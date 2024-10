Dan Vasilică (47 de ani) a fost dat afară de la FCU Craiova în primăvară, dar avea de luat 3 salarii, motiv pentru care a introdus memoriu

După 5 luni de judecată, Comisia de Disciplină a FRF i-a dat câștig de cauză în primul dosar, salariul pe februarie, de 8.000 de euro, iar FCU Craiova e amenințată cu depunctarea

„Eu am crezut că vreți să faceți o poantă când mi-ați zis că am câștigat. Îmi luasem gândul de la bani, nu mai aveam nicio speranță”, a fost primul comentariu făcut de Vasilică.

„Sancționează debitorul FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA cu penalitate de 3000 lei și acordă un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată conform art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din RSTJF, față de creditorul Vasilică Dumitru.

Acordă termen în data de 06.11.2024, ora 15.00, dată[ la care debitorul FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA să prezinte dovada plății față de creditorul Vasilică Dumitru conform Hotărârii nr. 271/CL/09.05.2024 rămasă definitivă prin decizia nr. 28/CR/25.07.2024 pentru a evita interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și depunctarea”.

Așa sună decizia Comisiei de Disciplină a FRF în litigiul dintre Dan Vasilică, fostul preparator fizic al lui FCU Craiova, și clubul patronat de Adrian Mititelu.

Dan Vasilică: „Am fost dezamăgit de comisiile FRF“

GOLAZO.ro l-a sunat pe Vasilică să ia o reacție pe această decizie a comisiei, iar reacția acestuia a fost de uluială. „E real ce îmi spuneți sau faceți mișto de mine?“, a spus Vasilică.

„Chiar e adevărat? Sunt șocat și vorbesc la modul cel mai serios. Nu-mi vine să cred că a venit această decizie. Păi, mai e puțin și se face anul de când trebuia să-mi primesc banii pe luna februarie. Amânări, amânări, nu mai aveam nici o speranță.

Eram dezamăgit de ceea ce se întâmplase la comisii și chiar mă gândeam că cei de acolo nu mai vor să se pună și mai rău cu Adrian Mititelu”, a continuat Vasilică.

Despre ce sumă e vorba în această decizie? 8.000 de euro, salariul pe o lună. „Eu când am plecat am avut un salariu neplătit, plus alte două salarii compensatorii. În total, 3 salarii de plată, dar primul dosar la comisie a fost doar pentru februarie, după care, al doilea dosar, pentru celelalte două luni, așa a fost procedura. Acum am câștigat speța pentru februarie”.

Pentru celelalte două luni, Vasilică mai are de primit de la FCU Craiova 16.000 de euro.

5 ani a fost Dan Vasilică preparator fizic la FCU Craiova, între 2019 și 2024, interval de timp în care a lucrat cu nu mai puțin de 10 antrenori principali

Dan Vasilică însă susține că din cauza faptului că și-a căutat dreptatea, pentru drepturile salariale neachitate, la comisiile FRF, a fost dat în judecată în civil de Adrian Mititelu.

„Am proces la Tribunal. Nu m-a dat doar pe mine în judecată, ci și FRF, pe juristul Federației, Adrian Stângaciu, pe președintele comisiei, pe membri, pe toată lumea. Invocă faptul că recunosc niște comisii ilegale, așa susține el și m-a dat în judecată pentru așa ceva“, a adăugat Vasilică.

Dan Vasilică lucrează acum la handbal fete și baschet băieți

După despărțirea de FCU Craiova, Dan Vasilică nu a mai activat în fotbal, dar a rămas în lumea sportului, în orașul său natal, Târgu Jiu.

Lucrează în prezent ca preparator fizic la două echipe din Târgu Jiiu. Cea de handbal feminin și la cea de baschet masculin.