Bîrligea nu are loc la Frosinone Motivul pentru care atacantul rămâne pe bancă în Serie A: „Asta preferă antrenorul”
Debutul lui Bîrligea în Serie A, la 3-0 cu Fiorentina. Foto: Imago
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Bîrligea nu are loc la Frosinone Motivul pentru care atacantul rămâne pe bancă în Serie A: „Asta preferă antrenorul”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 14:10
  • Daniel Bîrligea, 26 de ani, are în față la Frosinone rivalul preferat de antrenorul Massimiliano Alvini. 
  • Fostul vârf al lui FCSB nu a jucat niciun minut în ultima etapă, la Genoa - Frosinone 1-1. 
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Crescut în Italia, Daniel Bîrligea a debutat în fotbal tot în Peninsulă la seniori, în tricoul lui SSD Citta di Terramo.

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A visat să joace în Serie A și, la 26 de ani, a reușit, odată cu împrumutul de la FCSB la Frosinone.

Bîrligea, mereu rezervă în Serie A la Frosinone. Doar în Cupă titular

Totuși, internaționalul a fost o singur meci titular la galben-albaștri, în Cupa Italiei, la 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Sassuolo.

În campionat, niciodată. A fost mereu rezervă. Vârful a debutat cu un minut la 3-0 cu Fiorentina (d), a continuat cu 11 minute la 3-2 cu Venezia (a). Iar sâmbătă, zero minute la 1-1 cu Genoa (d).

Massimiliano Alvini, antrenorul lui Frosinone. Foto: Imago Massimiliano Alvini, antrenorul lui Frosinone. Foto: Imago
Massimiliano Alvini, antrenorul lui Frosinone. Foto: Imago

Bîrligea a rămas pe banca de rezerve, antrenorul Massimiliano Alvini preferând alți jucători ca înlocuitori pentru repriza secundă.

„Alvini se bazează pe lotul din Serie B”. Și Bîrligea rămâne pe bancă

De ce nu e loc pentru el în formula de start în Serie A? Pentru că tehnicianul are încredere în echipa cu care a promovat din Serie B.

Un jurnalist italian de la televiziunea DAZN care urmărește Frosinone a explicat strategia lui Alvini.

„Apreciez mult sosirea la Frosinone a unor jucători de talie internațională, Schmid, Grillitsch și Bîrligea. Ei știu puține lucruri despre fotbalul nostru, dar au fost cu toate acestea o investiție.

Numai că Alvini se bazează pe lotul din Serie B”, a afirmat Tommaso Turci.

Galben-albaștrii au câștigat Serie B cu acel grup și acum concurează în prima ligă cu acești jucători, cu propria identitate și propriile calități tehnice și mentale, ceea ce dă rezultate. Astăzi, Frosinone este o echipă Tommaso Turci, reporter DAZN

Bîrligea, în spatele golgheterului Raimondo la Frosinone

El a continuat pledoria pentru Alvini: „Până acum, au fost buni. Mai ales, pentru că au crezut în Raimondo în atac. Numărul 9 nu doar că marchează goluri, reușitele lui sunt frumoase și, mai presus de orice, joacă pentru echipă. 

Raimondo, rivalul pe post al lui Bîrligea. Vârful titular al lui Frosinone. Foto: Imago Raimondo, rivalul pe post al lui Bîrligea. Vârful titular al lui Frosinone. Foto: Imago
Raimondo, rivalul pe post al lui Bîrligea. Vârful titular al lui Frosinone. Foto: Imago

Golurile pentru un atacant sunt combustibil emoțional. Îți oferă și timp pentru a-ți asuma riscuri și a învăța. Ceva ce ar trebui să aibă toți jucătorii tineri”.

Antonio Raimondo, 22 de ani, a fost împrumutat de la Bologna în 2025 pentru două sezoane. Titular clar în viziunea lui Alvini.

5 goluri
și un assist are Raimondo la Frosinone în acest sezon (4 reușite în Serie A, un gol și o pasă decisivă în Cupă)

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