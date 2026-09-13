Cine-l ține rezervă pe Olaru De ce nu joacă fostul căpitan FCSB la Union Saint-Gilloise

- Darius Olaru, 28 de ani, a rămas sâmbătă a treia oară pe banca de rezerve la Union Saint-Gilloise în campionatul belgian.
- Jucătorul care-l blochează pe fostul căpitan FCSB ar putea să-l înfrunte și la națională pe 25 septembrie, la Suedia - România.
Darius Olaru avea gânduri mari când s-a transferat în iulie de la FCSB la Union Saint-Gilloise. Prima sa experiență în străinătate, la 28 de ani.
Olaru, al 3-lea meci în care a rămas pe bancă la Union
Cumpărat de USG cu 3 milioane de euro, ex-căpitanul roș-albaștrilor a debutat cu gol în Jupiler League și a fost titular în Supercupa Belgiei și în ambele dueluri cu Bodo/Glimt în preliminariile Champions.
Și totuși, în campionat, nu a apărut niciodată în primul „11”, evoluând foarte puțin.
- Etapa 1: 22 de minute la 5-1 cu Westerlo (d).
- Etapa a 2-a: rezervă la 0-0 cu Waregem (a).
- Etapa a 3-a: rezervă la 3-0 cu Anderlecht (a).
- Etapa a 4-a: 25 de minute la 3-0 cu Sint-Truiden (d).
- Etapa a 5-a: 18 minute la 3-2 cu Charleroi (d).
- Etapa a 6-a: rezervă la 5-0 cu Lommel (a).
Suedezul de origine kosovară Zeneli e preferat la Union înaintea lui Olaru
Antrenorul David Hubert a început meciurile de fiecare dată cu mai tânărul Besfort Zeneli, 23 de ani, achiziționat de Union cu 3,4 milioane în ianuarie de la Elfsborg.
Sâmbătă, la 5-0 cu Lommel (partidă în care Raul Florucz a reușit o „dublă”), a deschis scorul și a fost ales MVP.
Zeneli, internațional suedez de origine kosovară, a ales să reprezinte naționala țării natale la seniori după ce le-a reproșat oficialilor federației de la Priștina că s-au purtat urât față de el și fratele lui. Mijlocaș ofensiv, acesta a jucat pentru Kosovo la U21.
A debutat pentru Suedia în primăvara lui 2025 și a evoluat inclusiv la Campionatul Mondial, intrând ca rezervă la 1-5 cu Olanda și 0-3 cu Franța.
Dacă Olaru va fi păstrat în lotul final al „tricolorilor” pentru startul Nations League B, l-ar putea înfrunta pe Zeneli în cele două meciuri din această toamnă:
- 25 septembrie, la Stockholm.
- 5 octombrie, la București, pe Arena Națională.