Gino Iorgulescu (70 de ani), actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a anunțat că vrea să își depună candidatura pentru un nou mandat la șefia LPF.

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Gino Iorgulescu se află în fruntea Ligii din anul 2013, atunci când l-a învins pe Dumitru Dragomir, iar acum vrea să candideze și la alegerile care vor avea loc în 2027.

Gino Iorgulescu a anunțat o nouă candidatură la președinția LPF

Aflându-se în prezent la cel de-al treilea mandat, Gino Iorgulescu a anunțat, miercuri, că vrea să mai rămână în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„O să candidez din nou pentru că am susținerea cluburilor și dacă tot timpul aducem bani, sper să fiu ales”, a declarat Gino Iorgulescu.

Gino Iorgulescu a fost rugat să precizeze și două lucruri pe care le are în plus față de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF.

În primul rând, valoarea contractului din drepturi TV și înainte cred că se vorbea de cooperative și alte lucruri. Gino Iorgulescu, președinte LPF

Actualul președinte al LPF consideră că a reușit să îmbunătățească fotbalul românesc prin veniturile suplimentare provenite din drepturile TV.

Parcursul lui Gino Iorgulescu în fruntea LPF:

Primul mandat: 2013-2017

Al doilea mandat: 2017-2022

Al treilea mandat: 2022-2027, când a fost ales cu unanimitate de voturi

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