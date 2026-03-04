Schema din „Dosarul Păulești” Procurorii au dezvăluit modul în care a fost trucat meciul din Liga 3 și cum au fost obținute câștigurile din pariuri
Clubul Sportiv Păulești activează în Liga 3 (foto: Golazo.ro)
Liga 3

Schema din „Dosarul Păulești” Procurorii au dezvăluit modul în care a fost trucat meciul din Liga 3 și cum au fost obținute câștigurile din pariuri

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 23:23
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 23:23
  • Procurorii au dezvăluit detalii incendiare despre trucarea meciului Victoria Traian - CS Păulești.
  • Finanțatorul și impresarul sunt acuzați că au manipulat jucătorii și casele de pariuri pentru câștiguri financiare ilegale.
  • Ancheta vizează un singur meci, dar scoate la lumină un mecanism de fraudă tot mai frecvent în fotbalul românesc.

Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au descris în detaliu modul de operare din „Dosarul Păulești”, anchetă care vizează partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, disputată la 6 decembrie 2025, în Liga 3.

Iată momentul impactului VIDEO+FOTO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita, jucătorul Rapidului +  GOLAZO.ro a mers la fața locului: „E o mare problemă aici”
Citește și
Iată momentul impactului VIDEO+FOTO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita, jucătorul Rapidului + GOLAZO.ro a mers la fața locului: „E o mare problemă aici”
Citește mai mult
Iată momentul impactului VIDEO+FOTO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita, jucătorul Rapidului +  GOLAZO.ro a mers la fața locului: „E o mare problemă aici”

Procurorii au identificat planul de trucare al meciului

Potrivit anchetatorilor, finanțatorul Claudiu Blaga și impresarul Alexandru Cristescu ar fi coordonat planul de trucare al rezultatului meciului pentru pariuri.

„La data de 06.12.2025, finanțatorul în fapt al unei echipe de fotbal din Liga a 3-a F.R.F., împreună cu un apropiat al acestuia potent financiar, au determinat mai mulți jucători din cadrul echipei să vicieze rezultatul jocului desfășurat în ziua respectivă (fotbaliștii au manifestat o atitudine vădit îndreptată împotriva propriei formații)”, se arată într-un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

„Au fost implicate și rude și cunoștințe”

Următorul pas a vizat, conform comunicatului, transformarea manipulării scorului în câștiguri financiare la pariuri.

„Toți cei implicați, precum și rude ori cunoștințe ale acestora, au indus în eroare o casă de pariuri cu privire la corectitudinea partidei și integritatea evenimentului, prin plasarea de pariuri atât online cât și în agenții, creând aparența unui pariu legal, deși rezultatul era cunoscut și manipulat”.

S-a pariat pe victoria gazdelor la peste 3,5 goluri

În final, schema a fost transformată în câștiguri financiare:

„Fiind astfel plasate bilete cu selecții de cote care demonstrau certitudinea rezultatului, respectiv echipa rivală să câștige, în meci să se marcheze peste 3,5 goluri, iar una dintre echipe să nu marcheze, obținând în acest sens foloase patrimoniale injuste și provocând o pagubă în sarcina casei de pariuri în valoare de 168.000 euro, sumă cu care reprezentanții acesteia s-au constituit parte civilă în procesul penal”.

Doi arestați preventiv și fotbaliști sub control judiciar

Pe 25 februarie, s-au desfășurat 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj și Ilfov. În urma acestora, 21 de persoane au fost conduse la audieri, iar autoritățile au ridicat sume de bani și mai multe dispozitive electronice.

Pe 26 februarie, fotbaliștii Gabriel Matei și Marius Sanda au fost puși în control judiciar pentru 60 zile, iar Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu au fost arestați preventiv pentru 30 zile.

Portarul Raul Papp, fratele internaționalului Paul Papp, de la Petrolul, a fost și el audiat și este cercetat penal.

„La data de 26.02.2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva numiților B.C.C., C.A.A., S.M.M., M.G.E. și R.P.E. (ultimii trei fotbaliști ai echipei din Liga a 3), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C. pen., aceștia dobândind calitatea de inculpat.

La aceeași dată, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpaților B.C.C. și C.A.A., propunere admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești, și a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de S.M.M., M.G.E. și R.P.E. pentru o perioadă de 60 de zile”, au mai transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Cred că suntem una dintre țările care au cea mai bună colaborare cu poliția și cu parchetul. La nivel de UEFA avem o unitate specială de anti-matchfixing (n.r. - anti-trucare meciuri). Noi, când vorbim de pariuri în fotbal, să nu ne gândim că se fac ca în vremurile Cooperativei: între doi președinți de club, plus un reprezentant al federației care să fie garantul că va fi cel care trebuie. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Ce scria CS Păulești după „blatul” cu Victoria Traian

„Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări.

Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante.

La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul.

În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

  • Primul 11: Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora
  • Au mai intrat: Iordan, Cotună”, nota CS Păulești despre meci.

Mai multe articole pe subiectul CS Păulești:

Citește și

Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Superliga
19:04
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Citește mai mult
Noi detalii în cazul Keita VIDEO. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă în cazul jucătorului de la Rapid. Ce decizie a luat
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Diverse
14:25
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Citește mai mult
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

pariuri sportive meciuri trucate liga 3 cs paulesti
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share