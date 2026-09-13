Cine-l ține rezervă pe Olaru De ce nu joacă fostul căpitan FCSB la Union Saint-Gilloise

Darius Olaru, 28 de ani, a rămas sâmbătă a treia oară pe banca de rezerve la Union Saint-Gilloise în campionatul belgian.

Jucătorul care-l blochează pe fostul căpitan FCSB ar putea să-l înfrunte și la națională pe 25 septembrie, la Suedia - România.

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Darius Olaru avea gânduri mari când s-a transferat în iulie de la FCSB la Union Saint-Gilloise. Prima sa experiență în străinătate, la 28 de ani.

Olaru, al 3-lea meci în care a rămas pe bancă la Union

Cumpărat de USG cu 3 milioane de euro, ex-căpitanul roș-albaștrilor a debutat cu gol în Jupiler League și a fost titular în Supercupa Belgiei și în ambele dueluri cu Bodo/Glimt în preliminariile Champions.

Antrenorul lui Olaru la Saint-Gilloise, David Hubert. Foto: Imago

Și totuși, în campionat, nu a apărut niciodată în primul „11”, evoluând foarte puțin.

Etapa 1: 22 de minute la 5-1 cu Westerlo (d).

Etapa a 2-a: rezervă la 0-0 cu Waregem (a).

Etapa a 3-a: rezervă la 3-0 cu Anderlecht (a).

Etapa a 4-a: 25 de minute la 3-0 cu Sint-Truiden (d).

Etapa a 5-a: 18 minute la 3-2 cu Charleroi (d).

Etapa a 6-a: rezervă la 5-0 cu Lommel (a).

65 de minute a jucat Olaru în primele șase meciuri de campionat la Union

Suedezul de origine kosovară Zeneli e preferat la Union înaintea lui Olaru

Antrenorul David Hubert a început meciurile de fiecare dată cu mai tânărul Besfort Zeneli, 23 de ani, achiziționat de Union cu 3,4 milioane în ianuarie de la Elfsborg.

Sâmbătă, la 5-0 cu Lommel (partidă în care Raul Florucz a reușit o „dublă”), a deschis scorul și a fost ales MVP.

Zeneli (dreapta), la ultimul meci, 5-0 cu Lommel. Foto: Imago

Zeneli, internațional suedez de origine kosovară, a ales să reprezinte naționala țării natale la seniori după ce le-a reproșat oficialilor federației de la Priștina că s-au purtat urât față de el și fratele lui. Mijlocaș ofensiv, acesta a jucat pentru Kosovo la U21.

6 milioane de euro este cota lui Besfort Zeneli (Transfermarkt). Darius Olaru e evaluat la 4,5 milioane

A debutat pentru Suedia în primăvara lui 2025 și a evoluat inclusiv la Campionatul Mondial, intrând ca rezervă la 1-5 cu Olanda și 0-3 cu Franța.

Dacă Olaru va fi păstrat în lotul final al „tricolorilor” pentru startul Nations League B, l-ar putea înfrunta pe Zeneli în cele două meciuri din această toamnă:

25 septembrie, la Stockholm.

5 octombrie, la București, pe Arena Națională.

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