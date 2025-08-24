Laurențiu Roșu a reclamat clubul Damac la FIFA, iar forul internațional a decis ca saudiții să-i achite sumele restante.

Fotbalul arab atrage vedete internaționale cu salarii fabuloase de sute de milioane de dolari, dar realitatea pentru mulți antrenori și jucători mai puțin celebri este mult mai dură.

Laurențiu Roșu a câștigat la FIFA procesul cu Damac

Cluburile pot întârzia plata salariilor de câteva mii de dolari, iar cei afectați ajung să-și caute dreptatea la FIFA.

Un exemplu recent este Laurențiu Roșu (49 de ani), fost internațional român și secund al lui Cosmin Contra (49 de ani) la echipa saudită Damac.

La începutul litigiului, Roșu a reclamat clubul Damac pentru restanțe salariale de 56.000 de dolari și prime pentru punctele acumulate în valoare de 55.000 de riali (aproximativ 15.000 de dolari).

Cât trebuie să primească Laurențiu Roșu de la Damac

După îndelungi proceduri juridice, fostul mijlocaș al Stelei și-a primit o parte din bani, iar FIFA a decis că Damac mai trebuie să-i restituie următoarele sume:

13.000 dolari net - salariu restant pentru luna septembrie 2024, plus dobândă de 5% pe an, începând cu 1 octombrie 2024 până la data plății efective;

- salariu restant pentru luna septembrie 2024, plus dobândă de 5% pe an, începând cu 1 octombrie 2024 până la data plății efective; 55.000 riali saudiți net (15.000 dolari) - bonusuri de meci, plus dobândă de 5% pe an, începând cu 7 iulie 2024 până la data plății efective.

Câți bani a câștigat Laurențiu Roșu la Damac

În primă fază, Laurențiu Roșu a notificat clubul Damac în septembrie 2024 privind neplata următoarelor sume, stabilind un termen de 10 zile pentru achitarea restanțelor:

10.000 dolari - salariul pe mai 2024;

10.000 dolari - salariul pe iunie 2024;

55.000 riali (15.000 dolari) - bonusurile de rezultat 2023/24;

13.000 dolari - salariul pe iulie 2024;

13.000 dolari - salariul pe august 2024.

Ulterior, clubul Damac i-a achitat tehnicianului român salariile din mai până în august, însă bonusurile au rămas neachitate, iar între timp s-a mai acumulat salariul restant din septembrie.

Saudiții au cerut retragerea reclamației și o rezolvare amiabilă

Oficialii saudiți au încercat să rezolve litigiul pe cale amiabilă. „Având în vedere relațiile bune pe care le avem cu antrenorul, îl rugăm respectuos să retragă reclamația și să rezolve problema într-un mod prietenos și cooperant”, se arată în motivarea Camerei pentru Statutul Jucătorilor din cadrul FIFA.

Potrivit documentelor depuse la FIFA, Roșu a încheiat inițial cu Damac un contract valabil între martie 2023 și iulie 2024, cu un salariu lunar de 10.000 de dolari și bonusuri pentru rezultate, 15.000 de riali saudiți (4.000 de dolari) pentru fiecare victorie și 5.000 de riali saudiți (1.333 dolari) pentru fiecare egal.

Ulterior, el a semnat un al doilea contract pentru perioada iulie 2024 – iunie 2025, cu un salariu majorat la 13.000 de dolari pe lună și aceleași bonusuri.

Cosmin Contra a recuperat peste 400.000 de dolari de la Damac prin proces la FIFA

Cosmin Contra, fostul selecționer al României, a câștigat de asemenea procesul intentat la FIFA împotriva clubului Damac. Antrenorul român a obținut plata datoriilor restante de aproximativ 417.000 de dolari.

Această sumă face parte dintr-un contract total de 2,6 milioane de dolari net și cuprinde salariul restant pentru luna septembrie 2024 (132.166 dolari), prima de instalare din cel de-al doilea contract (220.000 dolari) și bonusurile aferente punctelor acumulate de echipă în primul mandat (65.000 dolari).

Cosmin Contra a condus echipa Damac în perioada martie 2023 - decembrie 2024, perioadă în care în lot au mai evoluat jucători precum Nicolae Stanciu și Florin Niță.

Deși contractul său era valabil până în iunie 2025, antrenorul a demisionat înainte de expirarea acestuia, nemulțumit că restanțele financiare față de el ajunseseră la 700.000 de dolari.

Ce salariu a avut Cosmin Contra la Damac

Contra a semnat două contracte cu Damac. Primul a fost valabil între 7 martie 2023 și 7 iulie 2024. Salariul lunar net era de 88.666 de dolari, includea o primă de instalare de 200.000 de dolari și bonusuri de meci de 200% din suma primită de jucătorii primei echipe.

Al doilea contract a fost valabil între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025. Salariul lunar a crescut la 132.166 dolari, iar bonusurile de meci s-au redus la 100% din suma încasată de jucători.

După despărțirea de Damac, în decembrie 2024, Cosmin Contra a revenit în Arabia Saudită la Al-Kholood, la începutul lunii iulie, dar contractul i-a fost reziliat la nici o lună de la prezentare.

Motivul înlocuirii lui Contra a fost acela că, în viziunea noului acționar, acesta nu este compatibil cu planurile și aspirațiile clubului. Fostul selecționer a primit despăgubiri în valoare de 1,6 milioane de dolari.

22.500 de dolari este suma pe care Cornel Dobre, cel de-al doilea secund al lui Cosmin Contra, o are de primit de la Damac, potrivit FIFA

