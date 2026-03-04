Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, încearcă să dea de Madonna pentru a recupera un tricou după 36 de ani.

Situație inedită în Spania, unde Celta Vigo a postat un mesaj adresat celebrei cântărețe pe rețelele de socializare.

FOTO. Echipa lui Ionuț Radu, apel la legenda muzicii: „Madonna, ajută-ne !”

Pe 29 iulie 1990, Madonna a susținut un concert pe stadionul Balaidos, parte din turneul Blond Ambition. Momentul a fost unul istoric, fiind prima vedetă de talie mondială care cântă la Vigo.

Cântăreața americană a urcat pe scenă îmbrăcată cu tricoul lui Celta Vigo cu numărul 5, purtat de căpitanul de atunci, Jose Manuel Espinosa.

Imaginea a devenit una emblematică pentru club și pentru fani.

La 36 de ani distanță, formația pentru care evoluează Ionuț Radu, portarul naționalei României, a demarat o campanie prin care speră să recupereze acel tricou.

Scrisoare pentru Madonna: „Îl ai? Contactează-ne !”

Clubul a postat o scrisoare adresată Madonnei pe rețelele de socializare, semnată de președintele Marian Mourino Terrazo.

„Dragă Madonna,

Îţi scriu pentru a-ţi cere ajutorul într-o situație care înseamnă enorm pentru noi.

Pe 29 iulie 1990, ai susţinut un concert pe stadionul nostru, Balaídos, casa lui Celta Vigo, club al cărui preşedinte sunt mândră să fiu. În acea seară, am avut onoarea să te vedem purtând tricoul nostru albastru celest.

Această amintire neprețuită încă trăieşte în rândul suporterilor noştri. Imaginea cu tine în tricoul nostru a devenit o legendă şi face parte din istoria noastră, care este scrisă adesea și în afara terenului de fotbal.

Mulţi consideră că este o simplă coincidenţă. Mie îmi place să cred că nimic nu este întâmplător.

Deşi tricoul nostru nu a fost singurul pe care l-ai purtat de-a lungul timpului pe scene, această imagine iconică a căpătat o strălucire aparte cu trecerea anilor. De-a lungul timpului, am ajuns să înţelegem mai bine ce reprezentai tu atunci: contestarea normelor stabilite şi rezistenţa în faţa celor care încercau să-ţi spună ce poţi sau nu poţi face.

La clubul nostru se regăsește în această noțiune.

De aceea, sperăm să găsim tricoul pe care l-ai purtat cândva. Căutarea este un act de memorie, un simbol al unei părţi din moştenirea emoţională a clubului nostru şi a ceea ce reprezintă acesta.

Vineri, 6 martie, vrem să-ţi trimitem un gest de afecţiune din casa noastră, stadionul Balaidos. Va fi la ora 20:45, înaintea meciului Celta - Real Madrid, cu intenţia de a-ţi pune o singură întrebare simplă:

ÎL AI?

Dacă știi unde ar putea fi sau dacă doreşti să te alături căutării noastre, te rugăm să ne contactezi prin mesaj privat (DM).

Cu admiraţie,

Marián Mouriño Terrazo

Preşedinte

Real Club Celta de Vigo”.

