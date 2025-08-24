Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Laurențiu Roșu a fost antrenorul selecționatei de juniori a României U19, în perioada 2018-2020 Foto: IMAGO
Campionate

Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 11:21
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 11:21
  • Laurențiu Roșu a reclamat clubul Damac la FIFA, iar forul internațional a decis ca saudiții să-i achite sumele restante.

Fotbalul arab atrage vedete internaționale cu salarii fabuloase de sute de milioane de dolari, dar realitatea pentru mulți antrenori și jucători mai puțin celebri este mult mai dură.

Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”
Citește și
Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”
Citește mai mult
Ce găsește Ianis Hagi în Turcia Atmosferă sumbră la Karagumruk înainte de transferul românului: „Dezastru!”

Laurențiu Roșu a câștigat la FIFA procesul cu Damac

Cluburile pot întârzia plata salariilor de câteva mii de dolari, iar cei afectați ajung să-și caute dreptatea la FIFA.

Un exemplu recent este Laurențiu Roșu (49 de ani), fost internațional român și secund al lui Cosmin Contra (49 de ani) la echipa saudită Damac.

La începutul litigiului, Roșu a reclamat clubul Damac pentru restanțe salariale de 56.000 de dolari și prime pentru punctele acumulate în valoare de 55.000 de riali (aproximativ 15.000 de dolari).

Cât trebuie să primească Laurențiu Roșu de la Damac

După îndelungi proceduri juridice, fostul mijlocaș al Stelei și-a primit o parte din bani, iar FIFA a decis că Damac mai trebuie să-i restituie următoarele sume:

  • 13.000 dolari net - salariu restant pentru luna septembrie 2024, plus dobândă de 5% pe an, începând cu 1 octombrie 2024 până la data plății efective;
  • 55.000 riali saudiți net (15.000 dolari) - bonusuri de meci, plus dobândă de 5% pe an, începând cu 7 iulie 2024 până la data plății efective.

Câți bani a câștigat Laurențiu Roșu la Damac

În primă fază, Laurențiu Roșu a notificat clubul Damac în septembrie 2024 privind neplata următoarelor sume, stabilind un termen de 10 zile pentru achitarea restanțelor:

  • 10.000 dolari - salariul pe mai 2024;
  • 10.000 dolari - salariul pe iunie 2024;
  • 55.000 riali (15.000 dolari) - bonusurile de rezultat 2023/24;
  • 13.000 dolari - salariul pe iulie 2024;
  • 13.000 dolari - salariul pe august 2024.

Ulterior, clubul Damac i-a achitat tehnicianului român salariile din mai până în august, însă bonusurile au rămas neachitate, iar între timp s-a mai acumulat salariul restant din septembrie.

Saudiții au cerut retragerea reclamației și o rezolvare amiabilă

Oficialii saudiți au încercat să rezolve litigiul pe cale amiabilă. „Având în vedere relațiile bune pe care le avem cu antrenorul, îl rugăm respectuos să retragă reclamația și să rezolve problema într-un mod prietenos și cooperant”, se arată în motivarea Camerei pentru Statutul Jucătorilor din cadrul FIFA.

Potrivit documentelor depuse la FIFA, Roșu a încheiat inițial cu Damac un contract valabil între martie 2023 și iulie 2024, cu un salariu lunar de 10.000 de dolari și bonusuri pentru rezultate, 15.000 de riali saudiți (4.000 de dolari) pentru fiecare victorie și 5.000 de riali saudiți (1.333 dolari) pentru fiecare egal.

Ulterior, el a semnat un al doilea contract pentru perioada iulie 2024 – iunie 2025, cu un salariu majorat la 13.000 de dolari pe lună și aceleași bonusuri.

Cosmin Contra a recuperat peste 400.000 de dolari de la Damac prin proces la FIFA

Cosmin Contra, fostul selecționer al României, a câștigat de asemenea procesul intentat la FIFA împotriva clubului Damac. Antrenorul român a obținut plata datoriilor restante de aproximativ 417.000 de dolari.

Această sumă face parte dintr-un contract total de 2,6 milioane de dolari net și cuprinde salariul restant pentru luna septembrie 2024 (132.166 dolari), prima de instalare din cel de-al doilea contract (220.000 dolari) și bonusurile aferente punctelor acumulate de echipă în primul mandat (65.000 dolari).

Cosmin Contra a condus echipa Damac în perioada martie 2023 - decembrie 2024, perioadă în care în lot au mai evoluat jucători precum Nicolae Stanciu și Florin Niță.

Deși contractul său era valabil până în iunie 2025, antrenorul a demisionat înainte de expirarea acestuia, nemulțumit că restanțele financiare față de el ajunseseră la 700.000 de dolari.

Ce salariu a avut Cosmin Contra la Damac

Contra a semnat două contracte cu Damac. Primul a fost valabil între 7 martie 2023 și 7 iulie 2024. Salariul lunar net era de 88.666 de dolari, includea o primă de instalare de 200.000 de dolari și bonusuri de meci de 200% din suma primită de jucătorii primei echipe.

Al doilea contract a fost valabil între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025. Salariul lunar a crescut la 132.166 dolari, iar bonusurile de meci s-au redus la 100% din suma încasată de jucători.

După despărțirea de Damac, în decembrie 2024, Cosmin Contra a revenit în Arabia Saudită la Al-Kholood, la începutul lunii iulie, dar contractul i-a fost reziliat la nici o lună de la prezentare.

Motivul înlocuirii lui Contra a fost acela că, în viziunea noului acționar, acesta nu este compatibil cu planurile și aspirațiile clubului. Fostul selecționer a primit despăgubiri în valoare de 1,6 milioane de dolari.

22.500 de dolari
este suma pe care Cornel Dobre, cel de-al doilea secund al lui Cosmin Contra, o are de primit de la Damac, potrivit FIFA

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Stanciu, remiză la debut Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce
Campionate
21:43
Stanciu, remiză la debut Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce
Citește mai mult
Stanciu, remiză la debut Foarte activ, căpitanul naționalei a fost aproape de primul gol în Serie A la duelul cu Lecce
Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat
Stranieri
20:59
Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat
Citește mai mult
Man, schimbat la pauză! PSV s-a dezlănțuit după ieșirea românului: „Decizie aspră” + înlocuitorul a dat gol imediat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
FIFA Laurentiu Rosu damac
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
11:36
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share