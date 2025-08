DINAMO - FCSB 4-3. Danny Armstrong (27 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a vorbit despre evoluția fantastică din derby.

Armstrong a înscris trei goluri în Derby de România și a ajutat-o decisiv pe Dinamo să se impună în fața marii rivale.

„Cred că am început foarte bine, am primit apoi gol dar nu am lăsat capul jos. Ulterior a fost 2-1 pentru noi, apoi 2-2. Hat-trick-ul meu a fost cireașa de pe tort, nu-mi vine să cred că joc un astfel de rol într-un asemenea meci.

Portarul lor e mare. La primul penalty știam că trag pe centru, iar al doilea i-am spus exact unde urmează să trag și mi-a zis că o să rămână pe picioare orice ar fi. Să marchez un hat-trick în fața suporterilor a fost fantastic. Suporterii sunt fantastici.

Ultimul gol a fost cel mai frumos, felul în care am marcat. Când am atins mingea am știut că intră în poartă.

Sunt foarte fericit că sunt jucătorul lui Dinamo și sunt foarte mândru să văd atâția fani.

Suntem totuși o echipă nouă, încă ne cunoaștem, dar sper că meciul de azi este catalizatorul pentru tot ce va urma. Trebuie ca de azi să fim tot mai buni”, a declarat Danny Armstrong, la Prima Sport.

Adversarii vorbeau cu mine, eu le răspundeam, le spuneam să tacă. E parte din stilul meu de joc, căpitanul lor mi-a spus anumite lucruri, iar eu i-am răspuns și la final noi am luat punctele. Danny Armstrong, despre conflictele cu jucătorii de la FCSB

