Schema din „Dosarul Păulești” Procurorii au dezvăluit modul în care a fost trucat meciul din Liga 3 și cum au fost obținute câștigurile din pariuri

Procurorii au dezvăluit detalii incendiare despre trucarea meciului Victoria Traian - CS Păulești.

Finanțatorul și impresarul sunt acuzați că au manipulat jucătorii și casele de pariuri pentru câștiguri financiare ilegale.

Ancheta vizează un singur meci, dar scoate la lumină un mecanism de fraudă tot mai frecvent în fotbalul românesc.

Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au descris în detaliu modul de operare din „Dosarul Păulești”, anchetă care vizează partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, disputată la 6 decembrie 2025, în Liga 3.

Procurorii au identificat planul de trucare al meciului

Potrivit anchetatorilor, finanțatorul Claudiu Blaga și impresarul Alexandru Cristescu ar fi coordonat planul de trucare al rezultatului meciului pentru pariuri.

„La data de 06.12.2025, finanțatorul în fapt al unei echipe de fotbal din Liga a 3-a F.R.F., împreună cu un apropiat al acestuia potent financiar, au determinat mai mulți jucători din cadrul echipei să vicieze rezultatul jocului desfășurat în ziua respectivă (fotbaliștii au manifestat o atitudine vădit îndreptată împotriva propriei formații)”, se arată într-un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

„Au fost implicate și rude și cunoștințe”

Următorul pas a vizat, conform comunicatului, transformarea manipulării scorului în câștiguri financiare la pariuri.

„Toți cei implicați, precum și rude ori cunoștințe ale acestora, au indus în eroare o casă de pariuri cu privire la corectitudinea partidei și integritatea evenimentului, prin plasarea de pariuri atât online cât și în agenții, creând aparența unui pariu legal, deși rezultatul era cunoscut și manipulat”.

S-a pariat pe victoria gazdelor la peste 3,5 goluri

În final, schema a fost transformată în câștiguri financiare:

„Fiind astfel plasate bilete cu selecții de cote care demonstrau certitudinea rezultatului, respectiv echipa rivală să câștige, în meci să se marcheze peste 3,5 goluri, iar una dintre echipe să nu marcheze, obținând în acest sens foloase patrimoniale injuste și provocând o pagubă în sarcina casei de pariuri în valoare de 168.000 euro, sumă cu care reprezentanții acesteia s-au constituit parte civilă în procesul penal”.

Doi arestați preventiv și fotbaliști sub control judiciar

Pe 25 februarie, s-au desfășurat 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj și Ilfov. În urma acestora, 21 de persoane au fost conduse la audieri, iar autoritățile au ridicat sume de bani și mai multe dispozitive electronice.

Pe 26 februarie, fotbaliștii Gabriel Matei și Marius Sanda au fost puși în control judiciar pentru 60 zile, iar Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu au fost arestați preventiv pentru 30 zile.

Portarul Raul Papp, fratele internaționalului Paul Papp, de la Petrolul, a fost și el audiat și este cercetat penal.

„La data de 26.02.2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva numiților B.C.C., C.A.A., S.M.M., M.G.E. și R.P.E. (ultimii trei fotbaliști ai echipei din Liga a 3), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C. pen., aceștia dobândind calitatea de inculpat.

La aceeași dată, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpaților B.C.C. și C.A.A., propunere admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești, și a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de S.M.M., M.G.E. și R.P.E. pentru o perioadă de 60 de zile”, au mai transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Cred că suntem una dintre țările care au cea mai bună colaborare cu poliția și cu parchetul. La nivel de UEFA avem o unitate specială de anti-matchfixing (n.r. - anti-trucare meciuri). Noi, când vorbim de pariuri în fotbal, să nu ne gândim că se fac ca în vremurile Cooperativei: între doi președinți de club, plus un reprezentant al federației care să fie garantul că va fi cel care trebuie. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Ce scria CS Păulești după „blatul” cu Victoria Traian

„Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări.

Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante.

La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul.

În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

Primul 11: Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora

Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora Au mai intrat: Iordan, Cotună”, nota CS Păulești despre meci.

