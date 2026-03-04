Când revine Karamoko  Zeljko Kopic a anunțat care este starea atacantului accidentat în meciul cu FC Argeș  +18 foto
Mamoudou Karamoko FOTO: Sport Pictures
Când revine Karamoko Zeljko Kopic a anunțat care este starea atacantului accidentat în meciul cu FC Argeș

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 17:42
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 17:42
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat când va putea reveni pe teren Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”.

Vârful francez a părăsit terenul accidentat în repriza secundă a duelului cu FC Argeș, scor 0-1, fiind vorba de o ruptură musculară în zona coapsei.

Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat

Când va putea juca Mamoudou Karamoko

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei din sferturile Cupei României cu Metalul Buzău, Zeljko Kopic a explicat situația fotbalistului.

„În privința lui Karamoko, prognoza noastră este că ar putea fi pregătit după pauza pentru echipele naționale.

Dacă totul va merge bine, mă aștept să îl vedem pe teren după acea pauză”, a declarat Zeljko Kopic, conform dinamo1948.club.

Astfel, francezul va rata sigur meciul de marți cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României și meciul de lunea viitoare cu CFR Cluj, din etapa 30 a Ligii 1.

Dinamo - FC Argeș, meci FOTO Iosif Popescu (GOALZO.ro).jpeg
Dinamo - FC Argeș, meci FOTO Iosif Popescu (GOALZO.ro).jpeg

Cum s-a accidentat Karamoko

După ce a încheiat prima parte cu o bară, Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei cu FC Argeș.

La un sprint pentru o minge în adâncime, ca urmare a unui duel cu apărătorii lui FC Argeș, acesta a căzut pe gazon, acuzând probleme la coapsă.

Karamoko nu s-a putut ridica de pe gazon, fiind scos în afara terenului cu targa.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Metalul Buzău: „Suntem favoriți, dar trebuie să demonstrăm”

Tehnicianul „câinilor” a vorbit și despre meciul din sferturile Cupei României:

„Jucăm împotriva unei echipe din liga a doua, dar este o echipă bună. Au meritat să ajungă în acest sfert de finală.

Trebuie să fim pregătiți și să evoluăm la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți în acest meci, dar trebuie să demonstrăm acest lucru pe teren.

Ambiția noastră este să jucăm semifinala Cupei României în acest sezon și în acest fel vom pregăti partida. Vom face câteva schimbări.

Am analizat ultimul nostru meci și vreau să modific anumite lucruri, atât de la începutul partidei, cât și pe parcursul jocului, pentru a vedea unele aspecte. Dar obiectivul principal rămâne același: să câștigăm meciul”.

21:30
