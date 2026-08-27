Andrei Dumiter, 27 de ani, e cel mai în formă vârf al momentului în campionat, cel mai prolific atacant al Ligii 1, cu peste 70% din golurile Botoșaniului.

Motivul pentru care selecționerul l-ar putea lua în lot pentru Liga Națiunilor. Cum stau acum jucătorii pe care Hagi ar putea miza pentru poziția de vârf.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Andrei Dumiter este în cel mai bun moment al carierei.

Cu Marius Croitoru antrenor la Botoșani, atacantul în vârstă de 27 de ani a început surprinzător acest sezon.

Dumiter a înscris cinci din cele șapte goluri ale Botoșaniului în Liga 1

Vârful e golgheterul Ligii 1, marcând de cinci ori în primele șase etape. Mult peste ce a arătat în 2025-2026 (șase goluri în 37 de partide).

Cinci din cele șapte reușite ale echipei sale, alt amănunt important. 71,4%!

Dumiter, singur contra trei în ultima etapă, la Botoșani - Csikszereda 1-0. Foto: Sports Pictures

A punctat și în ultima etapă, golul primei victorii a Botoșaniului, 1-0 acasă cu Csikszereda.

Marcase înainte la 2-2 cu Voluntari, în startul campionatului, o dată la 1-2 cu U Cluj și „dublă” la 2-3 cu FCSB.

497 de minute a jucat Dumiter pentru Botoșani în primele șase etape ale Ligii 1 (83 de minute în medie pe meci)

Cel mai în formă atacant al momentului în Liga 1 poate fi o soluție în plus de lot pentru Gică Hagi înaintea debutului Ligii Națiunilor B, pe 25 septembrie, împotriva Suediei (d).

Dumiter e puternic, rezistent la dueluri, cu forță de pătrundere și șut bun.

Variantele lui Hagi pentru Suedia. Niciuna nu e în vârf de formă

Mai ales că, acum, variantele de vârf ale selecționerului nu sunt într-o perioadă ideală:

Daniel Bîrligea a acuzat o criză de formă în acest start de sezon la FCSB, 3 goluri în 8 meciuri. Transferat la Frosinone, ar putea avea nevoie de timp să se adapteze în Serie A.

goluri în 8 meciuri. Transferat la Frosinone, ar putea avea nevoie de timp să se adapteze în Serie A. Louis Munteanu are un singur gol la DC United în cele șase partide jucate în MLS după pauza dedicată Mondialului.

Denis Drăguș nu mai joacă deloc la Trabzonspor, fiind aproape de despărțire.

fiind aproape de despărțire. Florinel Coman, folosit vârf cu Georgia, așteaptă și el să plece de la Al-Gharafa. Nu mai e folosit deloc.

Croitoru: „Dumiter la națională? Ar fi o confirmare a muncii noastre împreună”

Antrenorul său de la Botoșani a vorbit după jocul cu FCSB despre ideea convocării lui Dumiter la națională.

„I-am spus ceva, totul s-a adeverit. Este în formă, marchează, e un atacant cu calități, forță, viteză, important pentru noi”, a declarat tehnicianul.

„Dacă ar fi să meargă Dumiter la națională, ar fi o confirmare a muncii noastre împreună. I-am promis ceva la sfârșit de campionat, după meciul cu FCSB, în baraj”.

Primul gol al lui Dumiter contra FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport