FCSB azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? Steaua a ratat accesul în cupele europene în ultimul sezon plin înainte ca Becali să devină patron la FCSB

Dacă FCSB va rata un loc de Europa la finalul campionatului, atunci ar fi pentru prima dată când nu ar fi prezent la startul cupelor europene

Ultima dată când Steaua a ratat Europa a fost în Divizia A 2001-2002, în care a terminat pe locul 4 și a fost eliminată în semifinalele Cupei României de Dinamo

FCSB e în pericol de a bifa cea mai mare contraperformanță din ultimii 23 de ani. Mai precis, de când patronul clubului a devenit Gigi Becali. Și anume: să rateze în campionatul intern un loc eligibil pentru prezența în cupele europene.

Cum echipa n-a prins play-off-ul, singura cale de a fi în Europa la vară e să câștige cele două baraje pentru Conference League.

Steaua, eșec major în sezonul 2001/02

În sezonul 2002-2003, prima jumătate fiind Steaua, a doua jumătate FCSB, echipa a prins cupele europene, după care, an de an, indiferent de conjunctură s-a calificat pentru a evolua pe continent.

Ultima dată când, înainte de apariția FCSB, Steaua s-a aflat în această situație rușinoasă s-a bifat în sezonul de Divizia A 2001-2002.

Echipa era condusă de Viorel Păunescu, ca președinte. Finanțarea era asigurată în mare parte tot de Gigi Becali. Care nu era acționar majoritar, dar împrumuta clubul cu sume considerabile. Antrenor era Victor Pițurcă.

Atunci, Steaua a făcut un sezon foarte slab, deși era campioana en-titre, fix cum rulează și FCSB în actualul campionat. Steaua câștigase titlul în vara lui 2001, a disputat preliminarii de Champions League, după care s-a prăbușit în campionat.

A terminat pe locul 4, la distanță de 10 puncte de campioana Dinamo, dar și sub FC Național și Rapid și la un singur punct peste Oțelul Galați. La acel moment, România avea doar 3 locuri europene, nu 4 ca în prezent. Echipele care au terminat peste Steaua în clasament au fost și cele care au mers în Europa.

Nici prin Cupa României, Steaua n-a reușit atunci accesarea disputelor continentale. A fost eliminată în semifinale chiar de marea rivală, Dinamo bifând două succese: 1-0 în Ghencea, 3-1 în Ștefan cel Mare. Dinamo a făcut eventul, 2-1 în finală, împotriva Rapidului.

Primul 11 al Stelei în sezonul 2001-2002

M. Tudor - D. Bălan, M. Baciu, Rădoi, Mitriță - Fl. Dumitru, Lincar, Trică, P. Stoica - Neaga, Cl. Răducanu

Echipa rezervelor: T. Lung - C. Cristescu, Mutică, Miu, Bordeanu - Liță, Falemi, S. Paraschiv, M. Luca - Dănciulescu, Vlădoiu

Sunt multe asemănări între FCSB din 2025-2026 și Steaua 2001-2002, dincolo de clasarea proastă din campionatul intern.

În ambele cazuri e vorba despre campioana sezonului precedent. Steaua luase titlul în 2000-2001, tot cu Pițurcă antrenor, FCSB l-a câștigat în 2024-2025, tot cu cuplul Charalambous - Pintilii.

Ambele echipe au câștigat Supercupa. Steaua a învins-o pe Dinamo, pe 2 martie 2002, pe fostul Lia Manoliu, în fața a 50.000 de spectatori, scor 2-1, dublă Trică. FCSB a bătut-o pe CFR, tot 2-1, dar în Ghencea, în iulie 2025, goluri Politic și Radunovic

În derby-urile sezonului s-a bifat un procentaj mic de victorii. În 2001-2002, Steaua, în 6 meciuri cu Dinamo, FC Național și Rapid, a reușit să câștige un singur meci (2-1 cu Rapid) și a pierdut jumătate dintre dispute. În prezent, FCSB, în 10 meciuri cu Craiova, Rapid, Dinamo, CFR și FC Argeș, a câștigat doar două (2-1 cu Rapid și 1-0 cu Craiova) și a pierdut tot jumătate dintre dispute.

În 2001-2002, la finalul campionatului, care a avut 30 de etape, Steaua avea nu mai puțin de 10 înfrângeri. Acum, după 29 de runde, FCSB are 9 eșecuri.

Până și golaverajul e foarte asemănător. Steaua a terminat atunci cu 47-31, FCSB are acum 47-37

Steaua a bifat în 2001 cea mai slabă clasare din 1983, deci în ultimii aproape 20 de ani la acel moment. FCSB va bifa cea mai slabă clasare din istoria clubului, adică din ultimii 23 de ani.

Ambele echipa eu disputat câte două duble în preliminariile Champions League. În 2001, Steaua trecea de Jugomagnat (campioana Mcedoniei), după care ceda în fața unui nume mare, Dinamo Kiev. FCSB a trecut cu emoții de D’Escaldes, după care a suportat o umilință: dublu eșec cu Shkendija, campioana Macedoniei.



Ulterior însă, parcursul european a fost mai bun acum, când s-a trecut de Aberdeen, în play-off și s-au bifat alte 8 meciuri pe tabloul principal, până în luna ianuarie. În schimb, în 2001, s-a pierdut calificarea încă din septembrie, din primul tur al Cupei UEFA: 1-2 și 1-1 cu elvețienii de la St. Gallen.

Locul ocupat în clasamentul coeficienților europeni, la startul sezoanelor, era asemănător. În vara lui 2001, Steaua ocupa poziția 89, în vreme ce în iulie 2025, FCSB era pe locul 84!

2001-2002 , ultimul sezon cu Adidas

Acel campionat n-a însemnat doar ultimul bifat de Steaua/FCSB fără finalitate în cupele europene, dar a fost și cel în care clubul și-a luat adio de la un parteneriat important. Cel cu Adidas, cu care Steaua colaborase vreme de 26 de ani. Începând din vara lui 2002 s-a semnat un contract cu Nike, cu care FCSB colaborează și în prezent.

