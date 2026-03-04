Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat

Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de marți, atunci când a lovit o femeie cu mașina.

Victima se afla pe trecerea de pietoni la momentul impactului, potrivit Poliției Capitalei. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos.

Procurorii au solicitat ca jucătorul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a decis ca acesta să primească control judiciar.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, în jurul orei 05:45, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului.

„Instanța a respins propunerea de arestare în cazul lui Kader Keita și a dispus luarea controlului judiciar”, a transmis Judecătoria Sectorului 2.

Controlul judiciar se întinde pe o perioadă de 30 de zile.

Ordonanța de reținere a jucătorului de la Rapid a expirat, iar acesta se află în prezent în sala de judecată, unde acum are locul procesul.

Jucătorul Rapidului a fost transportat la Tribunalul București, unde judecătorii vor lua decizia cu privire la solicitarea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

„La data de 3 martie, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei, o femeie se afla întinsă pe partea carosabilă și prezenta leziuni în zona capului.

În jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească despre faptul că la camera de gardă s-a prezentat o femeie care prezintă leziuni în urma unui accident de circulație.

Pentru clarificarea situației, la unitatea spitalicească a fost direcționat un echipaj de poliției din cadrul Brigăzii Rutiere. În paralel, polițiștii din cadrul biroului de accidente cu autori necunoscuți au efectuat verificări de specialitate și au stabilit în mod cert faptul că femeia în vârstă de 67 de ani este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției.

În urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul biroului de accidente cu autori necunoscuți, a fost stabilită identitatea conducătorului auto, totodată acesta a fost identificat și depistat de colegii mei. În acest moment, autorul accidentului este reținut, iar în urma activităților desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, autorul accidentului urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Doamna a fost transportată de un echipaj medical la spital. Inițial, nu a știut că a fost victima unui accident de circulație. Doctorii au stabilit și ne-au informat în jurul orei 07:00, motiv pentru care și noi ne-am deplasat acolo, pentru a clarifica situația.

Suspectul a fost testat preliminar cu aparatura noastră din dotare atât din punct de vedere al consumului de alcool, cât și cu aparatul drugtest, în ambele situații fiind negativ, respectiv rezultat 0.

Subliniez că acest conducător auto, la momentul la care s-a petrecut accidentul, a părăsit locul accidentului. Nouă ne-a prezentat un permis de conducere emis de statul francez. La momentul acesta putem spune că este un permis eliberat de statul francez, care va fi ulterior verificat în mod amănunțit de către colegii mei.

Acesta a fost identificat de colegii mei, nu vă pot spune cu certitudine de unde a fost ridicat”, a declarat Costea Claudiu, purtătorul de cuvânt de la Brigada Rutieră.

Procurorii au formulat o propunere de arestare preventivă față de Kader Keita, pentru o perioadă de 30 de zile, se arată comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Jucătorul Rapidului este acuzat că a părăsit locul accidentului. Victima va avea nevoie 130-150 de zile de îngrijiri medicale.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Keita a fost testat cu aparatul alcoolscop și drugtest, rezultatele fiind negative. Jucătorul nu s-a predat, ci a fost ridicat de Poliție. Acesta a prezentat un permis de conducere emis de statul francez, iar autoritățile urmează să clarifice dacă este valabil.

„La data de 04.03.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul K.A.K., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) Codul penal.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din mun. București, sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat și semnalizat corespunzător, cu consecința producerii acesteia de vătămări corporale evaluate prin 130-150 de zile de îngrijiri medicale și punerea vieții în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului.

La aceeași dată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a formulat propunere de arestare preventivă față de inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul Parchetului.

Comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2

Kader Keita a fost adus, în jurul orei 13:00, la sediul Brigăzii Rutiere din București pentru noi audieri.

Mijlocașul a fost transportat cu un autovehicul neinscripționat, fiind încătușat.

Știrea inițială:

Femeia lovită de Kader Keita se afla pe trecerea de pietoni

Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Capitalei, a declarat pentru GOLAZO.ro că femeia lovită de Keita se afla pe trecerea de pietoni.

Această informație este foarte importantă, deoarece situația mijlocașului rapidist s-ar putea complica și mai mult, ținând cont că acesta a părăsit locul accidentului.

După ce a fost găsit de polițiști, Kader Keita a fost dus la unitatea de poliție și a fost reținut pentru 24 de ore.

În acest moment, mijlocașul rapidist se află la Arestul Central al Poliției Capitalei, iar astăzi va fi audiat în instanță și riscă să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Reacția oficială a Rapidului

Oficialii celor de la Rapid au emis, marți, un comunicat prin care au informat că nu vor lua o decizie sau vreo măsură în privința lui Kader Keita până la „clarificarea completă a cazului”.

„În urma numeroaselor solicitări pentru un punct de vedere oficial, folosim această cale pentru a vă transmite următoarele aspecte:

Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților.

Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.

Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, a transmis clubul giuleștean.

Ce riscă jucătorul Rapidului

Keita se poate alege cu o pedeapsă serioasă pentru că a părăsit locul accidentului.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport