Cine-l ține rezervă pe Olaru De ce nu joacă fostul căpitan FCSB la Union Saint-Gilloise
Olaru, în meciul lui Union de la Charleroi. Foto: Imago
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Cine-l ține rezervă pe Olaru De ce nu joacă fostul căpitan FCSB la Union Saint-Gilloise

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 13:01
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 13:01
  • Darius Olaru, 28 de ani, a rămas sâmbătă a treia oară pe banca de rezerve la Union Saint-Gilloise în campionatul belgian.
  • Jucătorul care-l blochează pe fostul căpitan FCSB ar putea să-l înfrunte și la națională pe 25 septembrie, la Suedia - România.
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Darius Olaru avea gânduri mari când s-a transferat în iulie de la FCSB la Union Saint-Gilloise. Prima sa experiență în străinătate, la 28 de ani.

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Olaru, al 3-lea meci în care a rămas pe bancă la Union

Cumpărat de USG cu 3 milioane de euro, ex-căpitanul roș-albaștrilor a debutat cu gol în Jupiler League și a fost titular în Supercupa Belgiei și în ambele dueluri cu Bodo/Glimt în preliminariile Champions.

Antrenorul lui Olaru la Saint-Gilloise, David Hubert. Foto: Imago Antrenorul lui Olaru la Saint-Gilloise, David Hubert. Foto: Imago
Antrenorul lui Olaru la Saint-Gilloise, David Hubert. Foto: Imago

Și totuși, în campionat, nu a apărut niciodată în primul „11”, evoluând foarte puțin.

  • Etapa 1: 22 de minute la 5-1 cu Westerlo (d).
  • Etapa a 2-a: rezervă la 0-0 cu Waregem (a).
  • Etapa a 3-a: rezervă la 3-0 cu Anderlecht (a).
  • Etapa a 4-a: 25 de minute la 3-0 cu Sint-Truiden (d).
  • Etapa a 5-a: 18 minute la 3-2 cu Charleroi (d).
  • Etapa a 6-a: rezervă la 5-0 cu Lommel (a). 
65 de minute
a jucat Olaru în primele șase meciuri de campionat la Union

Suedezul de origine kosovară Zeneli e preferat la Union înaintea lui Olaru

Antrenorul David Hubert a început meciurile de fiecare dată cu mai tânărul Besfort Zeneli, 23 de ani, achiziționat de Union cu 3,4 milioane în ianuarie de la Elfsborg.

Sâmbătă, la 5-0 cu Lommel (partidă în care Raul Florucz a reușit o „dublă”), a deschis scorul și a fost ales MVP.

Zeneli (dreapta), la ultimul meci, 5-0 cu Lommel. Foto: Imago Zeneli (dreapta), la ultimul meci, 5-0 cu Lommel. Foto: Imago
Zeneli (dreapta), la ultimul meci, 5-0 cu Lommel. Foto: Imago

Zeneli, internațional suedez de origine kosovară, a ales să reprezinte naționala țării natale la seniori după ce le-a reproșat oficialilor federației de la Priștina că s-au purtat urât față de el și fratele lui. Mijlocaș ofensiv, acesta a jucat pentru Kosovo la U21.

6 milioane de euro
este cota lui Besfort Zeneli (Transfermarkt). Darius Olaru e evaluat la 4,5 milioane

A debutat pentru Suedia în primăvara lui 2025 și a evoluat inclusiv la Campionatul Mondial, intrând ca rezervă la 1-5 cu Olanda și 0-3 cu Franța.

Dacă Olaru va fi păstrat în lotul final al „tricolorilor” pentru startul Nations League B, l-ar putea înfrunta pe Zeneli în cele două meciuri din această toamnă:

  • 25 septembrie, la Stockholm.
  • 5 octombrie, la București, pe Arena Națională. 

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