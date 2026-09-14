„Își joacă postul” Fostul atacant de la FCSB a comentat situația lui Zeljko Kopic în Polonia
Zeljko Kopic
Campionate

„Își joacă postul” Fostul atacant de la FCSB a comentat situația lui Zeljko Kopic în Polonia

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 09:19
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 09:33
  • Situația lui Zeljko Kopic, 49 de ani, la Wieczysta Krakow devine tot mai complicată.
  • Formația poloneză nu a reușit să obțină rezultatele așteptate după schimbarea de pe banca tehnică, iar presiunea asupra antrenorului croat crește înaintea următoarei partide din campionat.
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Fostul antrenor dinamovist a fost numit în locul lui Kazimierz Moskal, însă începutul mandatului său nu a adus schimbarea dorită de conducerea clubului.

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Wieczysta, nou-promovată în Ekstraklasa, nu a reușit încă să câștige un meci cu tehnicianul croat.

Problemele au apărut atât în campionat, cât și în Cupa Poloniei. Wieczysta a fost eliminată din Cupă după înfrângerea suferită în fața celor de la Avia Swidnik, echipă din al treilea eșalon.

Wieczysta Krakow, rezultate slabe și după schimbarea antrenorului

În campionat, echipa pregătită de Kopic a obținut un singur punct în primele trei partide, după o remiză și două înfrângeri.

Cel mai recent rezultat negativ a fost consemnat duminică, atunci când Wieczysta a pierdut cu 0-2 în deplasarea de la Pogon Szczecin.

Seria rezultatelor fără victorie a alimentat speculațiile privind viitorul lui Kopic.

Potrivit lui Lukasz Gikiewicz, fost atacant la FCSB, meciul următor, împotriva lui Widzew Lodz, ar putea avea o importanță majoră pentru poziția antrenorului.

„Cu Widzew, Zeljko Kopic își joacă postul”, a transmis Gikiewicz pe platforma X. Partida se va disputa pe 18 septembrie, în deplasare.

În aceste condiții, un nou rezultat nefavorabil ar putea determina conducerea lui Wieczysta să ia în calcul o nouă schimbare pe banca tehnică, la scurt timp după despărțirea de Kazimierz Moskal.

  • Ex-atacantul Lukasz Gikiewicz, 38 de ani, a evoluat la FCSB în sezonul 2019-2020, bifând 4 meciuri și 2 pase de gol

Kopic are contract până în 2027

Totuși, Wieczysta Krakow i-a oferit lui Kopic un contract pe termen lung. Înțelegerea actuală este valabilă până la 30 iunie 2027 și conține o opțiune pentru prelungirea colaborării cu încă un sezon.

Rezultatele din primele săptămâni ale mandatului său au pus însă sub semnul întrebării planurile inițiale ale clubului.

Zeljko Kopic: „Nu am nicio obiecție în privința energiei și mentalității”

După eșecul cu Pogon Szczecin, Kopic a vorbit despre prestația echipei, considerând că, în ciuda rezultatului, jucătorii săi au arătat o atitudine pozitivă.

„În primul rând, felicitări adversarilor. Primele 45 de minute au fost solide din partea noastră. În defensivă ne-am apărat destul de bine, am avut ocaziile noastre și am reușit de multe ori să ducem mingea în ultima treime.

După pauză, Pogon a început să facă pressing, să ne împingă înapoi și să trimită multe mingi în careul nostru.

În repriza a doua, prospețimea jucătorilor de bandă a contat mult, iar aceștia ne-au oferit posibilitatea de a ataca. Primul gol le-a oferit însă celor de la Pogon avantajul, iar din acel moment am avut parte de un alt meci.

Este clar că apoi ne-am deschis foarte mult, pentru că am vrut să egalăm. Am lăsat astfel mai mult spațiu adversarului, dar era un risc pe care trebuia să ni-l asumăm.

În cele din urmă, am primit al doilea gol. În defensivă puteam fi mai bine organizați, dar acesta a fost un risc asumat în mod conștient.

Dacă însă vorbim despre energia și mentalitatea pe care echipa le-a arătat astăzi, nu am nicio obiecție. Din aceste puncte de vedere, echipa a arătat bine”, a declarat Kopic.

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