis Stoica a fost transferat de Estrela Amadora în vara anului trecut de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

În primul sezon din Portugalia, aripa stângă a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive în 33 de partide. Acum, după numai 7 etape, are deja mai multe goluri decât în întregul sezon precedent și a egalat numărul de assisturi.

Pentru naționala U21 a României, Ianis Stoica a jucat 19 meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă.

FOTO. Faza golului marcat de Ianis Stoica în meciul Rio Ave - Estrela Amadora 3-3

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

În lotul final anunțat de Hagi a fost inclus și Denis Drăguș, dar atacantul de la FCSB a suferit o entorsă și va lipsi aproximativ 3-4 săptămâni de pe gazon.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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