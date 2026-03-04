Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie” +5 foto
Cosmin Olăroiu FOTO: IMAGO
Diverse

Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 14:25
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 14:25
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, s-a oferit să sprijine financiar un grup de elevi și profesori din Suceava care au rămas blocați în Dubai, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

După atacul coordonat al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze și au atacat mai multe țări din împrejurimi, inclusiv Emiratele Arabe Unite.

Ca urmare a acestor atacuri, autoritățile din Emirate au închis spațiul aerian civil, numeroși români rămânând blocați în Dubai, printre care și un grup de 10 elevi și 4 profesori din Suceava.

Cosmin Olăroiu, ajutor pentru românii blocați în Dubai

Tehnicianul român s-a oferit să le achite cazarea și masa elevilor și profesorilor până în momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Anunțul a fost făcut de către Inspectoratul Școlar Județean din Suceava, instituție care i-a mulțumit în mod public antrenorului român.

„SOLIDARITATE DINCOLO DE GRANIȚE – O LECȚIE DE OMENIE PENTRU COPIII NOȘTRI

Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere.

Vă informăm cu privire la situația grupului de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai. Din cauza contextului internațional complex, întoarcerea lor acasă a fost temporar amânată. În astfel de clipe, cel mai ușor este să judecăm decizii sau circumstanțe, însă adevărata valoare a unei comunități se vede atunci când alegem să ajutăm, nu să criticăm.

În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru.

Îi asigur pe părinți că suntem în contact cu grupurile de elevi din Orientul Mijlociu și că facem toate demersurile ce ne sunt la îndemână pentru ca elevii și colegii noștri să fie în siguranță. Între timp, suntem liniștiți știind că sunt pe mâini bune. Să învățăm din acest gest că, în fața dificultăților, solidaritatea rămâne singura noastră forță”, a transmis Inspectoratul pe pagina de Facebook a instituției.

Israelul și SUA continuă miercuri să lovească ținte din Teheran și restul țării, în timp ce forțele iraniene desfășoară și ele atacuri în zona Golfului. Garda Revoluționară a susținut din nou că are controlul Strâmtorii Ormuz, deși armata americană a afirmat că a anihilat practic marina iraniană, scrie hotnews.ro.

FOTO. Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite

Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT
Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT

Galerie foto (5 imagini)

Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT
+5 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu dubai razboi
