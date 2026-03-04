FCSB azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? Steaua a ratat accesul în cupele europene în ultimul sezon plin înainte ca Becali să devină patron la FCSB
FCSB de azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

FCSB azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? Steaua a ratat accesul în cupele europene în ultimul sezon plin înainte ca Becali să devină patron la FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 16:31
  • Dacă FCSB va rata un loc de Europa la finalul campionatului, atunci ar fi pentru prima dată când nu ar fi prezent la startul cupelor europene
  • Ultima dată când Steaua a ratat Europa a fost în Divizia A 2001-2002, în care a terminat pe locul 4 și a fost eliminată în semifinalele Cupei României de Dinamo

FCSB e în pericol de a bifa cea mai mare contraperformanță din ultimii 23 de ani. Mai precis, de când patronul clubului a devenit Gigi Becali. Și anume: să rateze în campionatul intern un loc eligibil pentru prezența în cupele europene.

Cum echipa n-a prins play-off-ul, singura cale de a fi în Europa la vară e să câștige cele două baraje pentru Conference League.

Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane”
Citește și
Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane”
Citește mai mult
Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane”

Steaua, eșec major în sezonul 2001/02

În sezonul 2002-2003, prima jumătate fiind Steaua, a doua jumătate FCSB, echipa a prins cupele europene, după care, an de an, indiferent de conjunctură s-a calificat pentru a evolua pe continent.

Ultima dată când, înainte de apariția FCSB, Steaua s-a aflat în această situație rușinoasă s-a bifat în sezonul de Divizia A 2001-2002.

Echipa era condusă de Viorel Păunescu, ca președinte. Finanțarea era asigurată în mare parte tot de Gigi Becali. Care nu era acționar majoritar, dar împrumuta clubul cu sume considerabile. Antrenor era Victor Pițurcă.

Atunci, Steaua a făcut un sezon foarte slab, deși era campioana en-titre, fix cum rulează și FCSB în actualul campionat. Steaua câștigase titlul în vara lui 2001, a disputat preliminarii de Champions League, după care s-a prăbușit în campionat.

A terminat pe locul 4, la distanță de 10 puncte de campioana Dinamo, dar și sub FC Național și Rapid și la un singur punct peste Oțelul Galați. La acel moment, România avea doar 3 locuri europene, nu 4 ca în prezent. Echipele care au terminat peste Steaua în clasament au fost și cele care au mers în Europa.

Nici prin Cupa României, Steaua n-a reușit atunci accesarea disputelor continentale. A fost eliminată în semifinale chiar de marea rivală, Dinamo bifând două succese: 1-0 în Ghencea, 3-1 în Ștefan cel Mare. Dinamo a făcut eventul, 2-1 în finală, împotriva Rapidului.

Primul 11 al Stelei în sezonul 2001-2002

  • M. Tudor - D. Bălan, M. Baciu, Rădoi, Mitriță - Fl. Dumitru, Lincar, Trică, P. Stoica - Neaga, Cl. Răducanu
  • Echipa rezervelor: T. Lung - C. Cristescu, Mutică, Miu, Bordeanu - Liță, Falemi, S. Paraschiv, M. Luca - Dănciulescu, Vlădoiu

Sunt multe asemănări între FCSB din 2025-2026 și Steaua 2001-2002, dincolo de clasarea proastă din campionatul intern.

  • În ambele cazuri e vorba despre campioana sezonului precedent. Steaua luase titlul în 2000-2001, tot cu Pițurcă antrenor, FCSB l-a câștigat în 2024-2025, tot cu cuplul Charalambous - Pintilii.
  • Ambele echipe au câștigat Supercupa. Steaua a învins-o pe Dinamo, pe 2 martie 2002, pe fostul Lia Manoliu, în fața a 50.000 de spectatori, scor 2-1, dublă Trică. FCSB a bătut-o pe CFR, tot 2-1, dar în Ghencea, în iulie 2025, goluri Politic și Radunovic
  • În derby-urile sezonului s-a bifat un procentaj mic de victorii. În 2001-2002, Steaua, în 6 meciuri cu Dinamo, FC Național și Rapid, a reușit să câștige un singur meci (2-1 cu Rapid) și a pierdut jumătate dintre dispute. În prezent, FCSB, în 10 meciuri cu Craiova, Rapid, Dinamo, CFR și FC Argeș, a câștigat doar două (2-1 cu Rapid și 1-0 cu Craiova) și a pierdut tot jumătate dintre dispute.
  • În 2001-2002, la finalul campionatului, care a avut 30 de etape, Steaua avea nu mai puțin de 10 înfrângeri. Acum, după 29 de runde, FCSB are 9 eșecuri.
  • Până și golaverajul e foarte asemănător. Steaua a terminat atunci cu 47-31, FCSB are acum 47-37
  • Steaua a bifat în 2001 cea mai slabă clasare din 1983, deci în ultimii aproape 20 de ani la acel moment. FCSB va bifa cea mai slabă clasare din istoria clubului, adică din ultimii 23 de ani.
  • Ambele echipa eu disputat câte două duble în preliminariile Champions League. În 2001, Steaua trecea de Jugomagnat (campioana Mcedoniei), după care ceda în fața unui nume mare, Dinamo Kiev. FCSB a trecut cu emoții de D’Escaldes, după care a suportat o umilință: dublu eșec cu Shkendija, campioana Macedoniei.

    Ulterior însă, parcursul european a fost mai bun acum, când s-a trecut de Aberdeen, în play-off și s-au bifat alte 8 meciuri pe tabloul principal, până în luna ianuarie. În schimb, în 2001, s-a pierdut calificarea încă din septembrie, din primul tur al Cupei UEFA: 1-2 și 1-1 cu elvețienii de la St. Gallen.
  • Locul ocupat în clasamentul coeficienților europeni, la startul sezoanelor, era asemănător. În vara lui 2001, Steaua ocupa poziția 89, în vreme ce în iulie 2025, FCSB era pe locul 84!

2001-2002, ultimul sezon cu Adidas

Acel campionat n-a însemnat doar ultimul bifat de Steaua/FCSB fără finalitate în cupele europene, dar a fost și cel în care clubul și-a luat adio de la un parteneriat important. Cel cu Adidas, cu care Steaua colaborase vreme de 26 de ani. Începând din vara lui 2002 s-a semnat un contract cu Nike, cu care FCSB colaborează și în prezent.

Citește și

„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa
Înot
15:09
„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa
Citește mai mult
„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Diverse
14:25
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”
Citește mai mult
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cupele Europene steaua bucuresti gigi becali liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share