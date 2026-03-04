Mario Iorgulescu, rejudecat! Lovitură de teatru: ce a decis ÎCCJ în dosarul fiului lui Gino Iorgulescu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis trimiterea spre rejudecare a dosarului lui Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe.

Iorgulescu jr. a fost condamnat, în iunie 2025, la 8 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, ca urmare a accidentului mortal pe care l-a provocat în anul 2019, atunci când un bărbat de 24 de ani și-a pierdut viața.

Instanța a admis cererea de recurs a Parchetului în procesul lui Mario Iorgulescu

Deși fusese trimis în judecată pentru ucidere din culpă și conducere sub influența drogurilor, Curtea de Apel București a decis condamnarea doar pentru prima infracțiune, considerând că cea de-a doua infracțiune s-a prescris, iar Iorgulescu junior a rămas cu doar 8 ani de executat după gratii.

Procurorii au atacat cu recurs în casație sentința definitivă dispusă anul trecut în acest caz, nemulțumiți de decizie.

Ulterior, Parchetul a făcut recurs și a cerut o pedeapsă mai mare, cerere pe care ÎCCJ a admis-o, conform cotidianul.ro.

Instanța supremă a decis întoarcerea cauzei pentru rejudecare și pentru stabilirea unei alte sentințe.

Astfel, ca urmare a acestei hotărâri, decizia de încetare a procesului a fost casată, iar dosarul se întoarce la Tribunalul București pentru judecată.

Decizia prin care s-a decis trimiterea spre rejudecare

„Admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în dosarul nr. 1549/2/2025 (917/2025).

Casează, în parte, decizia atacată numai în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatului Iorgulescu Gino Mario pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) și (2) C.pen., ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale.

Trimite cauza spre rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce privește individualizarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) și (2) C.pen.

Menține celelalte dispoziții ale deciziei.

Conform art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, se arată în decizia ÎCCJ.

