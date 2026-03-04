„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026
Campionatul Mondial

„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 12:37
  • Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a oferit o reacție vehementă cu privire la posibila retragere a Iranului de la Campionatul Mondial din această vară.

Ca urmare a atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine.

În acest context, Iranul s-ar putea retrage de la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Donald Trump, despre posibila retragere a Iranului de la Mondial: „Nu-mi pasă!”

Întrebat despre posibilitatea ca Iranul să se retragă de la turneul final din această vară, Donald Trump a răspuns:

„Nu-mi pasă deloc! Cred că Iranul este o țară foarte învinsă. Sunt la capătul puterilor”, a spus Donald Trump, conform politico.com.

Până la acest moment, FIFA nu a oferit o reacție concretă pe acest subiect, dar având în vedere situația războiului, cea în care țara organizatoare atacă o țară participantă, este greu de crezut că Iranul va mai participa la turneul final.

Ce a declarat președintele Federației Iraniene de Fotbal

La momentul izbucnirii războiului, Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, a vorbit despre participarea Iranului.

Acesta nu a anunțat clar dacă naționala sa va participa la turneu sau nu, dar a oferit o declarație care pare să sugereze că naționala statului din Orientul Mijlociu ar urma să se retragă.

„Ceea ce este sigur este că, după acest atac, nu ne putem aștepta să privim cu speranță spre Cupa Mondială”, a declarat Mehdi Taj.

Iran ar putea înfrunta SUA în prima fază eliminatorie la Mondial

Selecționata lui Amir Ghalenoei ar trebui să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor chiar pe teritoriul Statelor Unite:

  • 15 iunie, la Los Angeles, cu Noua Zeelandă.
  • 21 iunie, la Los Angeles, cu Belgia. 
  • 26 iunie, la Seattle, cu Egipt. 

Dacă Iran și SUA termină pe locul 2 în seriile lor, cele două echipe s-ar putea înfrunta în „16-imile” competiției.

