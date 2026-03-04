Coelho, eliminat FOTO: Tehnicianul Craiovei a intrat pe teren după gol și l-a luat de gât pe Baiaram. Ce partidă va rata

U Craiova - CFR Cluj 3-1. Filipe Coelho (45 de ani) nu și-a mai putut stăpâni bucuria și a intrat pe teren pentru a sărbători ultimul gol marcat de formația sa.

Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României și este în grafic pentru ambele trofee interne în acest sezon.

U Craiova - CFR Cluj 3-1 . Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Ștefan Baiaram

În minutul 118, la scorul de 2-1 pentru olteni, Baiaram a scăpat singur spre poarta lui Popa și l-a învins cu un șut printre picioarele portarului, risipind orice emoție în privința calificării.

La acel moment, tehnicianul portughez, avertizat deja cu cartonaș galben, nu și-a mai putut ține bucuria sub control și a intrat pe teren.

Coelho a traversat toată suprafața de joc și l-a luat de gât pe Baiaram, care a celebrat golul în colțul tribunei a doua.

Ulterior acesta a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului, a dat mâna cu omologul Daniel Pancu și apoi a mers la vestiare.

Antrenorul oltenilor nu va fi prezent astfel pe bancă la ultima partidă din sezonul regulat al Ligii 1, cu Rapid, duminică, 8 martie, de la ora 20:00.

Filipe Coelho: „Mi se pare puțin nedrept”

Imediat după meci, Coelho a comentat și el faza și nu este de acord în totalitate cu eliminare sa.

„Sincer să fiu, nu a fost intenția mea să fac ceva greșit. Mi-am cerut scuze către jucătorii CFR-ului.

Am observat și în meciul anterior, cu CFR, că antrenorul lor a sprintat pe teren și nu a primit galben.

Trebuia să-mi controlez mai bine emoțiile. Deși îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce am făcut, mi se pare puțin nedrept. Pentru unii antrenori nu s-a dat cartonaș galben, dar pentru mine da.

Trebuie să fac și eu o analiză, pentru că nu sunt mulțumit cu mine însămi”, a declarat Filipe Coelho, la Digi Sport.

