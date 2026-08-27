Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu
Dani Coman și Gino Iorgulescu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro, sportpictures.eu/ montaj GOLAZO.ro
Superliga

Vrea să-l învingă pe Gino Și-a anunțat candidatura la șefia LPF + „săgeți” către Iorgulescu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 19:18
  • Dani Coman (47 de ani), președinte la FC Argeș, a comentat anunțul lui Gino Iorgulescu (70 de ani) privind o nouă candidatură la șefia LPF.
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Gino Iorgulescu se află în fruntea Ligii din anul 2013, atunci când l-a învins pe Dumitru Dragomir, iar acum vrea să candideze și la alegerile care vor avea loc în 2027.

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Dani Coman: „Cu viziunea pe care o am, cred că aș putea aduce un plus”

În septembrie 2025, Dani Coman și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Fostul portar a dezvăluit și condițiile care l-ar determina să-și anunțe oficial candidatura la șefia LPF.

„Din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu domnul Gino și cu apropiații dumnealui, mă așteptam să candideze iar.

Eu m-am gândit foarte serios. Dacă voi considera că am șanse reale să câștig și că pot dezvolta fotbalul românesc, atunci voi candida.

Banii nu-i aduce președintele, indiferent de nume, ci cluburile. Mi se pare că se pot face multe lucruri pentru dezvoltarea fotbalului. Nu vreau să spun că actuala conducere a făcut sau nu multe lucruri bune pentru fotbalul românesc.

Cu viziunea pe care o am, cred că aș putea aduce un plus. Nu totul se rezumă la banii aduși. Indiferent de președinte și de numele lui, banii pot veni și din alte părți, nu numai de la televiziuni.

Va veni momentul când fiecare candidat își va expune proiectul. Atunci vom vedea care sunt lucrurile care pot dezvolta fotbalul românesc.

Sunt foarte multe lucruri, proiecte, care pot aduce bani cluburilor. Nu vreau să denigrez pe nimeni, nu vreau să vorbesc urât. Sunt oameni pe care i-am votat, n-ar fi corect”, a declarat Dani Coman la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Dani Coman, săgeți la adresa lui Gino Iorgulescu: „Nu știu de unde mai are putere domnul Iorgulescu să vină la Ligă”

Coman a făcut referire și la problemele cu care se confruntă actualul președintele LPF, în legătură cu situația fiului său, Mario Iorgulescu.

Iorgulescu jr. a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru ucidere din culpă, ca urmare a accidentului mortal pe care l-a provocat în anul 2019, atunci când un bărbat de 24 de ani și-a pierdut viața.

„Nu știu de unde mai are putere domnul Iorgulescu să vină la Ligă. Știm cu toții problemele pe care le are. E de apreciat că mai poate vorbi, mai poate veni la Ligă.

Eu nu cred că este lezată imaginea Ligii din cauza problemelor sale. Nici nu vreau să vorbesc mai mult.

Va veni momentul când va trebui să spunem lucrurilor pe nume. Nu e important să spui ce gândești, e mai important să gândești ce spui. Vedem la alegerile de anul viitor”, a concluzionat Dani Coman.

Parcursul lui Gino Iorgulescu în fruntea LPF:

  • Primul mandat: 2013-2017
  • Al doilea mandat: 2017-2022
  • Al treilea mandat: 2022-2027, când a fost ales cu unanimitate de voturi

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