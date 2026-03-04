„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează +19 foto
Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo”
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 22:37
  • Demolarea vechiului stadion Dinamo continuă. Cum decurg lucrările din „Ștefan cel Mare”, mai jos în articol.

În urmă cu aproximativ o săptămână, au fost demarate lucrările de excavare a pământului de pe terenul de joc, pentru a pregăti lucrările la fundația noii arene.

Acum au fost demolate poarta de acces de pe strada Barbu Văcărescu și cabinele adiacente, situate în stânga și dreapta acesteia.

FOTO. Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo

„Apus de soare în Ștefan cel Mare - status lucrări 4 martie

Lucrările din Complexul Sportiv Dinamo continuă, astăzi a fost demolată poarta de acces dinspre Strada Barbu Văcărescu.

În ultimele trei zile au fost excavate și transportate sute de tone de pământ de pe suprafața fostului gazon, ca parte a pregătirii terenului pentru etapele următoare ale șantierului.

Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo”
Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo”

Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo” Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo” Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo” Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo” Statusul lucrărilor la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/Noul Stadion „Dinamo”
+19 Foto
În zilele următoare este așteptată intrarea utilajelor grele în zona Tribunei Oficiale, unde vor continua lucrările de desființare a structurii existente”, s-a postat astăzi pe pagina de Facebook Noul Stadion „Dinamo”.

O altă pagină de Facebook dedicată lucrărilor, Complexu' Dinamo, notează că au fost distruse scările de la intrarea din Ștefan cel Mare, care coborau prin Peluza Sud, spre teren:

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
