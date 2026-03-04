„Cupa era obiectivul principal” Daniel Pancu, dezamăgit după eliminare: „Dacă am fi jucat la Cluj...”

U Craiova - CFR Cluj 3-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a vorbit despre eliminarea din Cupa României.

U Craiova s-a impus cu scorul de 3-1, după reprizele de prelungiri, și s-a calificat în semifinalele Cupei României, acolo unde va da peste învingătoarea duelului dintre Dinamo și Metalul Buzău.

U Craiova - CFR Cluj 3-1 . Daniel Pancu: „Dacă am fi jucat la Cluj, cred că ar fi fost altfel jocul”

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupa României.

„Am făcut, cel puțin în prima repriză, un joc foarte slab. Toate mingile au fost câștigate de ei. Știam că sunt o echipă foarte bună, nu întâmplător sunt pe primul loc.

Dacă am fi jucat la Cluj, cred că ar fi fost altfel jocul și șansele ar fi fost mai mari de partea noastră.

Cred că eram echipa mai bună (n.r. - până în prelungiri). Sunt convins de asta.

Pe final, am început să pierdem duelurile. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult. Și până la urmă, am pierdut”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Întrebat dacă fundașii laterali ai Craiovei, Carlos Mora și Nicușor Bancu, au fost cei mai periculoși jucători ai adversarilor, Daniel Pancu a spus:

„De asta am insistat la fundașii laterali să rămână lângă fundașii centrali.

Pentru că ei au amplitudinea asta, sunt foarte greu de anihilat, doar dacă cobori cu extremele, care înseamnă energie foarte puțină pe faza ofensivă”.

Daniel Pancu: „Era obiectivul principal pentru mine”

„Astăzi era un joc în care varianta egalului nu exista. Până la urmă am făcut egal în 90 de minute, dar varianta nu exista de fapt.

Cupa era obiectivul principal pentru mine. Ăsta era obiectivul, în ăsta îmi puneam cu cele mai mari speranțe când am semnat cu CFR.

Din păcate, sorții ne-au dus la cel mai greu adversar posibil, în deplasare”, a mai spus Daniel Pancu.

Întrebat dacă își va prelungi contractul cu CFR, Daniel Pancu a declarat:

„Nu știu, eu am un obiectiv. Dacă reușim să jucăm în cupele europene, contractul se prelungește automat”.

Cupa era un obiectiv. Din păcate n-am trecut mai departe, dar trebuie să ținem capul sus, să muncim în continuare pentru că mai avem și alte obiective. Din Cupă am ieșit, ne-a mai rămas campionatul. Vom da tot ce avem mai bun și îmi doresc foarte mult să ne atingem obiectivul, chiar dacă mulți nu cred, eu cred Andrei Cordea, jucător CFR Cluj

