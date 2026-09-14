Daniel Maldini (24 de ani), atacantul lui Cagliari, a fost implicat într-un accident rutier duminică dimineața, iar presa italiană a scris că ar fi fost depistat pozitiv la droguri și alcool.

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Accidentul s-a petrecut în jurul orei 05:15, după ce fiul legendarului Paolo Maldini nu a acordat prioritate.

Maldini abia aterizase în Sardinia, la câteva ore după ce a marcat golul victoriei din meciul cu Atalanta, scor 2-1, din etapa #4 din Serie A.

Daniel Maldini a publicat pe contul său de Instagram o captură de ecran cu rezultatele testelor toxicologice, care sunt negative:

Clubul lui Maldini a făcut azi precizări despre incident, prin președintele Tommaso Giulini:

„Cagliari Calcio anunță că, în urma știrilor apărute în presă în ultimele ore, jucătorul Daniel Maldini a fost supus unor teste toxicologice.

Toate testele efectuate au fost negative. Jucătorul va fi prezent în mod regulat cu grupul în această după-amiază, când se vor relua antrenamentele în pregătirea viitoarelor meciuri ale echipei”.

Știrea inițială

Daniel Maldini, implicat într-un accident rutier. Ar fi fost depistat pozitiv la droguri și alcool

Daniel Maldini se afla la volanul unui Porsche Carrera și era însoțit de alți trei prieteni. Fotbalistul nu a acordat prioritate și s-a izbit de o altă mașină.

În urma impactului, autoturismul care circula regulamentar a lovit o altă mașină care era parcată. La fața locului au ajuns imediat trei ambulanțe.

Atacantul lui Cagliari a fost externat ulterior și se află în afara oricărui pericol, la fel ca celelalte persoane implicate în accident. Totuși, Daniel Maldini ar putea avea de suferit.

În urma testării cu aparatul etilotest, imediat după accident, s-a descoperit că Maldini avea o alcoolemie de 0,91 mg/l la prima probă și 0,89 mg/l la cea de-a doua, conform gazzetta.it.

Permisul acestuia a fost suspendat, iar pe numele său a fost întocmit un dosar penal. Faptele lui Maldini nu se opresc aici. Acesta a fost depistat pozitiv și la consumul de droguri, dar sunt așteptate și rezultatele celui de-al doilea test.

9 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Maldini, conform Transfermarkt

Fiul legendarului Paolo Maldini este împrumutat de Atalanta la Cagliari până la finalul acestui sezon. În actuala stagiune, tânărul atacant a marcat 2 goluri în 6 meciuri.

De-a lungul carierei sale, Daniel Maldini, care a fost crescut de AC Milan, a mai trecut pe la Spezia, Empoli, Monza și Atalanta.

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