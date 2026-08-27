Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Dumiter, duel cu Iulian Cristea, la U Cluj - Botoșani. Foto: Sports Pictures
Nationala

Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 17:28
  • Andrei Dumiter, 27 de ani, e cel mai în formă vârf al momentului în campionat, cel mai prolific atacant al Ligii 1, cu peste 70% din golurile Botoșaniului.
  • Motivul pentru care selecționerul l-ar putea lua în lot pentru Liga Națiunilor. Cum stau acum jucătorii pe care Hagi ar putea miza pentru poziția de vârf. 
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Andrei Dumiter este în cel mai bun moment al carierei.

Cu Marius Croitoru antrenor la Botoșani, atacantul în vârstă de 27 de ani a început surprinzător acest sezon.

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Dumiter a înscris cinci din cele șapte goluri ale Botoșaniului în Liga 1

Vârful e golgheterul Ligii 1, marcând de cinci ori în primele șase etape. Mult peste ce a arătat în 2025-2026 (șase goluri în 37 de partide).

Cinci din cele șapte reușite ale echipei sale, alt amănunt important. 71,4%!

Dumiter, singur contra trei în ultima etapă, la Botoșani - Csikszereda 1-0. Foto: Sports Pictures Dumiter, singur contra trei în ultima etapă, la Botoșani - Csikszereda 1-0. Foto: Sports Pictures
Dumiter, singur contra trei în ultima etapă, la Botoșani - Csikszereda 1-0. Foto: Sports Pictures

A punctat și în ultima etapă, golul primei victorii a Botoșaniului, 1-0 acasă cu Csikszereda.

Marcase înainte la 2-2 cu Voluntari, în startul campionatului, o dată la 1-2 cu U Cluj și „dublă” la 2-3 cu FCSB.

497 de minute
a jucat Dumiter pentru Botoșani în primele șase etape ale Ligii 1 (83 de minute în medie pe meci)

Cel mai în formă atacant al momentului în Liga 1 poate fi o soluție în plus de lot pentru Gică Hagi înaintea debutului Ligii Națiunilor B, pe 25 septembrie, împotriva Suediei (d).

Dumiter e puternic, rezistent la dueluri, cu forță de pătrundere și șut bun.

Variantele lui Hagi pentru Suedia. Niciuna nu e în vârf de formă

Mai ales că, acum, variantele de vârf ale selecționerului nu sunt într-o perioadă ideală:

  • Daniel Bîrligea a acuzat o criză de formă în acest start de sezon la FCSB, 3 goluri în 8 meciuri. Transferat la Frosinone, ar putea avea nevoie de timp să se adapteze în Serie A. 
  • Louis Munteanu are un singur gol la DC United în cele șase partide jucate în MLS după pauza dedicată Mondialului.  
  • Denis Drăguș nu mai joacă deloc la Trabzonspor, fiind aproape de despărțire. 
  • Florinel Coman, folosit vârf cu Georgia, așteaptă și el să plece de la Al-Gharafa. Nu mai e folosit deloc. 

Croitoru: „Dumiter la națională? Ar fi o confirmare a muncii noastre împreună”

Antrenorul său de la Botoșani a vorbit după jocul cu FCSB despre ideea convocării lui Dumiter la națională.

„I-am spus ceva, totul s-a adeverit. Este în formă, marchează, e un atacant cu calități, forță, viteză, important pentru noi”, a declarat tehnicianul.

„Dacă ar fi să meargă Dumiter la națională, ar fi o confirmare a muncii noastre împreună. I-am promis ceva la sfârșit de campionat, după meciul cu FCSB, în baraj”.

Primul gol al lui Dumiter contra FCSB

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