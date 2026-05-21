Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului LPF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului LPF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă

alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 15:19
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 16:18
  • Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu (70 de ani), a fost condamnat definitiv, joi, la 8 ani și 8 luni de închisoare.
  • Curtea de Apel București a respins ca nefondate apelurile depuse în dosar, după ce ÎCCJ a dispus rejudecarea dosarului în cazul infracțiunii de conducere sub influența drogurilor.

Iorgulescu jr. a fost condamnat, în iunie 2025, la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, ca urmare a accidentului mortal pe care l-a provocat în anul 2019, atunci când un bărbat de 24 de ani și-a pierdut viața.

Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare

Joi, Curtea de Apel București a decis condamnarea definitivă a lui Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni de închisoare. În urma deciziei pronunțate s-a menținut sentința CAB din 2024.

În acest moment, fiul lui Gino Iorgulescu se află în Italia.

„Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București Și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, se arată în soluția Curții de Apel București, conform portal.just.ro.

În urma rejudecării, Instanța a menținut condamnarea de 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, dar și cei 2 ani de închisoare pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor.

S-a adăugat și o condamnare de 3 ani pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate, primită într-un alt dosar.

Judecătorii au decis contopirea celor trei pedepse și au stabilit o condamnare de 8 ani și 8 luni de închisoare pentru Mario Iorgulescu. Decizia este una definitivă și nu mai poate fi contestată.

„Menține contopirea pedepsei de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, și aplicarea inculpatului a pedepsei cea mai grea de 7 ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare”.

Mario Iorgulescu a provocat un accident care s-a soldat cu moartea unui tânăr

Pe 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a provocat un accident rutier pe șoseaua Chitilei din București, care s-a soldat cu moartea un tânăr de 24 de ani.

Mario Iorgulescu trecuse atunci pe culoarea roșie a semaforului cu 162 km/h, viteză foarte mare în comparație cu limita legală din România.

În urma accidentului, fiul lui Gino Iorgulescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București, la secția ATI.

A fost externat și transportat, ulterior, la o clinică de terapie intensivă din Italia. Mai apoi, Mario a fost preluat de un institut de reabilitare psihiatrică tot din Italia. Pe 31 octombrie în acel an, Mario Iorgulescu a fost internat la o altă clinică.

